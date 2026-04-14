Patru miniștri din Guvernul Bolojan sunt la Washington pentru discuții cu FMI și Banca Mondială

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare participă, începând de marţi, la Reuniunea de primăvară a grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar International, în Washington D.C. Pe agendă sunt incluse şi întâlniri la Casa Albă, la Departamentul de Comerţ şi la Trezoreria SUA, dar şi un turneu de promovare a României cu investitori internaţionali. Din delegaţia ţării noastre fac parte ministrul Finanţelor Publice, Bogdan Ivan, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru.

La Washington D.C. se derulează săptămâna aceasta evenimente importante pentru România. O delegaţie de miniştri români au ajuns deja peste Ocean şi se vor întâlni cu reprezentanţi ai Administraţiei Trump. Este vorba despre Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor Publice, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, dar şi Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene.

Alexandru Nazare conduce delegaţia României pentru reuniuni cu membrii ai Administraţiei Statelor Unite. Printre aceştia se numără: Jarrod Agen, directorul Consiliului Naţional pentru Dominanţă Energetică al Casei Albe şi William Beach, secretarul adjunct pentru Europa și Eurasia în cadrul Departamentului Trezoreriei SUA. Toate aceste întâlniri coincid cu un alt eveniment care are o importanţă majoră: reuniunea de primăvară a Băncii Mondiale.

"Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conduce delegația României în cadrul unei noi vizite de lucru în Washington DC - Statele Unite ale Americii, în perioada 14 - 20 aprilie 2026. Obiectivul central al vizitei este consolidarea parteneriatului cu SUA, a poziției macroeconomice a României pe piețele internaționale și participarea la Reuniunea de primãvarã a Grupului Bãncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional (FMI).

În marja participării la Reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, agenda Ministrului Alexandru Nazare include întâlniri cu reprezentanți ai Casei Albe, Departamentului de Comerț și ai Trezoreriei SUA, precum și cu conducerea Development Finance Corporation (DFC), agenția federalǎ a Statelor Unite care finanțeazǎ investiții americane strategice în piețele emergente și US Exim Bank, banca pentru comerț exterior a SUA", s-a transmis într-un comunicat.

În paralel cu agenda de întâlniri la nivel înalt, vizita ministrului Finanțelor capătă și o importantă dimensiune economică și investițională, mizând pe consolidarea încrederii partenerilor externi și pe atragerea de noi oportunități pentru România. Discuțiile programate în marja reuniunilor internaționale vor pune accent pe perspectivele economice ale țării, direcțiile de reformă și pe modul în care România își propune să își întărească profilul pe piețele financiare globale.

"Totodată, delegația condusă de ministrul Finanțelor Alexandru Nazare va avea întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai Grupului Bãncii Mondiale, IFC – International Finance Corporation, MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency (Agenția Multilateralã de Garantare a Investițiilor), BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și ai Fondului Monetar Internațional. Acestea vizează stadiul portofoliului de proiecte derulate în România, oportunități de finanțare și asistență tehnică, precum și consolidarea parteneriatelor în domenii precum investițiile publice, tranziția verde, infrastructura, digitalizarea și dezvoltarea sectorului privat.

Agenda vizitei cuprinde, de asemenea, un turneu de promovare desfãșurat la Washington D.C. și New York, care include întâlniri cu investitori internaționali în instrumente cu venit fix și cu agenții de rating. Aceste discuții sunt dedicate prezentării situației macroeconomice a României, a măsurilor de consolidare fiscală, precum și a strategiei de administrare a datoriei publice, în contextul menținerii unui dialog constant și transparent cu mediul investițional internațional.

Vizita reflectă angajamentul Ministerului Finanțelor de a consolida cooperarea cu instituțiile financiare internaționale și de a susține poziționarea României pe piețele globale, în sprijinul stabilității macroeconomice și al finanțării sustenabile a economiei", a mai precizat ministerul Finanţelor în comunicat.