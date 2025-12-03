Cele trei lucruri care nu îl lasă pe Sam Altman să doarmă. A declarat „cod roșu” la ChatGPT

Acesta ar fi cerut luni o „mobilizare de cod roșu”, cerând angajaților să se concentreze pe îmbunătățirea ChatGPT. Foto: Profimedia Images

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, simte o presiune tot mai mare venind din trei direcții care nu îi dau pace: Wall Street, utilizatorii de chatboturi și Google, scrie Axios.

Într-un moment în care avantajul competitiv al companiei începe să pară fragil, Sam Altman ar fi declarat luni o „mobilizare de cod roșu”, cerând angajaților să se concentreze pe îmbunătățirea ChatGPT.

Banii

OpenAI a subestimat constant câți oameni vor folosi ChatGPT și cât de costisitoare vor deveni antrenarea și operarea modelelor. Deși acordul inițial cu Microsoft a acoperit mare parte din aceste cheltuieli, după restructurarea parteneriatului, OpenAI va trebui să genereze mult mai multe venituri pe cont propriu pentru a finanța viitoarele modele.

Iar compania s-a angajat la investiții uriașe. Mai exact, 1,4 trilioane de dolari în infrastructură. Și asta nu e tot. Aceasta spune că vrea să construiască un gigawatt de capacitate nouă pe săptămână, la aproximativ 20 de miliarde de dolari per gigawatt. Întrebat recent despre aceste cifre, Altman a devenit vizibil defensiv.

Nu trebuie să crezi în „bula AI” ca să vezi că acuzațiile de investiții circulare, datoriile în creștere și un climat economic nesigur zdruncină industria, ca să nu mai vorbim de scandalul iscat de simpla idee că statul federal ar putea sprijini financiar companiile AI.

Siguranța

Altman a mărturisit de mai multe ori că a fost surprins să vadă cum oamenii folosesc ChatGPT ca terapeut, confident sau chiar partener.

După o serie de procese deschise de familii ale unor tineri care ar fi primit sfaturi greșite în momente de criză, OpenAI a introdus setări parentale și limite suplimentare pentru situații sensibile. Dar aceste măsuri nu au oprit procesele și nici nu au mulțumit publicul.

Cel mai nou model al companiei, GPT-5, a avut un debut dificil, iar utilizatorii s-au revoltat, numindu-l „lobotomizarea GPT-4o” și acuzând OpenAI de „paternalism psihologic”.

Gemini

Amenințarea reală vine din partea Google și a modelului său Gemini, susținut de bani, date și hardware care rivalizează cu resursele OpenAI la o scară complet diferită.

Google a fost prins pe picior greșit acum trei ani, când ChatGPT a explodat, dar acum recuperează terenul.

Luna trecută, compania a lansat Gemini 3 Pro, versiunea modernizată a modelului care va sta la baza motorului de căutare și a aplicației Gemini.

CEO-ul Salesforce, Marc Benioff, a lăudat Gemini 3 spunând: „Nu mă întorc înapoi.”

Șeful ChatGPT, Nick Turley, a spus într-o postare pe X: „Ne concentrăm pe a face ChatGPT tot mai capabil, pe a continua să creștem și a-l aduce în cât mai multe locuri din lume, în timp ce îl facem mai intuitiv și mai personal.”

Există totuși un loc de unde OpenAI nu simte presiune: Casa Albă.

Agenda pro-AI asumată de președintele Trump s-a dovedit un mare avantaj pentru OpenAI. Chiar și Elon Musk, critic constant al lui Altman și nu pe deplin aliniat acum cu Trump, nu a reușit să încetinească ascensiunea OpenAI, în ciuda numeroaselor încercări.

Următoarele luni vor arăta dacă Sam Altman poate stabiliza OpenAI sub presiune sau dacă firma riscă să devină un nou Betamax.