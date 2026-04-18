Bogdan Ivan, surprins de propunerea de listare a companiilor din energie: „Statele mari investesc în companii, nu le scot la bursă”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a declarat, sâmbătă, surprins de declaraţia vicepremierului Oana Gheorghiu cu privire la intenţia de listare la bursă a unor companii profitabile din domeniul energiei, în condiţiile în care „toate statele mari din lume investesc în capitalizarea companiilor strategice”, potrivit Agerpres.

„A fost o surpriză declaraţia doamnei vicepremier Oana Gheorghiu când am observat că este o dorinţă de a lista o parte din pachetele companiilor profitabile din domeniul energiei - Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi Romgaz. (...)

În momentul de faţă, când toate statele mari din lume investesc în capitalizarea companiilor strategice, când eu mă duc în Statele Unite ale Americii să fac rost de bani şi de garanţii pentru că aceste companii să-şi dezvolte capabilităţile de producţie a energiei electrice şi de transport a energiei electrice şi a gazelor naturale, să vii să spui că listezi pachete de acţiuni de la companii care şi-au dublat valoarea în ultimii doi sau trei ani de zile, ca să iei acei bani să-i bagi în bugetul de stat, reprezintă un element care nu are nimic în comun cu dezvoltarea reală a capacităţilor de producţii energetice din ţara noastră”, a explicat Bogdan Ivan, într-o conferinţă de presă.

În context, el a arătat că România poate deveni în următorii ani cel mai mare hub energetic nuclear din regiune, după ce a negociat, recent, la Washington, finanţări de 3 miliarde şi jumătate de dolari în producţia şi transportul de energie şi gaze naturale din România.

"În momentul în care am preluat portofoliul Energiei, România avea cel mai mare preţ al energiei electrice raportat la veniturile oamenilor. Principalul obiectiv (...) a fost de a găsi soluţii prin care să reducem acest decalaj.

În momentul de faţă, avem o proiecţie foarte clară pe ce înseamnă capacităţi de producţie a energiei electrice în România - pentru că aşa putem să reducem costurile în România, să creăm un mediu în care orice investitor care vrea să investească în ţara noastră peste un an, trei, cinci, zece ani, poate să aibă predictibilitate legată de capacitatea de producţie a României, dar şi de costurile energiei electrice din ţara noastră.

În acest sens, am început discuţii complexe, acum câteva luni, cu cei din Banca Mondială, cu cei din US Exim Bank, cu organisme internaţionale, pentru a ne asigura finanţarea acolo unde nu avem azi surse de finanţare pentru producţia de energie electrică pe nuclear, de exemplu, şi pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale", a afirmat Bogdan Ivan, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că întâlnirile pe care le-a avut în SUA cu preşedintele Băncii Mondiale, cu preşedintele US Exim Bank, cu Ministrul Energiei din SUA, s-au finalizat cu un acord de finanţare pentru producţia de energie nucleară la Cernavodă, din partea Băncii Mondiale.

"România va fi prima ţară din lume care finanţează energie nucleară cu bani, cu dobândă foarte mică, cuprinse între 1 - 1,5%, comparativ cu 6-7% când se întâmplă astăzi în România, pentru a ne asigura că în următorii 30 de ani vom produce energie electrică în bandă, la un cost care să nu depăşească 100 de euro per MW, lucru care dă credibilitate şi capabilitatea de dezvoltare economică a ţării noastre. Vorbim de aproximativ 3 miliarde de dolari", a detaliat Ministrul Energiei.

Totodată, Bogdan Ivan a explicat că un alt acord a fost semnat cu două corporaţii, parte a Băncii Mondiale, împreună cu Ministerul de Finanţe şi Transgaz, prin care România beneficiază de o finanţare de 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale din ţara noastră.

"Noi avem capacitatea de a ne poziţiona ca un hub energetic regional, atât în materie de gaze naturale cât şi de energie, dar pentru asta avem nevoie de finanţări. Am luat toate finanţările europene, acolo unde avem încă surse deschise, am văzut ce putem acoperi cu ele şi am canalizat înspre producţie şi stocare toate aceste resurse, dar acolo nu am avut surse de finanţare am mers către aceste organisme internaţionale", a punctat Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, beneficiile pe care crearea acestui hub energetic le va avea asupra României, în următorii 30 de ani, se vor concretiza în încurajarea investitorilor străini să investească în România, având ca bază predictibilitatea unui preţ competiţional energetic, dar şi în reducerea preţurilor pentru consumatorii energetici mai mici.

"Este o şansă uriaşă pentru ca România să producă mai multă energie. În clipa în care el se va materializa, în cursul acestui an, va fi primul acord în care Banca Mondială, după 40 de ani, finanţează producţia de energie nucleară în vreo ţară din lume. Este un succes extraordinar pentru economia românească", a încheiat Bogdan Ivan.