CNAIR a pus ”Sfârșit” pe harta A8. Italienii vor face ultimii 15 kilometri din Autostrada Unirii, plus 5 de la Prut încolo

Harta A8, cu ultimul tronson dat în construcție, publicată de CNAIR

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a anunţat miercuri că a fost desemnat constructorul pentru ultimul tronson al “Autostrăzii Unirii” - A8, cu o distanță de 15,5 km.

Câştigătorul contractului de 3,57 miliarde lei, fără TVA, este Asocierea de firme din Italia, ITINERA SPA (Lider)-ICM S.P.A, SAIPEM S.P.A. Proiectul include 14 poduri şi pasaje, 2 tuneluri şi 2 noduri rutiere.

“Reuşim, astăzi, un moment de referinţă pentru proiectul Autostrăzii Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni: stabilirea câştigătorului pentru ultimii kilometri care vor fi construiţi în România, dar şi primul tronson de autostradă de peste Prut, o premieră pe care o marcăm în cadrul Programului SAFE. În mai puţin de trei luni de la depunerea ofertelor, Compania Naţională de Investiţii Rutiere a atribuit contractul pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 4 dintre Iaşi şi Podul peste Prut de la Ungheni, proiect care include şi realizarea unui segment de autostradă cu o lungime de 5 kilometri în Republica Moldova”, a transmis Compania Naţională de Investiţii Rutiere într-un mesaj pe Facebook.

Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare şi 36 de luni pentru execuţia lucrărilor, iar în cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăieşti şi Podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate.

Pe traseul tronsonului 4, cu o lungime de 15,5 kilometri, vor fi construite: 14 poduri şi pasaje, 2 tuneluri (tunelul de la km. 83 având o lungime de 1760 metri), 2 noduri rutiere (nod rutier de perspectivă- drum de legătură cu Spitalul Regional şi Aeroportul Iaşi, respectiv nodul Golăieşti).

În decembrie 2025, secretarul de stat de la Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma a anunțat lansarea licitației pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii. Proiectul rutier implică și construcția unei bucăți de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, devenind astfel prima bucată de șosea de mare viteză din țara vecină.

Autostrada A8 ar urma să ajungă și până la granița cu Ucraina. Un proiect rutier important din această perspectivă este podul care va face legătura între România și Ucraina, peste râul Tisa. Aici, lucrările au ajuns în etapa finală, potrivit unui anunț făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.