Viktor Orban predică naționalismul creștin. Fostul său pastor e sceptic: „Nu are nimic de-a face cu Biblia”

Pastorul metodist în vârstă de 74 de ani îl cunoaște pe Orbán încă din anii 1980. Foto: Profimedia Images

Viktor Orban încearcă să-și prelungească cei 16 ani la putere în Ungaria prezentându-se drept candidatul care va proteja valorile creștine tradiționale. Fostul său prieten și pastor, cel care i-a botezat doi dintre copii și i-a oficiat nunta, Gábor Iványi spune însă că premierul ungar „nu are nimic de-a face cu Biblia, cu esența Bibliei”. Pastorul încă și-l amintește pe Orban cu „părul lung”, care în 1989 le-a spus rușilor să plece acasă. „Nu mi-am imaginat niciodată că el va fi cel care îi va invita înapoi”, a adăugat Iványi, referindu-se la relația apropiată pe care Orban o are cu Putin, relatează Politico.

Gábor Iványi a oficiat nunta lui Viktor Orbán și ulterior i-a botezat pe doi dintre copiii acestuia în anii 1990, fără să bănuiască că guvernul prietenului său îl va aduce într-o zi în fața justiției.

Pastorul metodist în vârstă de 74 de ani, care îl cunoaște pe Orbán încă din anii 1980, nu crede în combinația dintre creștinism și naționalism promovată de premier, despre care spune că „nu are nimic de-a face cu Biblia, cu esența Bibliei”.

Deși cei doi s-au intersectat în aceleași cercuri disidente anticomuniste în tinerețe, acum sunt în dezacord politic. Iar Iványi urmează să fie judecat luna viitoare pentru activitatea bisericii sale, într-un caz pe care criticii lui Orbánm inclusiv organizația neguvernamentală Human Rights Watch, îl consideră motivat politic.

Cu toate acestea, în ciuda rupturii, pastorul speră la o reconciliere finală. „Singurul lucru pe care nu mi l-a cerut niciodată este să-l înmormântez”, a spus el în biroul său din Budapesta. „Dar dacă mi-ar cere, aș face-o.”

Pastor în boxa acuzaților

Iványi, care conduce o organizație ce administrează adăposturi pentru persoane fără locuință, spitale și școli pentru săraci, riscă o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare pentru că ar fi făcut parte dintr-un grup care ar fi comis acte de violență împotriva unor funcționari publici în timpul unei percheziții la sediul congregației sale în 2022.

O ședință de judecată este programată pentru 4 mai.

Iványi și membrii congregației sale au format un lanț uman pentru a bloca intervenția, după ce autoritățile au acuzat biserica sa, Hungarian Evangelical Fellowship, de nereguli financiare.

Politicieni din opoziție, inclusiv primarul Budapestei, Gergely Karácsony, precum și organizații internaționale pentru drepturile omului, susțin că acuzațiile sunt motivate politic și urmăresc intimidarea unei organizații care sprijină persoanele fără adăpost, comunitățile rome și refugiații ucraineni. Guvernul insistă însă că Iványi a fost implicat în administrarea ilegală a fondurilor publice și ale bisericii.

Biserica numește aceste acuzații o „absurditate” și acuză guvernul de „persecuție politică”.

Human Rights Watch a afirmat: „Urmărirea penală a lui Iványi și interferența în activitatea bisericii sale fac parte dintr-un tipar mai larg al guvernului maghiar de a viza apărătorii drepturilor omului care lucrează cu migranți, solicitanți de azil, refugiați, persoane sărace sau fără adăpost, copii cu dizabilități și persoane LGBT.”

Iványi consideră acuzațiile ridicole, glumind că este puțin probabil să fi putut să se lupte cu poliția la vârsta sa.

„Așadar, sunt acuzat de violență împotriva autorității. Era acum patru ani, când poliția a ocupat toate birourile. Și, uneori, îmi doresc să-i fi bătut, pentru că atunci poate ar fi existat un caz, dar, desigur, nu am făcut-o”, a spus el.

„Dar cred că nu eu ar trebui să fiu în închisoare, ci Viktor Orbán și gașca lui.”

Ruptura

Iványi și Orbán se cunosc de mult timp. S-au întâlnit pentru prima dată în ultimii ani ai dominației sovietice asupra Ungariei. Iványi era un disident progresist activ în opoziția democratică, în timp ce Orbán era student implicat într-o mișcare liberală de tineret care avea să devină ulterior partidul de guvernământ Fidesz. Cei doi au devenit apropiați, luptând pentru o Ungarie mai liberală.

Deși reale, aceste evenimente pare că au avut loc în altă viață. În prezent, Orbán alimentează sentimentul anti-ucrainean, în timp ce Iványi intensifică sprijinul pentru refugiații ucraineni. Guvernul Fidesz a interzis protestele LGBTQ+, în timp ce Iványi apără diversitatea sexuală.

„Nimeni nu și-ar fi imaginat că va abandona atât de mult acele valori și va ajunge la extrema dreaptă sau chiar la idei fasciste și că va pierde toate valorile umane în care credea sau în care părea că crede atunci”, a spus el.

Iványi a realizat însă că și-a făcut un dușman criticând schimbarea iliberală a lui Orbán.

„Am încercat să rezolv această problemă criticându-l tot timpul, acțiunile lui politice, pentru că simt responsabilitatea de a nu ajunge în iad pentru aceste lucruri. Dar nu a fost prea încântat”, a spus el.

Potrivit lui Iványi, manevrele politice ale lui Orbán i-au îndepărtat, în timp ce pastorul a rămas fidel valorilor liberale progresiste, iar Orbán s-a orientat spre dreapta pentru a-și consolida sprijinul politic.

Momentul rupturii a venit în timpul celui de-al doilea mandat al lui Orbán, în 2010, când acesta i-a cerut lui Iványi să-l susțină public și să facă o fotografie împreună. Iványi a refuzat, deoarece susținea un partid din opoziție.

„Mi s-a promis sprijin financiar suplimentar pentru acea fotografie”, a spus el.

Iar când a refuzat, „mi s-a spus că Orbán a fost profund jignit”.

De atunci, Hungarian Evangelical Fellowship, o importantă mișcare religioasă disidentă fondată de Iványi în perioada comunistă, a început să se confrunte cu probleme.

În 2011, o nouă lege a cultelor a retras statutul oficial al bisericii, o decizie pe care congregația o contestă și astăzi, deoarece a facilitat apariția problemelor financiare și juridice. Ca urmare, organizația are mai puține resurse și a fost nevoită să închidă unele școli și adăposturi.

Iványi și-a amintit momentul din 1989 când un tânăr Orbán stătea în Piața Eroilor din Budapesta și cerea plecarea sovieticilor și organizarea de alegeri libere. El scoate în evidență contrastul dintre acel moment cu relațiile apropiate actuale ale premierului cu președintele rus Vladimir Putin și cu relatările conform cărora Kremlinul ar fi trimis agenți pentru a influența alegerile din 12 aprilie.

„Eram atât de recunoscător că există un om curajos, cu părul lung, care le-a spus rușilor să plece acasă și nu mi-am imaginat niciodată că el va fi cel care îi va invita înapoi”, a spus el.