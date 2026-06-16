Când lucra la SpaceX, un sudor a primit 6.500 de acțiuni în companie. Juan e angajat la Bezos acum, dar Musk tocmai l-a făcut milionar

Sudor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un fost sudor de la SpaceX a devenit milionar peste noapte după listarea istorică la bursă a companiei fondate de Elon Musk. Juan Hernandez, care lucrează în prezent pentru Blue Origin, compania rivală deținută de Jeff Bezos, deține aproximativ 6.500 de acțiuni SpaceX primite în perioada în care era angajat al producătorului de rachete. La prețul de închidere de vineri, participația sa valorează peste un milion de dolari.

Înainte ca Juan Hernandez să devină sudor la SpaceX, unde era plătit cu 28 de dolari pe oră, nici măcar nu auzise de companie.

„La vremea aceea era doar un alt job pe bază de contract pentru mine”, a declarat el pentru CBS News, într-un interviu exclusiv.

Acum, la puțin peste 10 ani distanță, acel pariu făcut aproape din întâmplare îi aduce câștiguri uriașe, după oferta publică inițială (IPO) de 75 de miliarde de dolari a companiei.

Hernandez, care lucrează în prezent la Blue Origin, compania aerospațială deținută de Jeff Bezos, deține aproximativ 6.500 de acțiuni SpaceX. Vineri, titlurile companiei au închis la 160,95 dolari pe acțiune, ceea ce înseamnă că participația sa valorează 1.046.175 de dolari.

Acțiunile SpaceX au început să fie tranzacționate pe bursa Nasdaq vineri dimineață, sub simbolul bursier SPCX, marcând mult așteptatul debut pe Wall Street al companiei de rachete și sateliți. Oferta publică l-a transformat totodată pe fondatorul SpaceX, Elon Musk, în primul trilionar din lume.

Fostul loc de muncă l-a făcut milionar: „M-am gândit atunci: nu știu ce este SpaceX, dar hai să încerc”

Originar din Mexic, Hernandez a aflat pentru prima dată despre SpaceX de la un prieten care fusese angajat acolo ca sudor. Acesta îi cunoștea experiența profesională și a considerat că s-ar potrivi perfect pentru post.

„M-am gândit atunci: nu știu ce este SpaceX, dar hai să încerc”, a povestit Hernandez.

Când a fost angajat de SpaceX, în 2015, compania i-a oferit acțiuni în valoare de 10.000 de dolari. La acel moment, nu le-a acordat prea multă importanță. În locurile sale de muncă anterioare, unde era plătit la oră, nu primise niciodată acțiuni ca beneficiu.

„Nu era mare lucru. Nu știam nimic despre asta atunci”, a spus el pentru CBS News. „Nu mi-am imaginat că va ajunge atât de mare.”

A urcat treptat în companie

În cei 10 ani petrecuți la SpaceX, Hernandez a lucrat ca sudor, contribuind la pregătirea rachetelor pentru lansare. El construia structurile care ridicau rachetele pe rampa de lansare și infrastructura care le menținea în poziție.

În timp, a avansat și a ajuns într-o funcție de supraveghere.

Potrivit lui, oferirea de acțiuni angajaților îi face să se simtă implicați direct în succesul companiei și îi motivează să performeze mai bine.

„Vor munci mult mai bine pentru că, până la urmă, este și compania lor”, a explicat el.

„Vreau să le transmit copiilor ce am învățat”

În ciuda schimbării radicale din viața sa, Hernandez spune că a rămas cu picioarele pe pământ. Imigrant în Statele Unite, el afirmă că a fost educat să muncească din greu, iar noua sa avere nu îi va schimba principiile.

Spune că intenționează să continue să lucreze și să le transmită copiilor lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul timpului.

În prezent, îi învață pe cei trei copii ai săi, inclusiv pe fiica sa de 16 ani, cum să investească. Experiența acumulată ca acționar SpaceX îl ajută să le explice cum funcționează piețele financiare. Adolescenta deține deja acțiuni la Meta și în alte câteva companii.

„Este o mică antreprenoare”, spune el cu mândrie.