Comuna în care Primăria cumpără capace de sicriu cu termostat și brazi ornamentali pe sume uriașe. Pentru drumuri și apă nu sunt bani

Investițiile în infrastructură lipsesc la Stejari, dar primăria cumpără capace de sicriu cu leduri și termostat. Foto: Antena 3 CNN

Apa și canalizarea lipsesc dintr-o comună din Gorj, iar Primăria aruncă cu bani în capace frigorifice pentru sicrie și în plante ornamentale.

Un reportaj realizat de Antena 3 CNN în localitatea gorjeană Stejari arată care sunt adevăratele priorități ale administrației, în timp ce comuna are datorii uriașe, iar proiectele de infrastructură întârzie.

Dacă nu pentru canalizare, alimentare cu apă și drumuri asfaltate nu sunt bani, s-au găsit fonduri construcția de capele în satele din comună și pentru capace frigorifice de sicriu iluminate cu LED-uri și dotate cu termostat digital.

Trei astfel de capace au costat peste 22.000 de lei finanțele primăriei, la inițiativa unui consilier PSD.

Primarul din Stejari: "Capacele mortuare s-au achiziționat la inițiativa unui consilier PSD"

"Achiziția acestor capace mortuare a fost inițiativa unui consilier PSD. I-a murit cineva în sat. A zis: 'Nu iau decât la toate cele trei parohii'. Și am achiziționat trei capace mortuare la cele trei parohii pe care le de pe teritoriul UAT Stejari. Este ok ca si capac... La inițiativa preotului a fost", a declarat primarul Ion Budilică.

Pe lista achizițiilor apar și peste 200 de arbori ornamentali, pentru înfrumusețarea comunei. Costul brazilor depășește 20 de mii de lei.

"Peste 200 de arbori tuia au fost plantați de primăria din Stejari. Cei mai mulți au fost puși la umbra copacilor. Cu siguranță e se vor usca. Au costat peste 20 de mii de lei din bugetul local. Asta în timp ce canalizarea lipsește cu desăvârșire în această localitate", a relatat Gabriela Mladin, corespondent Antena 3 CNN.

Extinderea rețelei de apă și canalizare și modernizarea drumurilor se află în diferite etape birocratice, iar localnicii așteaptă de ani de zile investițiile promise.

Localnici din Stejari: "S-a făcut canalizare, dar nu merge. Apa nu e bună de băut. Capelă n-am vrut, dar ne-a spus că e obligatoriu"

"Canalizarea s-a făcut, dar nu merge. Gaze, nu. Apa nu e bună de băut. Eu iau apa de la fântână. Noi capelă n-am vrut, dar ne-a zis că e obligatoriu", a declarat o localnică pentru Antena 3 CNN.

"Se fac lucruri de mântuială, în loc să le facă așa cum trebuie, dacă tot le fac", adaugă un alt locanic.

La rândul său, Ion Budilică, primarul din Stejari, susține ca achizițiile sunt justificate, iar proiectele de infrastructură vor continua.

"Dacă am 22 de mii, ce să faci cu ei? Trebuie să mai faci și ceva, că omul, dacă-i achiți doar datoriile, vine și zice 'N-ai făcut nimic'. Am achitat datorii. Datoriile nu se văd. Trebuie să mai și faci ceva în comună", afirmă el.

Edilul se plânge că are nevoie de finanțare pentru finalizarea proiectelor mari de infrastructură și spune că, în continuare, bugetul localității e împovărat de datorii de milioane de lei.