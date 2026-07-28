Apple a depășit Nvidia şi a redevenit cea mai valoroasă companie din lume

Capitalizarea bursieră a Apple a urcat la aproximativ 4.940 miliarde de dolari, iar cea a Nvidia era de aproximativ 4.830 miliarde de dolari. Foto: Hepta

Grupul informatic american Apple a depăşit, luni, producătorul de cipuri AI, Nvidia, devenind astfel cea mai valoroasă companie din lume, recâştigând prima poziţie, în timp ce investitorii evaluează dezvoltarea tehnologiilor AI, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Capitalizarea bursieră a Apple a urcat la aproximativ 4.940 miliarde de dolari, iar cea a Nvidia era de aproximativ 4.830 miliarde de dolari. Investitorii sunt mulţumiţi de cheltuielile de capital limitate ale Apple, în special comparativ cu rivalele care cheltuie zeci de miliarde de dolari pentru noua infrastructură AI.

În timp ce firme precum Alphabet şi Tesla au accelerat cheltuielile pentru a susţine centrele de date AI, robotaxi-uri, proiectarea, fabricarea şi utilizarea roboţilor, Apple a redus cheltuielile de capital în ultimele trei trimestre, chiar dacă extinde, în continuare, platforma sa Apple Intelligence.

Joi, investitorii vor evalua câştigurile anunţate de Apple pentru a obţine informaţii privind strategia sa AI, inclusiv cheltuielile de capital. Va fi ultima prezentare a rezultatelor financiare de către directorul general, Tim Cook.

Apple a anunţat, recent, numirea lui John Ternus, şeful Diviziei de hardware, în funcţia de director general, de la 1 septembrie, înlocuindu-l astfel pe celebrul Tim Cook, în condiţiile în care analiştii consideră că grupul informatic american a rămas în urmă în domeniul dezvoltării tehnologiilor AI.

„Cook, care în cei 15 în care s-a aflat la conducere a majorat capitalizarea bursieră a companiei cu 3.600 miliarde de dolari, va rămâne preşedinte executiv”, a informat Apple, într-un comunicat.

Ternus, care s-a alăturat Apple în anul 2001, a jucat un rol central în revirimentul unor produse ca Mac, care şi-a sporit cota de piaţă în detrimentul PC-urilor. Deşi a avut un profil public redus, a fost profund implicat în configurarea celor mai importante produse ale Apple, cum ar fi iPad-uri şi AirPod-uri.

Integrarea AI în iPhone, cel mai de succes produs de consum din istorie, ar putea fi cea mai mare provocare pentru mandatul lui Ternus.

În ianuarie, Apple a încheiat un acord cu Google pentru a utiliza Gemini, într-un efort de a îmbunătăţi asistentul său virtual Siri.

În ciuda introducerii unei forme de AI în imaginaţia publică, în 2011, cu Siri, Apple nu a mai lansat vreun produs hardware sau software centrat pe noile tehnologii AI, în timp ce au apărut rivali, cum ar fi ChatGPT de la OpenAI, care au atras sute de milioane de utilizatori.

Siri nu a devenit, în special, încă „un agent”, termenul pe care îl folosesc firmele AI pentru sistemele care efectuează sarcini complexe, ca un asistent uman.

La 50 de ani, Ternus are aceeaşi vârstă pe care a avut-o Cook când a preluat atribuţiile de director general de la cofondatorul Apple, Steve Jobs.