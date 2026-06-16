Starbucks își închide temporar toate magazinele din Coreea ca să își bage angajații la lecții de istorie, după o promoție scandaloasă

O angajată curăță geamul la un Starbucks din Seul, Coreea de Sud. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Starbucks Korea își va închide temporar toate magazinele, pentru o lecție de istorie, după o campanie de promovare eșuată a provocat un val de reacții negative din partea opiniei publice și a politicienilor, transmite The Guardian. Totul a plecat de la un slogan generat de AI.

Peste 2.000 de magazine vor fi închise simultan la ora 15:00, pe 22 iunie, a anunțat compania, pentru ca angajații să urmărească prelegeri înregistrate despre istoria modernă a Coreei de Sud și să participe la cursuri privind „sensibilitatea socială”. Potrivit companiei de analiză IGAWorks, închiderea de o jumătate de zi va genera pierderi estimate la 2,1 miliarde de woni (aproximativ 1,4 milioane de dolari).

Promoția la cafea cu care angajații au dat chix

Măsura vine după o criză de imagine declanșată de o promoție lansată pe 18 mai pentru seria de pahare reutilizabile „Tank”, exact în ziua comemorării masacrului de la Gwangju din 1980. Campania a provocat boicoturi ale magazinelor, distrugerea unor căni și pahare Starbucks de către clienți și întreruperea colaborării dintre mai multe instituții guvernamentale și lanțul de cafenele.

Chung Yong-jin, miliardarul care conduce grupul Shinsegae, compania ce operează Starbucks Korea sub licență de la firma-mamă americană, va participa și el la aceeași instruire pe 24 iunie, alături de alți directori.

Programul de pregătire va aborda principalele evenimente din istoria contemporană a Coreei de Sud și modul în care companiile ar trebui să țină cont de sensibilitățile istorice și sociale atunci când își planifică activitățile de marketing.

Shinsegae a transmis că închiderea magazinelor are rolul de a demonstra seriozitatea cu care tratează incidentul și de a preveni repetarea unor controverse similare. Singurele excepții vor fi câteva unități din aeroporturi.

Volumul plăților din magazinele Starbucks a scăzut cu 26% în săptămâna de după scandal

Datele de piață arată că volumul plăților efectuate în magazinele Starbucks a scăzut cu 26% în săptămâna care a urmat scandalului. În prima săptămână din iunie s-a înregistrat o revenire parțială de 12,8%, însă vânzările rămân cu aproximativ 25% sub nivelul de dinaintea controversei.

Masacrul de la Gwangju reprezintă o rană deschisă pentru mulți sud-coreeni. Timp de zece zile violente, parașutiștii armatei au reprimat protestele pro-democrație îndreptate împotriva regimului militar condus de Chun Doo-hwan. Organizațiile victimelor susțin că sute de persoane și-au pierdut viața.

Starbucks a denumit ziua promoției „Tank Day” și a folosit sloganul „lovitură în birou” („thwack on the desk”), expresie care a readus în atenție o explicație celebră oferită de poliție în cazul morții, în 1987, a studentului și activistului Park Jong-chul. Autoritățile au susținut atunci, în mod fals, că acesta a murit după ce un polițist „a lovit biroul cu putere” în timpul unui interogatoriu, încercând astfel să ascundă faptul că tânărul fusese torturat.

Sloganul a fost ales după consultarea unui instrument bazat pe inteligență artificială

Reprezentanții Shinsegae au explicat că sloganul a fost ales după consultarea unui instrument bazat pe inteligență artificială. Investigația internă a arătat însă că unii manageri care au aprobat campania nu au deschis nici măcar atașamentele e-mailurilor în care erau prezentate materialele de promovare.

Compania a retras campania la doar câteva ore după lansare, însă reacțiile negative au fost imediate, iar directorul executiv a fost demis în aceeași zi.

Starbucks și-a cerut scuze public pentru ceea ce a numit „un incident de marketing inacceptabil” și a transmis că situația „nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”. Chung Yong-jin a prezentat scuze în scris și ulterior, într-o conferință de presă televizată, unde s-a înclinat de trei ori în fața publicului.

Sediul central Starbucks din Seattle a trimis, de asemenea, o scrisoare oficială de scuze către Fundația 18 Mai, una dintre principalele organizații care reprezintă victimele masacrului de la Gwangju, după ce aceasta solicitase un răspuns formal.

O investigație a poliției este în desfășurare

Ancheta internă nu a găsit dovezi care să indice o intenție deliberată, însă o investigație a poliției este în continuare în desfășurare. Chung Yong-jin și fostul director executiv au fost înregistrați ca suspecți într-un dosar penal deschis de poliția din Seul.

Atitudinile față de Revolta de la Gwangju continuă să reprezinte una dintre cele mai profunde linii de divizare din societatea sud-coreeană.

Grupările de extremă dreapta au continuat să promoveze o versiune veche și discreditată a evenimentelor, potrivit căreia protestatarii din Gwangju ar fi fost simpatizanți ai Coreei de Nord. Curtea Supremă a Coreei de Sud a decis însă, la începutul acestui an, că această afirmație este falsă și defăimătoare.