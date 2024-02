Tamás Sulyok, ales noul preşedinte al Ungariei, după demisia lui Katalin Novak

Ungaria, care şi-a pierdut emblematica preşedintă după ce a făcut o graţiere într-un dosar de pedofilie, şi-a ales, în Parlament, un succesor al lui Katalin Novak, într-o încercare de a închide acest scandal răsunător, relatează AFP.

Parlamentul maghiar a ales drept urmaş un fost şef al Curţii Constituţionale, Tamaş Sulyok, în vârstă de 67 de ani. Se așteaptă ca Sulyok să-și preia funcția pe 5 martie.

Şi preşedintele ţării noastre, Klaus Iohannis l-a felcitat pe noul lider maghiar: "Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună în beneficiul popoarelor noastre, în baza Parteneriatului Strategic dintre România și Ungaria".

Congratulations to Tamás Sulyok for the election as President of Hungary. I look forward to working together to the benefit of our people, on the basis of the Strategic Partnership between Romania and Hungary.