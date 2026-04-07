Ca să scape de eticheta pusă de Orban de „marionetă a Bruxelles-ului”, Peter Magyar și-a sfidat colegii din Parlamentul European

Încă de la început, Magyar a pus pe primul loc obiectivul de a-l înlătura pe Orbán, după 16 ani de guvernare în mare parte necontestată.Foto: Profimedia Images

Péter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza din Ungaria, a depus atât de mult efort ca să se detașeze de etiecheta de „marionetă a Bruxelles-ului” pe care i-a pus-o rivalul său, Viktor Orban, încât abia dacă a fost văzut la Bruxelles, deși este europarlamentar. Absența lui nu a trecut neobservată, dar este în mare parte acceptată deoarece ar putea fi cel care îl îndepărtează pe premierul ungar de la putere după 16 ani. Totuși, Magyar face o acrobație delicată, în încercarea de a nu-și îndepărta electoratul a sfidat grupul său din Parlamentul European în mai mult rânduri, de a cărui susținere a depins pentru a avea imunitate în fața legii, relatează Euronews.

Liderul Tisza, principalul partid de opoziție din Ungaria, a tratat în mare parte rolul său de europarlamentar ca pe o platformă pentru a-l confrunta pe actualul prim-ministru al țării și pentru a-și consolida campania la Budapesta înaintea alegerilor din 12 aprilie.

Totuși, de când a fost ales europarlamentar în 2024, Magyar nu a redactat niciun raport parlamentar; a semnat o singură rezoluție, într-o instituție care produce zeci în fiecare lună, și, potrivit multor colegi, a participat rar la ședințele comisiilor.

Ultima sa apariție a fost la Strasbourg, în ianuarie, când a votat în favoarea trimiterii acordului comercial UE–Mercosur la Curtea de Justiție.

„Se pare că participarea sa la voturile în plen este într-adevăr destul de redusă, în jur de 21% de la începutul mandatului”, a declarat Doru Frantescu, analist la EU Matrix, un think tank care oferă analize și date despre instituțiile UE. „Asta înseamnă că s-a concentrat pe politica internă nu doar recent, ci încă de la început.”

Europarlamentarul cu un scop clar

Acest lucru reflectă o misiune clară: încă de la început, Magyar a pus pe primul loc obiectivul de a-l înlătura pe Orbán, după 16 ani de guvernare în mare parte necontestată.

În acest scop, Parlamentul European a funcționat ca o rampă de lansare pentru campania sa, oferindu-i imunitate și permițându-i să construiască alianțe înaintea votului crucial.

Acest avânt era deja vizibil la alegerile europene din iunie 2024, când Magyar a obținut 30% din voturi cu un partid înființat cu doar câteva luni înainte. La scurt timp după aceea, Partidul Popular European a primit cei șapte europarlamentari ai Tisza, integrându-i în cel mai mare grup politic de pe continent.

Sondajele îl indică câștigător în aceste alegeri. Însă realitatea în ziua votului este adeseori diferită. Astfel că Péter Magyar și-a intensificat campania în ultimele luni, concentrându-se pe mitinguri și evenimente electorale în Ungaria, mai degrabă decât la Bruxelles. În plus, Magyar nu este deloc un caz singular. Mulți europarlamentari au folosit de-a lungul timpului Parlamentul European pentru a-și promova campaniile naționale. În cazul său însă, o mare majoritate a eurodeputaților îl susțin pe Magyar drept cea mai bună alternativă la Viktor Orbán, care a devenit un adversar declarat al Bruxelles-ului, blocând dosare-cheie ale UE prin veto-uri. În acest context, Parlamentul European l-a ajutat pe Magyar să-și crească profilul politic atât pe plan intern, cât și internațional. Singura confruntare dintre el și Viktor Orbán a avut loc în plenul de la Strasbourg, în timpul președinției Ungariei la Consiliul UE, în octombrie 2024. După discursul obișnuit al lui Orbán adresat eurodeputaților, Magyar a luat cuvântul pentru a-l acuza că a transformat Ungaria în cel mai sărac și mai corupt stat membru al UE. Schimbul de replici nu s-a încheiat acolo. Ulterior, Magyar s-a apropiat de Orbán, iar cei doi și-au strâns mâna. Fotografia a devenit rapid virală, prezentându-l pe Magyar într-o lumină favorabilă, acesta părând energic alături de Orbán. Totuși, rolul unui europarlamentar presupune echilibrarea responsabilităților europene și naționale, un echilibru care s-a modificat în ultimii ani, pe măsură ce mulți eurodeputați petrec mai mult timp la Bruxelles și se implică mai activ în elaborarea politicilor UE. De altfel, tratatele definesc clar atribuțiile eurodeputaților ca având un „rol-cheie în modelarea legislației UE, prin amendarea și votarea propunerilor legislative înaintate de Comisia Europeană și negocierea formei finale cu Consiliul, care reprezintă statele membre.”

Avocat de profesie, Magyar a fost numit membru în două comisii influente: Afaceri Constituționale (AFCO) și Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI). Cu toate acestea, nu a fost implicat în niciun raport elaborat de aceste comisii.

A semnat o singură rezoluție, privind drepturile femeilor în Irak, și a adresat o singură întrebare scrisă Comisiei, referitoare la practicile de confiscare a terenurilor legate de istoricele decrete Beneš din Slovacia, care afectează minoritățile maghiare.

„Nu am prea multe de spus, deoarece nu l-am văzut niciodată”, a declarat pentru Euronews un eurodeputat care face parte din aceeași comisie cu Magyar. Un altul a confirmat că activitatea lui Magyar la nivel de comisie „a lipsit în mare măsură”, din cauza angajamentelor sale de campanie din Ungaria.

Contactați de Euronews, mulți membri ai partidului Tisza au refuzat să comenteze activitatea lui Péter Magyar în Parlament, din cauza sensibilității politice din jurul alegerilor din Ungaria. Alții însă susțin că opoziția lui Magyar față de Viktor Orbán îl plasează într-o poziție fără precedent comparativ cu alți eurodeputați.

„Nu este o campanie obișnuită, ci alegeri care definesc sistemul, în care însăși apartenența Ungariei la UE este în joc, iar acest lucru necesită întreaga atenție a lui Péter Magyar”, a declarat pentru Euronews un oficial al Parlamentului apropiat de partidul Tisza, subliniind că absența fizică de la Bruxelles nu înseamnă lipsă de implicare.

„El rămâne pe deplin implicat în toate deciziile-cheie. Atunci când apar decizii importante, în special în privința pozițiilor de vot, participă adesea direct la discuții”, a adăugat oficialul.

Un alt oficial a spus că, fără imunitatea sa parlamentară, „ar fi avut probleme să ajungă până aici”. Autoritățile ungare au cerut ridicarea imunității lui Magyar în trei cazuri juridice diferite, însă Parlamentul a respins cererile cu o largă majoritate.

În interiorul PPE, absența lui Magyar este remarcată, dar în general acceptată.

„Nu participă niciodată la ședințele grupului”, a declarat pentru Euronews un oficial al PPE, adăugând că, în mare parte, Zoltán Tarr, șeful delegației Tisza în Parlament, este cel care reprezintă partidul în toate discuțiile politice ale grupului, la Bruxelles sau Strasbourg.

Oficialii PPE recunosc că conducerea grupului a tolerat implicarea limitată a lui Magyar în activitățile grupului, considerând că sprijinul pentru succesul electoral al unui partid afiliat PPE în Ungaria reprezintă o prioritate mai mare.

O acrobație delicată

Deși Tisza este perceput ca fiind mai pro-european decât Fidesz-ul lui Viktor Orbán, Péter Magyar a fost atent să evite poziționări politice la Bruxelles care ar putea fi nepopulare în țară, încercând să contracareze narativul lui Orbán potrivit căruia ar fi o „marionetă a Bruxelles-ului”.

Orbán a acuzat Tisza că reprezintă interesele UE și ale Ucrainei, afirmație pe care Magyar o respinge.

Pentru Tisza, posibila aderare a Ucrainei la UE este o temă deosebit de sensibilă: deși este susținută de majoritatea Parlamentului European, inclusiv de PPE, mulți dintre alegătorii partidului rămân sceptici.

O tensiune similară există și în privința angajamentului UE și al PPE de a crește sprijinul pentru Ucraina. În februarie 2026, eurodeputații Tisza au votat împotriva împrumutului de 90 de miliarde de euro propus de UE pentru Ucraina, aliniindu-se deciziei lui Orbán de a-l bloca prin veto.

„Marja de manevră a Tisza este limitată. O poziție diametral opusă celei a Fidesz nu ar fi populară în rândul unei mari părți a electoratului”, a declarat Frantescu. „Ei trebuie să mențină un echilibru atent între poziția PPE și opinia publică din țară.”

Pe teme precum migrația și mediul, Tisza acționează ca o punte, aliniindu-se în mare parte familiei sale politice europene, dar păstrând o apropiere de pozițiile Fidesz.

„UE și Ungaria au nevoie de o protecție puternică a frontierelor externe și trebuie să luptăm împreună împotriva migrației ilegale. Nu sunt de acord cu redistribuirea solicitanților de azil în Europa”, a declarat Magyar pentru Euronews într-un interviu din octombrie 2024, la câteva luni după alegerea sa ca eurodeputat.

Uneori, eforturile de a atrage electoratul maghiar au generat tensiuni între Tisza și alte partide din cadrul PPE.

Tisza a sfidat de trei ori recent poziția grupului PPE, ceea ce a dus la sancțiuni interne. Eurodeputații săi au votat împotriva acordului comercial UE–Mercosur, invocând necesitatea de a apăra interesele fermierilor maghiari, o decizie care a dus la interzicerea dreptului de a lua cuvântul în plen pentru șase luni.

Un alt subiect sensibil este efortul Tisza de a se distanța de liderul PPE, Manfred Weber, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ambii sunt prezentați într-o lumină negativă de guvernul ungar și sunt ilustrați frecvent alături de Magyar în afișele de campanie ale Fidesz.

Această poziționare se reflectă și în comportamentul parlamentar: eurodeputații Tisza nu au susținut-o pe von der Leyen la ultimul vot de încredere din ianuarie, o decizie considerată pe scară largă drept intenționată.

„Suntem recunoscători pentru confirmarea venită de la Bruxelles că politicienii Tisza nu au stăpâni”, a scris Magyar pe Facebook la acel moment, semnalând că angajamentul său față de principiile PPE și ale UE a fost în mod constant secundar opiniei publice din țară.