Politico: Omul care l-a făcut pe Trump să aștepte. Cine e Bernd Lange și cum a amânat implementarea acordului comercial SUA-UE

Președintele comisiei pentru comerț a Parlamentului European, Bernd Lange. Foto: Profimedia Images

Bernd Lange nu pare genul de om care ar enerva ușor un președinte american. Social-democratul german în vârstă de 70 de ani este o fire blândă, metodică și se simte cel mai bine în sălile de comisii și pe holurile Parlamentului European. Cu toate acestea, în ultimele luni, președintele comisiei pentru comerț a Parlamentului a devenit cel mai vizibil obstacol intern în implementarea unui acord comercial transatlantic pe care mulți parlamentari îl consideră unilateral: cel dintre UE și SUA, semnat anul trecut, scrie Politico.

Acordul, încheiat în iulie anul trecut de Donald Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la complexul său de golf din Turnberry, Scoția, a fost rapid transformat într-o declarație comună și aprobat de guvernele europene. Pentru Bruxelles, logica a fost simplă: respectarea părții UE în cadrul înțelegerii, evitarea unui război tarifar și păstrarea a ceea ce a mai rămas din stabilitatea transatlantică.

Totuși, Lange avea alte idei.

Susținut de o coaliție de parlamentari de centru-stânga, liberali și ecologisti, care nu au încredere în Trump și dezamăgesc asimetria din acord, Lange a folosit rolul Parlamentului în implementarea legislației pentru a cere garanții. El a vrut să se asigure că UE își poate recupera concesiile dacă Washingtonul nu își respectă promisiunile, mai ales după ce Trump a amenințat că va anexa Groenlanda și, ulterior, a amenințat Spania cu un embargou comercial pentru că s-a opus războiului Americii împotriva Iranului.

„Desigur, mulți oameni au preluat această narațiune americană, «trebuie să o faci repede și așa mai departe, indiferent de ce conține». Dar, bineînțeles, acesta nu este stilul meu”, a declarat Lange într-un interviu pentru Politico.

Lunile de amânare au alimentat frustrarea la Washington până în punctul în care Trump a amenințat, luna trecută, că va majora și mai mult tarifele dacă UE nu își respectă promisiunile până la 4 iulie.

Blocul comunitar a evitat acest compromis atunci când instituțiile sale au ajuns la un compromis dificil care a inclus unele dintre cerințele cheie ale lui Lange. Acordul respectiv va fi supus acum votului final în plen, marți. Lange este încrezător în victorie.

Pentru unii, Lange este un operator metodic, încăpățânat și protector al dosarelor sale, dispus să-și împingă omologii la limită în căutarea unui acord. Pentru alții, a mers prea departe în îndrăzneala de a destabiliza relația transatlantică.

Problema Groenlandei

În cadrul acordului comercial din iulie anul trecut, UE a promis să adopte o legislație pentru eliminarea tarifelor vamale la bunurile industriale americane. În schimb, Washingtonul a fost de acord să plafoneze tarifele vamale la majoritatea exporturilor UE la 15% și să reducă taxele pe mașinile europene.

În calitate de legislator însărcinat cu negocierea poziției Parlamentului cu privire la legislația respectivă, Lange a devenit curând decisiv în stabilirea și încetinirea ritmului discuțiilor.

Primele fisuri ale armistițiului au apărut în august, chiar înainte ca Bruxelles-ul și Washingtonul să publice declarația comună prin care se consacra acordul, când Trump a impus un tarif exorbitant de 50% pentru peste 400 de produse care conțin oțel și aluminiu.

Însă amenințarea lui Trump de la începutul acestui an de a anexa Groenlanda, un protectorat danez, s-a dovedit a fi adevăratul punct de cotitură.

O decizie din februarie a Curții Supreme a SUA care a anulat tarifele inițiale impuse de Trump din cauza atacurilor americano-israeliene asupra Iranului au întărit hotărârea coaliției lui Lange din Parlament de a îngheța procesul până când acordul ar putea fi „garantat de Trump”.

Această tergiversare a frustrat Partidul Popular European de centru-dreapta, cel mai mare grup din Parlament în care se află von der Leyen și cancelarul german Friedrich Merz, care a cerut în repetate rânduri ca acordul să fie implementat pentru a oferi stabilitate mediului de afaceri european.

Željana Zovko, negociatorul-șef al PPE pentru acest dosar, consideră că Lange a exagerat în zadar.

„Calvarul a fost în cele din urmă complet inutil și ne-a împins în pragul unui război comercial. Într-un moment în care ne-am fi putut concentra pe asigurarea unui parteneriat strâns în materie de securitate și pe modul de colaborare cu China, ne certam pentru nimic în lume și am pierdut viziunea geopolitică mai amplă”, a spus Zovko.

Centrul industrial

Scepticismul lui Lange față de acordul convenit la Turnberry este parțial înrădăcinat în statul său natal, Saxonia Inferioară, unde își au sediul producătorul auto Volkswagen și producătorul de oțel Salzgitter. El a considerat tarifele impuse de Trump produselor care conțin oțel și aluminiu drept o încălcare gravă a armistițiului de la Turnberry.

Mai important, tarifele amenințau industriile care susțin mii de locuri de muncă în regiune.

După săptămâni de impas privind posibilitatea de a continua cu un vot care să permită Parlamentului să inițieze discuții cu capitalele UE, reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, l-a asigurat pe Lange în timpul unei convorbiri telefonice la mijlocul lunii martie că Washingtonul va scuti în curând anumite produse de tarife.

Acea conversație a ajutat la demontarea opoziției înrădăcinate a lui Lange față de acord, deschizând calea pentru voturi parlamentare cheie pentru avansarea procedurii legislative.

Lange a crescut în Friesland, pe coasta Mării Nordului din Germania, într-o familie care deținea o benzinărie și un garaj, ceea ce i-a modelat pasiunea de-o viață pentru motociclete și mașini clasice. Fotografii cu prima sa mașină încă decorează pereții biroului său din Bruxelles. De-a lungul anilor, a călătorit prin SUA pe două roți, inclusiv pe celebra Rută 66.

„Îmi place această țară. Dar este într-adevăr divizată”, a spus Lange despre America. El s-a alăturat Partidului Social Democrat la vârsta de 19 ani și l-a urmat pe tatăl său în IG Metall. El a rămas apropiat de sindicatul muncitoresc, cel mai mare din Germania.

„Ne ține la curent cu ce se dezbate aprins la Bruxelles și cum ne afectează, iar apoi avem tendința să descriem, din perspectiva noastră, care sunt problemele din cadrul companiilor, văzute din punctul de vedere al angajaților”, a declarat Thorsten Gröger, care conduce IG Metall în Saxonia Inferioară și îl cunoaște pe Lange de peste 20 de ani.

Punerea în scenă a unui spectacol

Aceste rădăcini încă modelează tacticile de negociere și stilul politic al lui Lange. Deși nu este prin natura sa conflictual, este capabil să-și ridice vocea în spatele ușilor închise pentru a pleda pentru industria și forța de muncă europeană. Este, de asemenea, un maestru al detaliilor, fie că este vorba de amendamentele legislative pe care le redactează, fie de poeziile pe care le scrie în felicitările de Crăciun pe care le trimite în fiecare an.

„Uneori, când se enervează cu adevărat pe Comisie sau pe Consiliu, nu cred că face spectacol, tocmai pentru că este profund angajat să respecte împărțirea puterilor și să se asigure că Parlamentul este bine informat”, a declarat Marie-Pierre Vedrenne, o fostă europarlamentară liberală care a lucrat cu Lange timp de șase ani în cadrul comisiei pentru comerț și care este acum ministru delegat la Ministerul francez de Interne.

„Unul dintre punctele sale forte este că, dacă este convins de ceva, este dispus să aloce mult timp”, a spus și Daniel Caspary, fost europarlamentar PPE, care lucrează acum la Curtea de Conturi Europeană.

Însă pentru unii, această abordare echivalează cu o tactică de amânare, care, în cazul acordului de la Turnberry, a riscat o explozie transatlantică.

Zovko a comparat stilul de negociere al lui Lange cu cel al unui alt politician german, fostul cancelar Angela Merkel, care a preferat să stea și să aștepte „în loc să ia taurul de coarne”.

„Presiunea timpului nu este prietenul meu preferat”, a recunoscut Lange în timp ce reflecta asupra deznodământului și a succesului negocierilor din acest an.

„Polițistul rău”

În negocierile dintre instituțiile UE, Lange și-a asumat rolul de „polițist rău” față de polițistul bun al comisarului pentru comerț Maroš Šefčovič, permițându-i acestuia să exercite presiuni indirecte asupra Washingtonului pe care Comisia nu le-ar putea exercita în mod direct.

Lange a folosit influența Parlamentului pentru a promova măsuri de protecție împotriva amenințărilor viitoare, în special prin legarea implementării acordului de a reduce tarifele impuse de Washington asupra produselor derivate din oțel printr-o așa-numită „clauză sunrise”.

De asemenea, el a insistat asupra creării unui mecanism de suspendare a concesiilor tarifare în cazul în care Trump ar amenința din nou integritatea teritorială a UE și a stabilit o dată de expirare pentru acord în martie 2028, cu 10 luni înainte de demisia lui Trump.

Per total, Comisia și Consiliul au respins cererile sale, precaute să nu agite mai tare conflictul cu Washingtonul.

„În această discuție, am fost uneori puțin cam dur, nu față de Consiliu, ci mai ales față de Comisie. Šefčovič are o altă sarcină. Trebuie să facă compromisuri și să încerce să faciliteze ambele părți”, a spus Lange.

Tensiunile au atins punctul culminant în etapa finală a negocierilor la sfârșitul lunii mai, la câteva zile după ultima amenințare tarifară a lui Trump.

După ore întregi de discuții, Šefčovič, vizibil frustrat, a ieșit din sala de negocieri, cu mânecile cămășii albe suflecate, descarcându-și zgomotos indignarea alături de consilierii săi.

În interior, Lange insista asupra unui limbaj mai ferm care să oblige Comisia să majoreze tarifele la bunurile americane dacă Washingtonul nu reușește să reducă tarifele la oțel într-un termen stabilit, o cerere pe care Lange a spus că a fost „respins cu fermitate” de Comisia.

„Sabine Weyand, cel mai înalt oficial comercial al lui Šefčovič, a respins cererile lui Lange și, la un moment dat, a amenințat că va pleca”, potrivit a două persoane familiarizate cu negocierile.

Confruntare târzie în noapte

Presiunea a funcționat. În runda decisivă de negocieri dintre instituțiile UE, care s-a încheiat în primele ore ale zilei de 20 mai, Lange a acceptat propunerea lui Weyand de a utiliza cuvântul „împuternicește” în text. Aceasta a oferit Comisiei o mai mare discreție în a evalua dacă SUA respectau acordul de la Turnberry.

„A fost dur și a existat un moment în care Bernd a avut sentimentul că s-a jucat mult teatru și că s-a pus multă presiune pe noi”, a declarat Anna Cavazzini, negociatoarea principală pentru dosarul Verzilor.

„S-au auzit multe strigăte. De cele mai multe ori, a rămas ferm. În cele din urmă, a renunțat”, a spus Cavazzini, care era în cameră.

Textul final prevede că acordul comercial poate fi suspendat de Comisie dacă Washingtonul nu reușește să reducă taxele vamale pentru produsele europene din oțel și aluminiu până la sfârșitul anului 2026. Nu există nicio referire la protejarea integrității teritoriale a UE, iar data expirării acordului a fost amânată până la sfârșitul anului 2029, mai târziu decât și-ar fi dorit Lange.

Deși victoriile sale asupra textelor revizuite nu sunt în cele din urmă obligatorii, lăsând Comisiei o mare marjă de manevră în implementarea angajamentelor asumate, ele creează totuși responsabilitate politică de ambele părți ale Atlanticului și transmit un semnal unui partener în care UE nu mai are încredere.

„Expresia mea preferată pentru a răspunde la această întrebare este, bineînțeles, de la Rolling Stones: Nu poți obține întotdeauna ceea ce vrei. Dar a doua frază este: «Dacă te străduiești din greu, obții ceea ce ai nevoie» și asta este crucial”, a spus Lange.