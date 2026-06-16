În Antarctica, un seif înghețat păstrează secretele ghețarilor care dispar din lume

Stație de cercetare în Antarctica. sursa foto: Getty

Nici oțel, nici beton, niciun congelator care bâzâie și niciun sistem de securitate. Doar o peșteră săpată în zăpada Antarcticii, la 10 metri sub suprafață, unde termometrul arată constant minus 52 de grade. Acolo, la peste 1.000 de kilometri de cea mai apropiată coastă, oamenii de știință adună cilindri de gheață străveche, extrași din cei mai amenințați ghețari ai lumii. În fiecare dintre ei sunt prinse bule minuscule de aer – fotografii ale atmosferei de acum sute, uneori mii de ani. Este o arhivă a memoriei climatice a planetei, salvată chiar înainte ca ghețarii din care provine să dispară pentru totdeauna, scrie CNN.

Sub nesfârșitul platou alb al Antarcticii, ascunsă adânc în zăpadă, se află o arhivă neprețuită a memoriei climatice a planetei.

Seiful nu e făcut din oțel sau beton. Nu există sisteme de securitate, nici congelatoare care bâzâie. În schimb, acest sanctuar e săpat direct în zăpada antarctică, în apropierea stației de cercetare Concordia, un avanpost franco-italian izolat, aflat la peste 1.000 de kilometri de cea mai apropiată coastă.

În peștera înghețată, oamenii de știință depozitează cilindri de gheață străveche, extrași din unii dintre cei mai amenințați ghețari montani din lume. În gheață se păstrează însemnări ale istoriei climatice – de la erupții vulcanice și fum de incendii până la poluare industrială și schimbări ale condițiilor atmosferice de acum sute, uneori mii de ani.

Proiectul, coordonat de Fundația Ice Memory, își propune să salveze fragmente din acești ghețari înainte ca temperaturile în creștere să-i șteargă de pe fața pământului.

„E un loc unic. E o idee unică. E, cu adevărat, o premieră în multe privințe”, a declarat pentru CNN Thomas Stocker, președintele fundației și profesor de fizica climei și a mediului la Universitatea din Berna, Elveția. „Nu putem salva ghețarul întreg, dar putem salva informațiile despre mediu și climă stocate în el”.

Aceste informații sunt păstrate în bule de aer microscopice, captive în gheață. „Bulele sunt pline de aer atmosferic din momentul în care s-au format – poate acum o sută de ani, o mie de ani sau un milion de ani”, a spus el.

Analizând aceste bule, cercetătorii pot reconstitui concentrațiile de dioxid de carbon, metan și alte gaze cu efect de seră din trecut. Stocker spune că însemnările din carotele de gheață au arătat că nivelurile actuale de dioxid de carbon sunt cu 30–35% mai mari decât în orice alt moment din ultimii 800.000 de ani. Dar alte informații importante se pierd.

„Trăiesc în Elveția, așa că observăm de zeci de ani cum ghețarii se retrag într-un ritm tot mai accelerat”, a spus el. „Arhivele climatice locale, cum sunt cele din ghețarii alpini sau din ghețarii Himalayei ori ai Anzilor, dispar într-un ritm alarmant de rapid”.

La nivel global, mii de ghețari au dispărut în ultimele decenii, iar până la mijlocul secolului ar putea dispărea până la 4.000 de ghețari pe an, dacă oamenii vor continua să alimenteze schimbările climatice, potrivit unui studiu din 2025.

În urmă cu aproximativ un deceniu, pe măsură ce amploarea pierderii ghețarilor devenea tot mai evidentă, oamenii de știință au pus la cale ideea arhivelor Ice Memory. De atunci, echipe din toată lumea au forat și au transportat carote fragile în Antarctica, unde frigul natural al continentului le poate păstra secole întregi.

Colectarea carotelor

Colectarea probelor și transportul lor până în Antarctica, menținute înghețate și necontaminate, este o operațiune complexă, care necesită adesea expediții în unele dintre cele mai aspre medii de pe Pământ.

Cercetătorii cară aproape o jumătate de tonă de echipament de foraj pe terenuri aflate la mare altitudine. În Tadjikistan, o campanie recentă de foraj s-a desfășurat la 5.820 de metri deasupra nivelului mării.

„Vă puteți imagina cât de dificile au fost condițiile de muncă pentru cei care au forat și pentru oamenii de știință care au mers acolo”, a spus Stocker.

Un burghiu cilindric, prevăzut cu cuțite inelare, pătrunde în ghețar și extrage o carotă verticală de gheață, strat cu strat. Cu cât carota e mai adâncă, cu atât istoria climatică pe care o conține e mai veche.

Dar înainte de a începe forajul, cercetătorii petrec luni întregi cercetând ghețarii cu radar de penetrare a solului, ca să găsească cele mai stabile locuri, acolo unde straturile interioare de gheață au rămas nederanjate.

„Când facem această cercetare cu radarul, e ca și cum am privi o fotografie a întregii structuri interioare a gheții, de la picioarele noastre până jos, la limita cu roca de bază”, a explicat pentru CNN Alison Criscitiello, directoarea Laboratorului Canadian de Carote de Gheață de la Universitatea din Alberta, care nu este implicată în proiectul Ice Memory.

O rețea internațională de cercetători și instituții a petrecut zeci de ani colectând, depozitând și studiind carote de gheață din ghețarii și calotele polare din întreaga lume.

„Există locuri pe planetă cu însemnări climatice esențiale care se pierd zi de zi”, a spus ea. „Fiecare zi în care topirea continuă în asemenea locuri înseamnă mai mult timp pierdut din acea arhivă climatică”.

Organizații precum National Snow and Ice Data Center de la Universitatea Colorado Boulder din SUA, British Antarctic Survey, Institutul Alfred Wegener din Germania și Centrul Național Francez de Cercetare Științifică (CNRS) păstrează arhive uriașe de probe înghețate, extrase din Antarctica, Groenlanda și ghețarii montani. Colaborări internaționale precum Proiectul European pentru Forarea Gheții în Antarctica (EPICA) și Beyond EPICA au folosit aceste carote pentru a reconstitui istoria climatică a Pământului de acum sute de mii de ani.

Dar, în vreme ce majoritatea cercetărilor pe carote de gheață s-au concentrat pe înțelegerea schimbărilor climatice din trecut, Fundația Ice Memory adaugă o nouă dimensiune: păstrarea unei arhive a ghețarilor amenințați înainte ca aceștia să dispară.

Peștera de gheață

Oamenii de știință au ales zona din apropierea stației Concordia tocmai pentru că temperaturile de acolo rămân suficient de scăzute încât carotele de gheață să se păstreze natural, fără a fi nevoie de sisteme complexe de refrigerare.

Așezată sus, pe platoul antarctic, la peste 3.000 de metri altitudine, Concordia este una dintre cele mai reci și mai izolate stații de cercetare de pe Pământ. În timpul iernii antarctice, temperaturile pot coborî sub minus 80 de grade Celsius, iar stația rămâne tăiată de restul lumii luni întregi.

„E un loc cu adevărat sigur. Îl facem și mai sigur săpând o peșteră la 10 metri sub suprafață”, explică Stocker. „În peșteră, în acel loc, avem o temperatură constantă de minus 52 de grade Celsius. Peștera e protejată de un strat de zăpadă; e, practic, un seif, dar făcut din zăpadă compactată”.

În timpul construcției, a fost săpat un șanț în care s-a introdus un balon gonflabil, ce a păstrat spațiul seifului în timp ce cercetătorii compactau zăpada în jur. După ce structura a fost asigurată, balonul a fost scos, lăsând în urmă o peșteră în formă de tunel, lungă de 60 de metri și lată de 5 metri.

Înăuntru, carotele cilindrice de gheață sunt depozitate în containere albe izolate termic, stivuite în rânduri lungi, fiecare etichetată cu grijă.

Fundația își propune să salveze carote de gheață de la 20 de ghețari din întreaga lume. Zece au fost deja forați, printre care ghețari din Alpi, din Anzi și din Munții Pamir, din Tadjikistan.

„Carotele de gheață conțin informații despre clima globală, așa că există anumite lucruri pe care le va conține orice carotă de gheață de pe Pământ”, a spus Criscitiello. „Dar carotele conțin și o bogăție uriașă de informații climatice foarte locale”.

Printre acestea se numără date despre incendiile de vegetație, contaminarea mediului, sistemele musonice și resursele de apă din anumite regiuni. „Sunt însemnări climatice care nu vor mai exista”, precizează Criscitiello.

Generațiile viitoare

Stocker spune că ghețarii Elveției au pierdut deja aproximativ 35% din volum, iar estimările arată că până la 90% dintre ghețarii de joasă altitudine ar putea dispărea până la sfârșitul secolului, într-un scenariu cu emisii ridicate.

Valoarea carotelor de gheață arhivate astăzi va continua să crească, pe măsură ce generațiile viitoare vor împinge tot mai departe limitele tehnologiei actuale, adaugă Stocker.

„Putem măsura azi lucruri pe care nici nu ni le imaginam acum 50 de ani”, a spus el. „Așa că noi credem că, peste 50 sau 100 de ani, următoarele generații de oameni de știință vor putea extrage din aceste carote informații complet noi, pe care le păstrăm pentru ei chiar acum”.