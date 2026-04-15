„Cinema absolut”. Peter Magyar a dat peste Viktor Orban când se plimba prin palatul prezidențial

„Viața este cel mai bun regizor”, a spus Peter Magyar. Foto: capturi Peter Magyar/Facebook.com

O scenă demnă de film a fost surprinsă, miercuri, la Palatul Sándor din Budapesta, unde câștigătorul alegerilor parlamentare s-a întâlnit cu președintele Ungariei. Cei doi se aflau pe unul dintre balcoanele instituției, când Péter Magyar l-a zărit pe Viktor Orbán pe balconul unei clădiri învecinate, în timp ce citea un document. „Cinema absolut”, a comentat liderul Tisza, care l-a salutat pe premierul în exercițiu, fără ca acesta să observe.

Alături de președintele Tamás Sulyok, Péter Magyar, câștigătorul recentelor alegeri parlamentare, admira priveliștea de la reședința oficială a președintelui Ungariei, când l-a observat pe Viktor Orbán pe balconul unei clădiri învecinate.

În videoclipul postat pe rețelele sale de socializare, acesta întreabă: „Este acela prim-ministrul care citește ceva acolo?”, în timp ce Viktor Orbán pare să citească un document. Liderul Tisza a încercat să-l salute, dar Orban nu a părut să realizeze ce se întâmplă, fiind concentrat asupra lecturii.

Câteva momente mai târziu, Péter Magyar ridică mâinile și încadrează scena ca un regizor și spune: „Cinema absolut”.

„Viața este cel mai bun regizor. În timp ce președintele republicii tocmai își prezenta biroul, pe care îl va părăsi în curând, mi-a atras atenția prim-ministrul care își încheie mandatul, aflat pe terasa de alături”, a scris Péter Magyar pe pagina sa de Facebook.

În descrierea postării sale de pe Instagram, liderul partidului Tisza și-a invitat urmăritorii să ghicească ce citește rivalul său. El a propus mai multe ipoteze: „discursul de rămas-bun”, ziarul „Nemzeti Sport” sau poate „declarația lui Trump de astăzi”.

Președintele Tamás Sulyok i-a spus, miercuri, lui Péter Magyar, câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, că îl va desemna în funcția de premier. În replică, liderul Tisza i-a cerut să demisioneze. „I-am reiterat că, în opinia mea și a poporului ungar, este nedemn să întruchipeze unitatea națiunii maghiare, incapabil să asigure respectarea legii (...)”, a declarat acesta la ieșirea din palatul prezidențial.