Bogdan Ivan anunță că rafinăria Petrotel poate să înceapă să producă combustibil

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a declarat, luni, că rafinăria Petrotel poate să fie redeschisă și ar trebui să înceapă să producă combustibil, deoarece România a primit o scrisoare din partea autorităților americane, care trebuia să fie conformă din punct de vedere al criteriilor, relatează Agerpres.



„S-a primit o scrisoare care trebuia să fie conformă din punct de vedere al criteriilor și (Petrotel-Lukoil) ar trebui să înceapă să opereze în baza acelei scrisori. (...) Din datele pe care le-am primit de la colegii mei, în mod normal, din momentul în care se ia decizia finală, dar după ce ai deja probele făcute, după ce ai semnate contractele pentru furnizarea de petrol compatibil cu instalațiile din Petrotel, ar trebui să se producă primele molecule de combustibil”, a explicat fostul ministrul al Energiei.



Bogdan Ivan a spus că nu se va importa petrol din Federația Rusă, ci de la alți producători de petrol compatibil cu cel rafinat la Petrotel.



„E aceeași calitate care poate să vină din Kazahstan și Azerbaidjan. 100% nu se va importa petrol din Federația Rusă. Există producători și furnizori de petrol compatibil cu cel rafinabil la Petrotel, care vine din Kazahstan și Azerbaidjan. E 100% lucrul ăsta. Nu ne-am pornit într-o direcție fără să avem garanție că avem și petrol”, a precizat Bogdan Ivan.



Fostul ministru anunțase, în 14 aprilie, că a primit confirmare oficială de la Guvernul SUA pentru derogarea de la sancțiunile împotriva Lukoil, pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel-Lukoil, care, prin acest mecanism, în 45 de zile va putea să funcționeze din nou.



În urmă cu aproape două săptămâni, Administrația Trump a extins până în 29 octombrie termenul limită pentru ca Lukoil să-și vândă benzinăriile din străinătate, conform unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei SUA, și citat de Reuters.



Lukoil are aproximativ 2.000 de benzinării în Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu, America de Nord și de Sud. Lukoil este unul din principalii comercianți cu amănuntul de carburanți din Republica Moldova și Bulgaria și operează aproximativ 600 de benzinării în Turcia și peste 300 în România.



Lukoil a fost inclusă pe lista entităților sancționate de SUA în octombrie 2025, ceea ce a atras interesul potențialilor cumpărători pentru activele internaționale ale gigantului petrolier rus, estimate la 22 miliarde de dolari.



De asemenea, Trezoreria SUA a emis o licență care permite anumite tranzacții cu rafinăriile Lukoil din Bulgaria, inclusiv Lukoil Neftohim Burgas JSC.



Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a informat anul trecut că banii proveniți din orice vânzare a activelor Lukoil vor trebui plasați într-un cont aflat sub jurisdicția SUA, fondurile urmând să fie înghețate până la ridicarea sancțiunilor împotriva Lukoil.

