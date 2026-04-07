Viktor Orban s-a oferit să fie „șoricelul” lui Putin: „Vă stau la dispoziție, gata să ajut în orice chestiune în care pot fi folositor”

Viktor Orban i-a oferit lui Vladimir Putin să devină un „șoricel” al Kremlinului și a promis să facă tot ce poate pentru a ajuta Rusia și până și dictatorul rus a fost surprins de această încercare de a-l flata, relatează Bloomberg.

Conform publicației americane, care citează un transcript al conversației dintre cei doi, Orban i-a oferit lui Putin „ajutor pentru toate problemele sale”.

Prim-ministrul Ungariei a făcut referire inclusiv la o veche fabulă despre un șoarece și un leu în care „cel slab îl salvează pe cel puternic”, spunând că este pregătit să fie el „șoarecele”.

Putin ar fi râs, după care cei doi au făcut schimb de platitudini politicoase. Dictatorul rus a lăudat apoi poziția „independentă și flexibilă” a Ungariei pe tema războiului din Ucraina.

Anterior, apăruseră și înregistrări cu ministrul de externe al Ungariei vorbind cu Serghei Lavrov pe un ton spășit și servil. Szijjarto a recunoscut, de asemenea, că raportează la Kremlin ce se discută la reuniunile Consiliului UE.

Orban ar vrea să-l găzduiască pe Putin la Budapesta

Orban, un reacționar eurosceptic aflat la putere din 2010, va încerca să obțină un nou mandat la alegerile parlamentare de duminica viitoare, însă se confruntă cu cel mai dificil test de până acum, după 16 ani la putere.

Orban a cultivat relații apropiate cu Putin, în ciuda războiului din Ucraina, și a menținut dependența semnificativă a Ungariei de petrolul și gazele rusești. Invocând un litigiu cu Ucraina privind un oleoduct avariat în război, Orban a blocat și implementarea unui împrumut al Uniunii Europene pentru Ucraina, convenit încă din decembrie.

În convorbirea telefonică, Orban îl numește pe Putin prieten, menționând că relațiile lor apropiate datează dintr-o întâlnire din 2009, la Sankt Petersburg.

„Dar ieri, prietenia noastră a ajuns la un nivel atât de înalt încât pot ajuta în orice mod — există o poveste în cărțile noastre ilustrate ungare în care un șoarece ajută un leu”, îi spune el lui Putin, potrivit transcriptului. „Sunt gata să ajut imediat. În orice chestiune în care pot fi de folos, vă stau la dispoziție”.

Putin îi răspunde că apreciază foarte mult relațiile dintre ei și spune că Ungaria ar fi, după cum s-a exprimat, „poate singura țară europeană care este un loc acceptabil” pentru o posibilă întâlnire cu Trump.

La acel moment, Ungaria a transmis că se va asigura că Putin, care are un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională — din care guvernul lui Orban este în curs de retragere — ar putea intra în țară pentru un summit cu președintele SUA.

Putin îi mai spune lui Orban că apreciază în mod deosebit poziția sa „independentă și flexibilă” în ceea ce privește războiul din Ucraina.