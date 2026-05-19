Româncele dispărute în explozia din Germania sunt căutate de salvatori printre dărâmături. „Șansele scad cu fiecare oră care trece”

3 minute de citit Publicat la 21:29 19 Mai 2026 Modificat la 21:30 19 Mai 2026

Echipele de salvare căutau marți trei persoane, printre care două tinere românce, date dispărute la Görlitz, în estul Germaniei, în urma prăbușirii unui imobil cu apartamente turistice, a comunicat poliția germană. Autoritățile locale investighează o posibilă explozie de gaz drept cauză, informează AFP și dpa, preluate de Agerpres. Persoanele dispărute s-ar putea afla sub dărâmături, iar echipe de intervenție ale municipalității acestui oraș de la granița cu Polonia cercetează zona manual, însoțite de câini de salvare, căutând semne de viață prin grămada de cărămizi și grinzi prăbușite.

Această metodă de căutare este preferată întrucât echipele se tem că folosirea unor utilaje grele ar provoca o explozie de gaze din cauza conductelor secționate.

Pentru operațiunile de căutare au fost mobilizate în jur de 140 de angajați ai poliției, pompierilor, serviciilor de sănătate, serviciului federal de urgență, precum și salvatori polonezi. Potrivit postului WDR, șefa pompierilor locali, Anja Weigel, a explicat că operațiunile de căutare se desfășoară cu prudență, avertizând că „șansele scad cu fiecare oră care trece'”

În comunicatul emis marți, poliția precizează că cele trei persoane căutate sunt „două femei în vârstă de 25 și 26 de ani, de naționalitate română, și un bărbat de 47 de ani de naționalitate germană și bulgară”.

„Operațiunile de căutare și salvare a persoanelor dispărute continuă”, a afirmat poliția, potrivit căreia cauza catastrofei face încă obiectul unei anchete.

„Salvatorii lucrează fără încetare”, a transmis primăria acestui oraș din landul Saxonia, într-un comunicat.

Potrivit pompierilor, căutările ar putea continua până noaptea târziu.

Inițial, încă două persoane fuseseră date dispărute, dar ulterior s-a dovedit că erau plecate la plimbare în momentul prăbușirii, a scris tabloidul Bild.

Imobilul găzduia atât apartamente de închiriat, cât și de vacanță. Proprietarul său este compania imobiliară KommWohnen, o subsidiară a municipalității din Görlitz, oraș cunoscut pentru clădirile sale istorice, care servesc adesea drept decoruri pentru filme.

În jurul zonei, zece clădiri au fost evacuate și mai mult de 50 de persoane au fost relocate. Serviciile de salvare suspectează prezența unor pungi de gaz printre ruine. Municipalitatea va încerca să întrerupă furnizarea de gaz până marți seara, a indicat poliția.

MAE confirmă că doi cetățeni români sunt dați dispăruți în urma exploziei din Goerlitz

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a fost informat de către autoritățile din Republica Federală Germania cu privire la faptul că două persoane de cetățenie română sunt date dispărute în urma unei explozii care a avut loc în localitatea Goerlitz din Germania, în cursul nopții de luni.

În acest context, arată MAE, Ambasada României la Berlin și echipele consulare mențin legătura cu apropiații celor doi cetățeni români. La acest moment, autoritățile germane desfășoară o operațiune complexă și dificilă pentru degajarea posibilelor victime.

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut o discuție telefonică cu primarul din Goerlitz, Octavian Ursu, care a dat asigurări că sunt făcute toate demersurile pentru descarcerarea și salvarea eventualelor victime prinse sub dărâmături.

'Până acum avem confirmarea că două persoane cu cetățenie română, două femei, se aflau în clădire la momentul prăbușirii și autoritățile au echipe la fața locului. Autoritățile estimează trei persoane presupuse a fi prinse sub dărâmături în acest moment. Desigur, ca în orice situație de acest fel, am întrebat dacă și cum putem ajuta. Ne-au confirmat alocarea tuturor resurselor necesare, inclusiv echipe cu câini utilitari antrenați pentru detectarea supraviețuitorilor blocați sub dărâmături, iar domnul primar Octavian Ursu este prezent pe teren și alături de cei afectați', a scris șefa diplomației române pe Facebook.

Ea adaugă că un tânăr român se afla temporar în afara clădirii la momentul accidentului și este în afara pericolului.

Totodată, Oana Țoiu precizează că echipa Ambasadei României în Germania și echipa consulară sunt în contact cu autoritățile și cu cei apropiați, iar o cercetare privind cauzele prăbușirii este încă în derulare.