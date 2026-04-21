Cine este John Ternus, viitorul CEO al Apple

2 minute de citit Publicat la 15:35 21 Apr 2026 Modificat la 15:35 21 Apr 2026

John Ternus, viitorul CEO al Apple, și Tim Cook, actualul director al companiei. Sursa foto: Apple

Veteranul Apple, John Ternus, va prelua conducerea companiei de 4 trilioane de dolari în funcția de CEO, începând cu 1 septembrie 2026, după 15 ani în care Tim Cook a ocupat acest rol.

„După ce mi-am petrecut aproape întreaga carieră la Apple, am avut norocul să lucrez sub conducerea lui Steve Jobs și să-l am pe Tim Cook drept mentor”, a spus el într-un comunicat de presă care anunța noua sa funcție, luni.

Iată ce trebuie să știi despre viitorul CEO al Apple.

Cu ce se ocupă Ternus

Ternus cunoaște Apple în profunzime: în prezent este vicepreședinte senior al departamentului de inginerie hardware, potrivit site-ului Apple. Asta înseamnă că a coordonat ingineria hardware din spatele celor mai cunoscute produse Apple, precum iPhone și Mac, dar și inovații mai noi, cum ar fi Apple Vision Pro, transmite CNN.

El a jucat un rol major în noile linii de produse pentru Mac, AirPods și iPhone. Echipa sa a fost esențială în dezvoltarea noului MacBook Neo, a declarat Apple într-un comunicat de presă, precum și a seriei iPhone 17.

De cât timp este la Apple

Ternus a petrecut un sfert de secol la Apple. S-a alăturat echipei de design de produs a companiei în 2001 și a devenit ulterior vicepreședinte al departamentului de inginerie hardware în 2013. Apple l-a promovat în echipa executivă în 2021, când a devenit vicepreședinte senior al ingineriei hardware.

Înainte de a se alătura Apple, a lucrat ca inginer mecanic la Virtual Research Systems și a absolvit Universitatea din Pennsylvania cu o diplomă de licență în inginerie mecanică, potrivit comunicatului de presă.

Ultima promovare a lui Ternus nu a fost o surpriză majoră – el era considerat unul dintre principalii favoriți pentru funcția de CEO de cel puțin un an.

Ce are de făcut în companie, din funcția de CEO

Ternus are cu siguranță o sarcină dificilă. Cook este CEO din 2011 și a condus compania până la o capitalizare de piață de 4 trilioane de dolari în era de după Steve Jobs.

Marea necunoscută în cazul lui Ternus este strategia Apple în domeniul inteligenței artificiale.

„Cook lasă în urmă o moștenire durabilă în Cupertino, iar asupra lui Ternus va exista multă presiune pentru a livra rezultate rapid, în special pe partea de AI”, a spus analistul Dan Ives într-o notă de luni.

În timp ce Jobs era un asumator de riscuri, Cook a obținut succes constant în zona serviciilor construite pe produse existente, precum Apple Watch, AirPods și Apple TV+. Depinde de Ternus să decidă ce direcție va urma și dacă Apple poate crea următorul mare produs într-un peisaj AI volatil.

„Ternus este un inginer hardware, ceea ce sugerează că Apple va căuta diferențiere prin produsele sale fizice, chiar dacă încearcă să reconfigureze dispozitivul ca suport pentru experiențe inteligente”, a spus analistul principal Forrester, Dipanjan Chatterjee, într-o notă.