Lucrările la primul pod peste Prut la nivel de autostradă cu Republica Moldova avansează. Care e stadiul după un an de șantier

Stadiul fizic al lucrărilor la pod a ajuns la 45%, fiind în execuție montarea tablierului metalic pe malul românesc. FOTO: Captură video / DRDP Iasi Oficial / Facebook

Lucrările la Podul de la Ungheni din cadrul autostrăzii A8 au fost executate în proporţie de 45%, după un an de la începutul șantierului, potrivit unui anunț făcut de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi.

Reprezentanţi ai Ministerelor Transporturilor din România şi Republica Moldova, alături de specialişti din cadrul DRDP Iaşi şi reprezentanţi ai constructorului au avut joi o şedinţă de progres pe şantierul ansamblului de poduri peste Prut (Podul de Flori) de la Ungheni - Zagarancea.

Întâlnirea a avut loc pe malul moldovenesc, marcând astfel un an de la începerea efectivă a lucrărilor la acest obiectiv. Potrivit constructorului, stadiul fizic al lucrărilor la pod a ajuns la 45%, fiind în execuție montarea tablierului metalic pe malul românesc și ultimele lucrări la partea de infrastructură pe malul moldovenesc (pilă și culee).

Până în acest moment, au fost montate deja 8 tronsoane de tablier pe malul românesc, alte 8 fiind transportate în șantier, urmând ca în luna mai să înceapă și transportul elementelor metalice pe malul moldovenesc.

Lucrările la podul de la Ungheni au început pe 26 aprilie anul trecut, ansamblul fiind parte integrantă a Autostrăzii A8, Târgu Mureș - Iași - Ungheni.

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a anunţat miercuri că a fost desemnat constructorul pentru ultimul tronson al “Autostrăzii Unirii” - A8, cu o distanță de 15,5 km.

Câştigătorul contractului de 3,57 miliarde lei, fără TVA, este Asocierea de firme din Italia, ITINERA SPA (Lider)-ICM S.P.A, SAIPEM S.P.A. Proiectul include 14 poduri şi pasaje, 2 tuneluri şi 2 noduri rutiere.