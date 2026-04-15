Magyar a anunțat că va suspenda jurnalul de știri al presei de propagandă: „A cauzat daune incredibile poporului maghiar”

Magyar a anunțat că va suspenda jurnalul de știri al presei de propagandă.

Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, a declarat miercuri, la postul public de radio din Ungaria că va scoate de pe post buletinele de știri ale presei de stat imediat ce va forma guvernul, acuzând instituțiile media că au răspândit frică și minciuni pentru a-l menține la putere pe premierul în exercițiu, Viktor Orban, scrie Bloomberg.

Viitorul prim-ministru a făcut aceste declarații într-un interviu tensionat acordat miercuri presei publice, primul din ultimul an și jumătate, după ce, în opinia sa, a fost practic exclus din instituțiile media de stat, pe care Orban le-ar fi transformat, din 2010 încoace, într-o portavoce a guvernului.

„După formarea guvernului, unul dintre primii pași va fi suspendarea serviciului de știri al acestei prese de propagandă, deoarece au cauzat daune absolut incredibile poporului maghiar. Au creat teamă în sufletul oamenilor maghiari, în copiii noștri, o nebunie de război; au servit nebunia de război a guvernului, au creat teamă în bunicii noștri, în rudele noastre în vârstă și, ca să nu mai spun altceva, au otrăvit sufletul oamenilor în pauzele transmisiunilor sportive. În mine nu există nicio dorință de răzbunare și, de exemplu, să nu existe neînțelegeri, aceasta nu este o revanșă personală. Degeaba m-au ocărât în toate modurile posibile, dimineața, la prânz și seara, pe mine, familia mea, pe cei apropiați mie, o mulțime de oameni civili.

Nu este vorba despre mine, ci despre faptul că poporul maghiar — toată lumea, de altfel, și alegătorii Fidesz, și alegătorii Tisza — fiecare om maghiar merită o mass-media publică care să transmită realitatea. Așa că vom avea nevoie de puțin timp pentru o nouă lege a presei, o nouă autoritate media și pentru crearea condițiilor profesionale, ca să spun așa, pentru ca mass-media publică, ce funcționează din sute de miliarde de forinți, să își îndeplinească într-adevăr funcția. Știu că și în această clădire sunt unii care nu au acționat din propria voință așa cum au acționat, mulți au fost amenințați, șantajați”, a afirmat Magyar la postul de radio de stat Kossuth.

Magyar a comparat modul în care televiziunea și radioul public reflectă actualitatea cu propaganda din Coreea de Nord și din Germania nazistă.

El a susținut că jurnaliștii din presa de stat au fost complici la ceea ce a descris drept un sistem bazat pe favoritism și impunitate. În timpul interviului, reporterul postului public l-a întrerupt frecvent pe Magyar, în contrast puternic cu tonul din timpul interviurilor acordate lui Orban.

Magyar a promis că va restabili rolul presei publice după ce echilibrul politic al relatărilor va fi refăcut. Într-un punct de vedere transmis săptămâna trecută agenției Bloomberg, autoritatea de reglementare a presei de stat a invocat „reguli procedurale” pentru a explica de ce nu poate garanta o acoperire politică echitabilă.