Primul ministru din PSD care se pronunță public împotriva lui Bolojan: Când nu funcționează lucrurile, cineva trebuie să spună "Ajunge"

3 minute de citit Publicat la 13:11 17 Apr 2026 Modificat la 13:22 17 Apr 2026

Bogdan Ivan a postat pe Facebook textul anti-Bolojan cu care partidul își mobilizează reprezentanții la votul din 20 aprilie. FOTO: Hepta

Bogdan Ivan, ministrul al Energiei în Guvernul Bolojan și deputat PSD de Bistrița, a postat vineri pe Facebook textul care a fost deja publicat, într-o mișcare coordonată, în ultimele ore, de mai mulți lideri de organizații și parlamentari ai formațiunii social democrate.

"Atunci când lucrurile nu mai funcționează, cineva trebuie să spună clar: Ajunge. Până aici.

Din fiecare oraș, din fiecare comunitate, suntem cei care reprezintă PSD acolo unde contează cel mai mult: aproape de oameni, acolo unde se simt deciziile, în fiecare zi.

Vedem ce înseamnă asta în viața reală: prețuri mai mari, presiune pe locurile de muncă, nesiguranță pentru tot mai multe familii.

Când lucrurile scapă de sub control, nu mai e loc de amânări. E nevoie de o decizie.

Din toată țara. Cu o singură voce", spune textul.

La fel ca își în cazul altor reprezentanți PSD, textul este însoțit de o grafică-standard pe fundal vișiniu, cu fotografia autorului postării în centru și următorul mesaj formatat ca titlu și subtitlu, deasupra, respectiv dedesubtul imagini: "Ajunge. Până aici. Votez la Momentul Adevărului. Din toată țara. Cu o singură voce."

Este interesant faptul că Ivan nu a publicat această postare pe contul Facebook pe care îl folosește în mod uzual ca ministru al Energiei și care este înscris în categoria "creator digital". Pe acest cont, ultima postare este din 14 aprilie și se referă la colaborarea cu Banca Mondială în domeniul finanțării energiei nucleare, în urma vizitei la sediul acestei instiuții, în Washington, D.C.

Ivan se află în SUA, împreună cu alți miniștri din guvernul de la București.

Postarea "de partid" a fost făcută pe un alt cont, unde titularul figurează în categoria "funcționar guvernamental".

Social-democrații se pregătesc să forțeze căderea guvernului Bolojan printr-un vot care are loc luni, 20 aprilie, și la care participă 5.000 de membri ai formațiunii.

"Momentul adevărului" se referă la anunțarea rezultatului votului, luni după-amiază.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat joi că pentru referendumul intern pe care social-democraţii îl fac pe 20 aprilie se conturează o singură întrebare: dacă păstrează sau retrag sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

"Nu vrem să intrăm în discuţii de genul intrăm în opoziţie sau rămânem la guvernare într-o coaliţie. Este o întrebare despre a-i păstra sau retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Rămâne să vedem cum va fi formulată această întrebare. Dacă va fi una, va fi de genul acesta, dacă vor fi mai multe întrebări apropo de direcţii, putem să o facem, dar rămâne să vedem ce se va întâmpla imediat după", a explicat Manda.

El a adăugat că, după şase întâlniri regionale, un singur membru al partidului s-a pronunţat pentru susţinerea în continuare a lui Ilie Bolojan, iar restul s-au declarat împotrivă.

Opoziția AUR - PACE depune moțiune de cenzură

Grupul parlamentar PACE - Întâi România a anunțat, săptămâna aceasta, deschiderea unei liste cu semnături pentru o moțiune de cenzură împotriva cabinetului condus de Ilie Bolojan.

"Începem asaltul asupra guvernului progresist Bolojan, începem strângerea de semnături pentru moțiunea de cenzură", a spus Ninel Peia, liderul grupului.

"Moțiunea ar urma să fie depusă săptămâna viitoare, dacă PSD nu iese de la guvernare", a precizat senatorul Clement Sava.

AUR a transmis însă că dezbaterea ar urma să aibă loc în jurul datei de 13 mai.

"Putem să o inițiem de luna asta, dar o vom depune pe calendarul pe care l-am spus, astfel încât să fie discutată în preajma zilei de 13 mai sau după sau când vom avea rezultatul oficial al acestei contracții economice trei trimestre la rând", a explicat, marți, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Moțiunea critică Programul SAFE, închiderea minelor de cărbuni, Acordul UE - Mercosur, gestionarea resurselor de gaze din Marea Neagră, dezindustrializarea forțată, situația prețului energiei, "distrugerea sistematică a capitalului românesc", "tranzacționarea suveranității" și "asasinarea" puterii de cumpărare a românilor.

Pentru inițierea unei moțiuni de cenzură este necesară susținerea a cel puțin 116 senatori și deputați.

Grupul PACE a anunțat că se coordonează cu AUR în acest demers.