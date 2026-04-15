Cel mai controversat moment din cariera lui Peter Magyar: de ce și-a înregistrat fosta soție. Istoric: „A prosperat în Fidesz”

Conservatorul proeuropean Peter Magyar a obținut o victorie categorică la alegerile legislative din Ungaria din 12 aprilie. Foto: Profimedia Images

Peter Magyar nu își poate uita originile din Fidesz, deoarece „a prosperat” în acest partid, a explicat profesorul de istorie Mihai Manea, la Antena 3 CNN. Liderul Tisza, care a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare din Ungaria, are acum misiunea de a demantela mașinăria iliberalismului construită de Viktor Orbán de-a lungul a 16 ani, a mai spus istoricul.

Acesta a adăugat că faptul că începe prin suspendarea buletinelor de știri ale televiziunii și radioului de stat nu este cea mai bună soluție pentru a pune bazele unui stat de drept. Cât despre cel mai controversat moment al carierei lui Magyar - faptul că și-a înregistrat fosta soție ca o „poliță de asigurare” - Mihai Manea a spus că are iz de „politică mafiotă la nivel înalt”.

Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, a declarat miercuri, la postul public de radio din Ungaria că va scoate de pe post buletinele de știri ale presei de stat imediat ce va forma guvernul. Acesta a acuzat instituțiile media că au răspândit frică și minciuni pentru a-l menține la putere pe premierul în exercițiu, Viktor Orban.

Istoricul Mihai Manea a explicat, la Antena 3 CNN, că așteptările lectoratului care a votat cu Tisza de la Peter Magyar este să demoleze mașinăria iliberală pusă în mișcare de Orban timp de 16 ani, iar acest anunț privind presa nu este, în opinia sa, cea mai bună soluție pentru a pune „bazele unui sistem al statului de drept”.

„Trebuie să vă spun că nu prea mă surprinde ce face sau ce a început să facă Peter Magyar. Am citit astăzi rezultatul întâlnirii cu președintele la Palatul Sandor din Budapesta. După ce l-a primit, i-a spus că îl va numi prim-ministru și i-a cerut același lucru - să demisioneze - fără nicio reținere.

Mai există o problemă. Cred că Peter Magyar nu-și uită originile din Fidesz, nu poate să și le uite pentru că acolo a prosperat. A fost diplomat al guvernului Orban la Comisia Europeană. Cine analizează foarte bine iliberalismului (vede că n.r) are o mare problemă. E nevoie de o demantelare a unui edificiu, o mașinărie. S-a spus lucrul ăsta că e greu, e adevărat. A închide posturi de radio, chiar dacă acelea au fost ale fostului guvern, nu cred că e cea mai bună soluție într-un stat de drept.

A distruge o mașinărie iliberală și a pune bazele unui sistem al statului de drept cere timp. Cred că în Parlament ar trebui să decidă așa ceva”, a spus istoricul Mihai Manea.

Cel mai controversat moment al carierei lui Magyar

Profesorul de istorie a atras atenția și asupra celui mai controversat moment din cariera politică a lui Peter Magyar, care a reprezentat în același timp și o rampă de lansare a acestuia de lider al opoziției și principal contracandidat al lui Viktor Orban.

Membru Tisza timp de 22 de ani, din 2002 până în februarie 2024, în 2023, pe când încă era căsătorit cu Judit Varga, cea care pe atunci ocupa funcția de ministru al Justiției în Guvernul Orban, Peter Magyar a înregistrat-o pe ascuns. În înregistrare, aceasta descria concret modul în care Executivul de la Budapesta s-ar fi implicat în dosare de corupție. Mai exact, aceasta îi povestea cum subalternii unui om de încredere al premierului Viktor Orban ar fi eliminat dovezi compromițătoare dintr-un dosar de mită.

Două luni de la acest moment, cei doi au divorțat. Un an mai târziu, în 2024, după ce soția lui a fost forțată să demisioneze pentru că a semnat, alături de președinta de atunci a țării, un decret pentru grațierea unui pedofil, Peter Magyar a publicat înregistrarea pe care a numit-o „poliță de asigurare”. Liderul Tisza a folosit această înregistrare pentru a denunța corupția Guvernului Orban.

„Poliță de asigurare mie îmi sună a puțină politică mafiotă la nivel înalt. Cum să îți asiguri o poliță de asigurare contra propriei soții?”, a spus istoricul Mihai Manea.

Nu este singura problemă din profilul acestui lider politic, a adăugat profesorul.

„Vena domnului Magyar are o trăsătură, o încărcătură naționalistă, poate mai deghizată, dar ea există. Eu sunt foarte curios și aștept cu nerăbdare să văd în rezultatele, dacă se vor publica, ale întâlnirii domnului Kelemen Hunor la Budapesta cu domnul Magyar, pentru că acolo este o problemă”, a spus Manea.

Conservatorul proeuropean Peter Magyar a obținut o victorie categorică la alegerile legislative din Ungaria din 12 aprilie în faţa naţionalistului Viktor Orban. Guvernul partidului Tisza va fi un „guvern al întregului popor ungar”, a promis liderul formațiunii politice.

Magyar a mulţumit „tuturor ungurilor din ţară şi din întreaga lume” pentru sprijinul acordat. El a calificat drept o mare onoare faptul că partidul său a obţinut „cel mai mare număr de voturi din istorie”, considerând acest lucru o împuternicire pentru a forma viitorul guvern şi pentru a „lucra în următorii patru ani pentru o Ungarie liberă, europeană, funcţională şi umană”.