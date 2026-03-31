„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Înregistrare bombă cu Szijjártó și Serghei Lavrov

Lavrov i-a amintit că oligarhul rus Alisher Usmanov a dorit ca sora sa, Gulbakhor Ismailova, să fie eliminată de pe listele de sancțiuni ale UE. Foto: Profimedia Images

Înregistrări audio cu o discuție dintre Serghei Lavrov și Péter Szijjártó scoate la iveală detalii despre modul în care cei doi miniștri de externe comunicau. Aceste informații au apărut în contextul unui scandal mai amplu, în care oficiali maghiari sunt suspectați că ar fi transmis informații către Moscova, despre discuțiile desfășurate la nivelul liderilor UE.

În înregistrările publicate de VSquare, se arată că la doar o oră după ce Szijjártó a sosit la Budapesta din Sankt Petersburg, pe 30 august 2024, a primit un apel telefonic de la Lavrov.

În această convorbire, Lavrov i-a amintit că oligarhul rus Alisher Usmanov a dorit ca sora sa, Gulbakhor Ismailova, să fie eliminată de pe listele de sancțiuni ale UE, iar Szijjártó promisese că o va ajuta.

„Uite, fac apel la cererea lui Alisher și el tocmai mi-a cerut să vă reamintesc să faceți ceva în privința surorii sale”, a spus Lavrov la acea vreme. La care Szijjártó a răspuns: „Da, absolut”.

„Chestia este următoarea: împreună cu slovacii, depunem o propunere către Uniunea Europeană pentru a o scoate de pe listă. O vom depune săptămâna viitoare și, deoarece va începe o nouă perioadă de revizuire, va fi pusă pe ordinea de zi și vom face tot posibilul să o scoatem de pe listă”, a declarat el la momentul respectiv.

Înainte de a închide, ministrul maghiar a vorbit despre noul sediu al Gazprom, pe care îl vizitase în Rusia, și a adăugat: „Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”.

Interceptarea făcută de pe telefonul ministrului rus

Calitatea audio a înregistrării celor doi miniștri din extrasul publicat sugerează că interceptarea ar fi putut fi făcută de pe telefonul ministrului rus: vocea lui Serghei Lavrov este înregistrată la o calitate mai bună decât cea a lui Péter Szijjártó. Șapte luni mai târziu, Ismailova a fost eliminată de pe lista sancțiunilor UE.

Un ofițer de informații european, după ce a revizuit transcrierile tipărite ale conversațiilor, a declarat că, în schimburile sale cu Lavrov, Szijjártó pare supus, aproape lingușitor.

„Dacă eliminați nume și arătați aceste conversații oricărui ofițer de caz, acesta va jura că este o transcriere a unui ofițer de informații care își folosește ajutorul”, a remarcat el.

De asemenea, se observă că eforturile lui Szijjártó de a o elimina pe Ismailova de pe lista sancțiunilor UE nu au fost singurele cazuri în care acesta a lucrat pentru a relaxa sancțiunile economice împotriva rușilor cu conexiuni influente. Ismailova a fost eliminată de pe listă împreună cu omul de afaceri rus Veaceslav Moshe Kantor și ministrul sportului din țară, Mihail Degtyarev.

Un diplomat european care a vorbit cu jurnaliștii sub condiția anonimatului a declarat că Ungaria și Slovacia deschid de obicei negocierile cu o listă mai lungă de nume rusești pe care le solicită să fie eliminate de pe listă.

„Nu folosesc argumente juridice, ci spun doar că nu vor ca aceste persoane să fie pe lista sancțiunilor din motive politice”, a spus sursa.

În plus, potrivit diplomatului, în timpul ultimei runde de negocieri privind prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei, din martie, Slovacia și Ungaria au continuat să facă presiuni asupra UE pentru a-l elimina și pe Usmanov însuși de pe listă.

„De data aceasta, negocierile au continuat vineri noaptea până sâmbătă dimineața devreme, pe 14 martie, când Slovacia a declarat în cele din urmă că este de acord să prelungească sancțiunile, cu numele lui Usmanov și [Mikhail] Fridman pe listă”, a adăugat diplomatul.

Washington Post a relatat anterior că ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, i-a furnizat în mod regulat ministrului rus de externe, Lavrov, „rapoarte în direct despre ceea ce se discuta” la reuniunile UE, precum și informații despre posibile decizii.

Ulterior, Szijjártó a confirmat că apelurile au avut loc, susținând că deciziile UE privind energia, industria auto și securitatea afectează direct relațiile Ungariei cu partenerii din afara Uniunii Europene.

Au apărut, de asemenea, rapoarte conform cărora UE exclude Ungaria din negocierile sensibile din cauza îngrijorărilor legate de scurgerile de informații către Rusia.

Premierul polonez Donald Tusk a reacţionat în urma scandalului afirmând că "n-ar trebui să se mire nimeni. Bănuiam de multă vreme". El a adăugat duminică pe platforma X că acesta este unul din motivele pentru care ia cuvântul doar când este strict necesar şi nu spune decât strictul necesar.



Reacția lui Szijjártó în urma apariției convorbirii

În urma apariției înregistrării, Péter Szijjártó, a precizat că aceasta dovedește poziția Ungariei deja exprimată public, faptul că sancțiunile provoacă mai multe daune statelor UE decât Rusiei:

“Se știe de mult timp că serviciile de informații străine, cu implicarea activă a jurnaliștilor maghiari, mi-au interceptat apelurile telefonice. Astăzi au făcut o nouă „descoperire majoră”: au dovedit că spun public același lucru pe care îl spun la telefon. Bună treabă!

It has long been known that foreign intelligence services, with the active involvement of Hungarian journalists, have been intercepting my phone calls. Today they have made a new “major discovery”: they proved that I say the same publicly as I do on the phone. Nice work!



For… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 31, 2026

De patru ani spunem că sancțiunile sunt un eșec, provocând mai multe daune UE decât Rusiei. Ungaria nu va fi niciodată de acord să sancționeze persoane sau companii esențiale pentru securitatea noastră energetică, pentru realizarea păcii sau pe cele care nu au niciun motiv să se afle pe o listă de sancțiuni.

Cu toate acestea, lista interceptărilor nu este completă. De asemenea, m-am consultat în mod regulat cu miniștri de externe din mai multe țări din afara UE pe teme legate de sancțiuni”, a scris Szijjártó.