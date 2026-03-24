Ungaria ar putea fi exclusă de la întâlnirile miniștrilor UE, spune un fost oficial european: “A devenit calul troian al Rusiei”

Șeful diplomației ungare a comis „o încălcare gravă a încrederii” prin faptul că ar fi împărtășit detaliile discuțiilor secrete din interiorul UE cu Rusia, a declarat fostul ministru ceh de externe Jan Lipavský, avertizând că blocul comunitar nu poate desfășura afaceri „serioase” păstrând în același timp „un cal troian” al Rusiei.

Într-o declarație acordată postului polonez TVP World, Jan Lipavský, fost ministru de externe al Republicii Cehe, a declarat că contactul lui Péter Szijjártó cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în legătură cu întâlnirile UE este îngrijorător.

„Aș spune că aceasta este o încălcare gravă a încrederii”, a spus Lipavský când a fost întrebat despre rapoartele conform cărora materiale confidențiale din cadrul întâlnirilor Consiliului UE ar fi putut ajunge în Rusia.

Lipavský a spus că, deși guvernele pot vorbi și chiar vorbesc cu aliații, „cu siguranță nu ar trebui să împărtășiți secrete cu ei” din discuțiile interne ale UE și „cu siguranță acestea nu ar trebui împărtășite cu Rusia”.

Szijjártó a confirmat că îl contactează în mod regulat pe ministrul rus de externe, Lavrov, „înainte și după” astfel de summituri, dar a negat că ar fi împărtășit secrete, spunând că nimic confidențial nu este discutat la nivel ministerial.

Fostul ministru ceh Lipavský a declarat că nu a fost martor personal la astfel de scurgeri de informații în timpul mandatului său, dar a susținut că comportamentul Ungariei în interiorul UE a stârnit mult timp îngrijorări.

El a subliniat istoricul Budapestei în ceea ce privește sancțiunile, spunând că aceasta a lucrat în mod repetat pentru a dilua sau a întârzia măsurile care vizează Rusia, blocând eforturile altor țări.

Acest model politic, a sugerat el, se ciocnește acum cu limitele instituționale ale UE. În timp ce statele mai mari ale UE se gândesc deja mai deschis la formate care permit ca măsurile să avanseze fără Budapesta, maghiarii vor fi întotdeauna la curent cu informațiile interne atâta timp cât țara face parte din UE, a avertizat Lipavský.

„Informal, puteți crea aceste mici grupuri, dar, în cele din urmă, Ungariei trebuie să i se furnizeze aceste informații”, a spus el, spunând că excluderea „completă” a Ungariei de la întâlnirile miniștrilor ar fi singura modalitate de a bloca guvernul de la Budapesta din discuții.

„Mă tem că din punct de vedere politic, acest lucru s-ar putea întâmpla în curând”, a adăugat el, înainte de a recunoaște cât de dificilă ar fi excluderea în practică, deoarece UE nu are un mecanism simplu de a expulza un stat membru.

Totuși, el a subliniat dezbaterea reînnoită privind o „Europă cu două viteze” - în care diferiți membri ar avea drepturi diferite - spunând că nu este rezultatul preferat, dar ar putea deveni un mecanism de supraviețuire dacă un guvern continuă să blocheze deciziile comune, în special în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina.

Lipavský a vorbit, de asemenea, despre peisajul politic schimbător al regiunii înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria din 12 aprilie.

Întrebat despre sprijinul acordat prim-ministrului ungar Viktor Orbán de către personalități din dreapta europeană, inclusiv președintele Poloniei Karol Nawrocki, Lipavský a respins ideea că astfel de alianțe reflectă o solidaritate regională autentică. În schimb, le-a descris ca parte a unei tabere ideologice mai largi - „versiunile europene ale MAGA”.

De asemenea, el a asociat aceste tendințe cu tulburările din Republica Cehă, unde protestele de masă de la Praga au vizat guvernul premierului Andrej Babiš din cauza modificărilor propuse privind finanțarea mass-media publice și a preocupărilor mai largi legate de controalele și echilibrul democratic.