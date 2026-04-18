Bogdan Ivan: Nu există probleme de aprovizionare pe piaţa de carburanţi din România. Avem şi rezerve la care încă nu am apelat

Rafinăria Petromidia și-a reluat activitatea. Foto: Gettyimages | Anton Petrus

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, sâmbătă, în cadrul unei vizite în judeţul Hunedoara, că România şi-a luat toate măsurile necesare pentru a nu exista probleme cu aprovizionarea pe piața de carburanţi, în urma conflictului din Orientul Mijlociu.

Oficialul a mai adăugat că, în prezent, avem şi rezerve strategice la care încă nu am apelat până acum.

„În momentul de faţă, am obţinut o derogare din partea SUA pentru a reporni rafinăria Petrotel, avem contracte pe care le-am gestionat împreună cu Kazahstan, Azerbaidjan, Guyana Franceză, pentru a ne asigura că România are suficient petrol. Avem declarată starea de criză în care exporturile pot să fie condiţionate în cazul petrolului. Nu există probleme de aprovizionare pe piaţa de carburanţi din România.

Avem şi rezerve strategice la care încă nu am apelat până acum”, a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă, în cadrul unei vizite în judeţul Hunedoara, unde a fost întrebat dacă sunt probleme cu carburanţii, în România, având în vedere conflictul din Orientul Mijlociu.

Ministrul Energiei a mai adăugat că începe să se regleze situația pe piața carburanților din întreaga lume.

„Faptul că începe să se regleze situaţia din întreaga lume e un semnal foarte bun. România stă mult mai bine decât alte state din Uniunea Europeană”, a adăugat Ivan.

Patru miniștri din Guvernul Bolojan sunt la Washington pentru discuții cu FMI și Banca Mondială.

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru au mers la Washington pentru discuții cu FMI și Banca Mondială.

Bogdan Ivan a anunţat sâmbătă că România a negociat la Washington finanţări de miliarde de euro pentru proiecte strategice din sectorul energetic, vizând atât energia nucleară, cât şi infrastructura de transport al gazelor naturale.