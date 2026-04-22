Ferrari a stabilit că primul automobil complet electric se va numi “Luce”. Ce preț va avea

1 minut de citit Publicat la 00:08 22 Apr 2026 Modificat la 00:08 22 Apr 2026

Directorul executiv, Benedetto Vigna, a încercat să mențină prețurile ridicate pentru a proteja atractivitatea mărcii în rândul celor super-bogați. FOTO: Profimedia Images

Ferrari a stabilit un preț preliminar de aproximativ 550.000 de euro pentru primul său automobil complet electric înainte de premiera modelului la Roma, în luna mai, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Prețul ar plasa noul model numit “Luce” peste vehiculul utilitar sport Purosangue al producătorului auto italian, care începe de la aproximativ 450.000 de euro.

Prețul final ar putea fi încă ajustat cu 10% în ambele direcții, au declarat sursele. Decizia subliniază efortul Ferrari de a poziționa primul său model alimentat cu baterii în vârful gamei sale.

Directorul executiv, Benedetto Vigna, a încercat să mențină prețurile ridicate pentru a proteja atractivitatea mărcii în rândul celor super-bogați, în timp ce urmărește „valoare în detrimentul volumului”.

Luce este un test cheie al acestei strategii, în special având în vedere că valorile reziduale ale vehiculelor electrice sunt încă o preocupare în rândul cumpărătorilor bogați care caută supermașini care își vor menține sau chiar își vor crește valoarea în timp.

Ferrari a declarat că dorește să ofere clienților libertatea de alegere în ceea ce privește sistemele de propulsie cu combustie internă, hibride și electrice, atât timp cât se păstrează performanța la volan care definește marca.

Purosangue a devenit unul dintre cele mai importante modele Ferrari de la debutul său, lărgind baza de clienți a companiei dincolo de mașinile sport tradiționale cu două locuri și contribuind la creșterea prețurilor medii de vânzare.

Ferrari a plafonat producția modelului la aproximativ 20% din producția anuală pentru a păstra exclusivitatea.

Acțiunile Ferrari sunt aproximativ constante în acest an la Milano, după ce au scăzut pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.