The Guardian: „Pare că se scrie istorie”. Vor reuși tinerii alegători maghiari să-l înlăture pe Orban?

Un sondaj recent a sugerat că 65% dintre alegătorii sub 30 de ani intenționează să voteze împotriva lui Orban. Foto: Getty Images

Viktor Orban se află la putere de 16 ani, dar o nouă generație de alegători se pregătește să voteze pentru adversarul său, sugerează sondajele. Akos este membru al „Generației Orban”, tinerii maghiari care au crescut în timp ce țara a scăzut în clasamentele privind libertatea presei și a fost acuzată de „autocrație electorală”, devenind cea mai coruptă țară din UE. Acum, acești oameni, dintre care mulți vor vota pentru prima dată la alegerile generale din 12 aprilie, au devenit principala și cea mai puternică forță a schimbării. Un sondaj recent a sugerat că 65% dintre alegătorii sub 30 de ani intenționează să voteze împotriva lui Orban, scrie The Guardian.

În timp ce se grăbea să-și termine țigara înainte de a merge la ore, Akos, în vârstă de 20 de ani, a mărturisit că miza este mai mare pentru el decât pentru majoritatea, în contextul în care maghiarii se pregătesc să se prezinte la urne în zilele următoare.

„Dacă lucrurile rămân la fel sau se înrăutățesc și mai mult, nu văd un viitor aici. sunt mulți oameni care vor să încerce să locuiască în altă parte, și asta e perfect în regulă, dar eu nu sunt unul dintre ei. De atâta timp am visat să lucrez și să predau aici”, a spus aspirantul profesor.

Akos avea patru ani când maghiarii l-au votat pe Viktor Orban ca prim-ministru în 2010, declanșând o perioadă de 16 ani de dominație, în care a încercat să transforme țara central-europeană într-o „democrație iliberală”.

„A fost devastator uneori. „Cred că orice este mai bun decât un partid care a avut la dispoziție 16 ani să schimbe lucrurile și doar le-a înrăutățit”, a spus Boldi, un alt student în vârstă de 22 de ani invocând lipsa de oportunități pentru tineri și blocarea mobilității sociale.

În timpul interviurilor, The Guardian a auzit mulți alegători exprimându-și speranțele profunde că țara lor se află în pragul schimbării. Majoritatea sondajelor au sugerat că Orban este în urmă la sprijinul electoral, în contextul în care se confruntă cu o provocare fără precedent din partea lui Peter Magyar, un fost membru de rang înalt al Fidesz.

„Cu toate marșurile și adunările care au loc, parcă se scrie istorie”, a spus Betti, în vârstă de 24 de ani.

Alegerile au pus față în față două versiuni distinct diferite ale viitorului Ungariei, lăsând diviziuni profunde: în timp ce Fidesz încearcă să-i convingă pe alegători că Ucraina este principalul dușman al țării, partidul de opoziție Tisza îndeamnă alegătorii să se concentreze pe stagnarea economică, serviciile sociale deteriorate și corupție.

„Este pur și simplu groaznic acum. Este oarecum deprimant să știi că există oameni în jurul tău care pur și simplu nu vor ca lucrurile să se îmbunătățească sau cred în propagandă de genul «Ucraina vine după noi»”, a spus Betti, al cărei job de casieră îi oferă o perspectivă în prim-plan asupra creșterii costului vieții.

„Îndepărtarea tinerilor alegători de Fidesz, o mișcare fondată de tineri pro-democrație, în căutare de schimbare, care la un moment dat impunea ca membrii săi să aibă sub 35 de ani, este una dintre cele mai importante știri ale alegerilor”, a declarat Nóra Schultz, o analistă politică cu sediul la Budapesta.

„Chiar înainte ca Tisza să apară în scenă, exista cu siguranță o dispoziție pentru schimbare în rândul tinerilor. Dar când Peter Magyar a început să-și conducă partidul, a existat o schimbare completă. Acum, în cele mai fiabile sondaje, Fidesz are sub 10% sprijin în rândul persoanelor sub 40 de ani”, spune ea.

Schultz a enumerat o serie de motive pentru a explica schimbarea, de la preocupările interne legate de costul vieții și accesul la locuințe, până la o poziție pro-UE.

„Rețelele sociale au jucat și ele un rol: jurnaliștii independenți și politicienii opoziției au reușit să creeze spații capabile să eludeze controlul strâns al Fidesz asupra mass-media tradițională, unde se estimează că partidul și loialiștii săi controlează 80% din peisaj”, subliniază ea.

În perioada premergătoare alegerilor, ambii candidați au adoptat abordări foarte diferite pentru a atrage votul tinerilor. Magyar a depus un efort conștient pentru a-i solicita să ajute la răspândirea mesajului, în timp ce Orban a evidențiat inițiative precum ajutorul acordat de guvernul său celor care cumpără o casă pentru prima dată sau avantajele fiscale pentru tinerele mame.

„Magyar îi tratează pe tineri ca pe actori politici. Orban este mai degrabă de genul: «Fii fericit cu ceea ce ai obținut», în timp ce Peter Magyar este: «Vino și alătură-te mie»”, a spus ea.

„Impactul poate fi văzut clar în locuri precum TikTok, unde mulți tineri au postat videoclipuri în care se sincronizează pe buze și dansează pe discursurile maghiare sau etalând modele de unghii cu brandingul partidului”, a spus Schultz.

Pe străzile din centrul Budapestei, însă, unii s-au grăbit să sublinieze că votul lor a fost mai puțin despre maghiari și mai mult despre nevoia de schimbare.

„Nu este ca și cum toți tinerii ar fi activiști Tisza. Este mai degrabă ca și cum toată lumea este împotriva acestui sistem, iar Tisza este singura opțiune pe care o avem. Nu simpatizez deloc cu Peter Magyar, dar nu am de ales, așa că voi vota pentru el”, a spus Jani, în vârstă de 21 de ani, care studiază pentru a deveni regizor de film.

Alții și-au exprimat îngrijorarea că valul de opoziție nu va fi suficient de mare pentru a înlătura Fidesz de la putere. O parte din această problemă se datorează calculelor electorale, deoarece sondajele sugerează că Fidesz continuă să fie lider în rândul alegătorilor cu vârsta de 65 de ani și peste, precum și în mare parte din mediul rural.

Dar era vorba și despre acuzații legate de un sistem electoral care, de-a lungul anilor, a fost reformat pentru a înclina puternic în favoarea lui Orban și a partidului său. Aceste afirmații au ieșit în evidență la ultimele alegeri, opoziția invocând manipularea electorală și cumpărarea de voturi pentru a explica de ce impulsul său nu s-a tradus într-un succes electoral.

Alți tineri maghiari au spus că sunt îngrijorați de modul în care Orban, liderul a cărui abordare de tip „om puternic” a fost considerată o inspirație pentru Donald Trump și mișcările de extremă dreapta din întreaga lume, ar reacționa dacă Tisza ar câștiga.

„Cred că și-au dat seama deja că s-a terminat pentru ei, dar nu cred că vor ceda fără luptă. Vor încerca ceva”, a spus Betti.

Chiar dacă Magyar ar reuși să preia puterea, ea nu își face iluzii că sistemul pe care Orban și partidul său l-au construit ani de zile se va destrama rapid.

„Știm că, chiar dacă vom schimba guvernele, următorii patru până la opt ani vor fi grei, pentru că au distrus complet țara. Nu există altă modalitate de a o spune. Va fi greu, dar probabil că va fi totuși mai bine”, mai spune ea.

Acest optimism a fost împărtășit și de Akos, în timp ce se pregătea pentru un rezultat pe care îl considera decisiv pentru viitorul său.

„Sunt destul de optimist. Ca majoritatea generației mele, aștept o schimbare. O schimbare în guvern, o schimbare în sistem și o schimbare în gândirea oamenilor”, a spus el.