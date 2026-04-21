„Nu este un vizionar care își asumă riscuri mari”. Apple îl înlocuiește pe Tim Cook după 15 ani. Cine va fi noul CEO al companiei

John Ternus este vicepreședinte senior pentru ingineria hardware la Apple în prezent. Va prelua funcția de CEO de la 1 septembrie 2026. Foto: Profimedia Images

Într-o mișcare surprinzătoare, Apple a anunțat că îl înlocuiește pe Tim Cook, care negase în urmă cu câteva zile zvonurile că ar pleca din funcția de CEO, cu John Ternus, începând cu data de 1 septembrie. După 15 ani la conducerea Apple, Tim Cook este scos din baricade într-un moment critic pentru companie: revoluția AI. În locul său vine Ternus, care acum ocupă funcția de vicepreședinte senior pentru ingineria hardware și care nu este „un vizionar, care își asumă riscuri mari”, dar este o alegere pe placul investitorilor, relatează CNBC. Apple a făcut anunțul luni, într-un comunicat de presă. Compania a transmis că decizia a fost luată de Consiliul de Adminstrație vineri. Cu doar câteva zile înainte Tim Cook negase zvonurile că s-ar retrage din funcția de CEO. Totuși, acesta nu pleacă de la Apple, de la 1 septembrie va prelua rolul de președinte executiv. După anunț, acțiunile Apple au scăzut cu aproximativ 0,5% în tranzacțiile extinse. O scădere în sesiunea de marți ar putea împinge gigantul tech cu capitalizare mare pe pierdere pentru 2026, având în vedere că în prezent este în creștere cu doar 0,4% de la începutul anului. John Ternus, vicepreședinte senior pentru ingineria hardware în prezent, se va alătura Consiliului de Administrație al Apple atunci când va deveni director executiv. Președintele neexecutiv al Apple, Arthur Levinson, va deveni director independent principal al producătorului de iPhone în acel moment. „Cook va continua în rolul de CEO pe parcursul verii, colaborând îndeaproape cu Ternus pentru o tranziție fără probleme”, a transmis Apple într-un comunicat de presă. Tim Cook a fost CEO al Apple 15 ani

Este prima tranziție de CEO la Apple de când Cook, în vârstă de 65 de ani, l-a succedat pe Steve Jobs în 2011, cu puțin timp înainte de moartea acestuia. Ternus va deveni al optulea CEO al Apple.

„A fost cel mai mare privilegiu al vieții mele să fiu CEO-ul Apple și să fiu ales să conduc o companie atât de extraordinară”, a declarat Cook. „Iubesc Apple din toată ființa mea și sunt profund recunoscător că am avut ocazia să lucrez cu o echipă atât de ingenioasă, inovatoare, creativă și profund dedicată îmbunătățirii vieții clienților noștri și creării celor mai bune produse și servicii din lume.”

Apple a mai anunțat că Johny Srouji va deveni director hardware, preluând atribuțiile lui Ternus într-un rol extins. Srouji, care până recent a fost vicepreședinte senior pentru tehnologii hardware, va conduce și ingineria hardware.

Capitalizarea bursieră a Apple a crescut de peste 20 de ori în perioada în care Cook a condus compania, închizând luni la 4 trilioane de dolari. Cook a câștigat anul trecut o compensație totală de 74,6 milioane de dolari, inclusiv un salariu de bază de 3 milioane și milioane suplimentare în acțiuni. Revista Forbes îi estimează averea la aproape 3 miliarde de dolari.

În ultimii ani în funcția de CEO, Cook a acționat și ca reprezentant public al Apple, întâlnindu-se cu lideri din întreaga lume. Inițial, a promovat protecția confidențialității online.

În 2016, s-a confruntat cu guvernul SUA în legătură cu deblocarea unui iPhone criptat folosit într-un atac armat din San Bernardino. Cook a susținut că acest lucru ar pune în pericol confidențialitatea utilizatorilor, iar FBI a găsit ulterior o altă metodă de a debloca dispozitivul.

Recent, o mare parte din activitatea sa publică s-a concentrat pe relația cu Donald Trump, în contextul tarifelor comerciale asupra importurilor din China și alte țări asiatice unde Apple are operațiuni importante.

În august, Tim Cook a vizitat Casa Albă împreună cu Trump pentru a anunța că Apple va investi 600 de miliarde de dolari în SUA în următorii cinci ani.

Finalul mandatului lui Cook a evidențiat abilitatea sa politică în fața tarifelor impuse de președintele Donald Trump, au spus participanții la piață. Analistul Wedbush Dan Ives a scris într-o notă către clienți că Cook a acționat ca „10% politician” în rolul său de CEO. În mod similar, Gene Munster, partener general la Deepwater Asset Management, a spus că Cook a acționat „mai degrabă ca președintele unei țări decât al unei companii”.

„Cook a făcut o treabă incredibilă pe partea geopolitică”, a spus Munster. „Următoarea frontieră pentru o companie tech de succes este mult mai amplă decât geopolitica. Este vorba despre a reuși în AI.”

Ternus, în vârstă de 50 de ani, a fost responsabilul Apple pentru hardware și lucrează la companie de aproximativ jumătate din viața sa, alăturându-se la doar patru ani după absolvirea University of Pennsylvania, unde a studiat inginerie mecanică.

Era considerat de mult timp succesorul natural, apărând recent în publicații precum The New York Times și Bloomberg. Portofoliul său a inclus supravegherea echipelor care au dezvoltat iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods și Vision Pro.

Ternus s-a alăturat Apple în 2001, după patru ani ca inginer mecanic la Virtual Research Systems. La Apple, a lucrat în echipa de design de produs, iar în 2013 a devenit vicepreședinte pentru inginerie hardware.

„Candidatul continuității”

Investitorii au fost luați prin surprindere de anunț, spunând pentru CNBC că se așteptau ca Cook să rămână mai mult timp în funcția de CEO. Totuși, nu intră în panică și consideră că experiența lui Ternus în hardware oferă motive de optimism. „Este ceva la care, desigur, ne așteptam de mult timp”, a spus Gene Munster, partener general la Deepwater Asset Management. Cu toate acestea, „este un moment important”.

Munster a spus că acțiunile ar trebui să crească pe măsură ce investitorii se obișnuiesc cu ideea ca Ternus să conducă una dintre cele mai mari și cunoscute companii listate din lume.

Partenerul Deepwater a spus că este de așteptat ca Ternus să facă angajări importante din companii axate pe inteligență artificială, precum Anthropic și OpenAI. Totuși, Munster și alți investitori nu cred că Apple va încerca să concureze direct cu dezvoltatorii de modele lingvistice mari care conduc în prezent boom-ul AI.

În schimb, alegerea lui Ternus sugerează că Apple își vede viitorul legat de produse precum ochelari inteligenți sau un smartphone pliabil, potrivit lui Gil Luria, șeful cercetării tehnologice la DA Davidson. „Este puțin probabil să intre ca un al șaselea competitor de modele de frontieră”, a spus Luria. „Pot lăsa pe alții să concureze pe acest front și apoi să valorifice rezultatul câștigător.”

Concentrarea pe hardware are sens, având în vedere că în ultimii ani compania nu a avut prea multe succese majore în acest domeniu, potrivit lui Dan Nathan, partener la RiskReversal Advisors. El a spus la CNBC, în emisiunea „Fast Money”, că ar fi nevoie de o gamă diferită de produse pentru a crește veniturile de la 400 de miliarde de dolari la 1 trilion.

Ternus ar trebui să satisfacă investitorii instituționali care speră la o gestionare strictă a marjelor și operațiuni eficiente, mai degrabă decât pariuri riscante pe AI, a spus Patrick Moorhead, fondatorul Moor Insights & Strategy. „Ternus este, cum îi spun eu, candidatul continuității”, a declarat Moorhead. „Nu este un vizionar care își asumă riscuri mari.”

Modernizarea lanțului de aprovizionare

În cei aproape 15 ani de mandat, Cook a supravegheat intrarea Apple în tehnologia purtabilă, prin lansarea Apple Watch, AirPods și a căștii de realitate virtuală Vision Pro, care a avut dificultăți în a câștiga adopție pe piață după lansarea din 2024.

Veniturile aproape s-au cvadruplat sub conducerea lui Cook, depășind 400 de miliarde de dolari în ultimul an fiscal. Cook este cunoscut în Silicon Valley ca un expert în operațiuni, transformând lanțul de aprovizionare al Apple după ce s-a alăturat companiei în 1998 ca vicepreședinte executiv pentru vânzări și operațiuni globale. La acel moment, Apple era aproape de faliment.

Cook a devenit unul dintre cei mai loiali colaboratori ai lui Jobs și a fost promovat în 2005 ca director de operațiuni. Înainte de Apple, a lucrat 12 ani la IBM, contribuind la producția de computere, și a ocupat un rol de vicepreședinte la fostul producător de PC-uri Compaq. A absolvit Auburn University în 1982 și a obținut un MBA de la Duke University în 1988.

Pentru Ternus, unul dintre cele mai importante aspecte ale noului rol va fi dezvoltarea companiei în domeniul inteligenței artificiale, unde Apple este în urma multor rivali majori.

Deși iPhone 17 a avut succes, Apple a fost criticată de investitori și specialiști pentru lipsa unei tehnologii AI de ultimă generație. Criticile au crescut după ce compania a amânat anul trecut un upgrade al asistentului vocal Siri. În decembrie, Apple și-a reorganizat conducerea AI, înlocuind fostul șef cu un veteran de la Google.

Compania a declarat că va lansa anul acesta o versiune actualizată a lui Siri bazată pe modelul AI Gemini. Apple va trebui să livreze și la Worldwide Developers Conference din iunie, au spus traderii. Aceștia vor urmări îndeaproape evoluția Siri, deoarece aceasta poate influența percepția asupra lui Ternus.

De când designerul Jony Ive a părăsit Apple în 2019, compania funcționează fără unul dintre liderii-cheie care au contribuit la designul iconic al iPhone-ului. Ive s-a alăturat ulterior OpenAI, care în mai 2025 a anunțat că va achiziționa startup-ul său într-o tranzacție de aproximativ 6,4 miliarde de dolari.

În prezent, Apple se confruntă cu numeroase provocări, inclusiv un lanț de aprovizionare din ce în ce mai complex, tensiuni geopolitice, tarifele impuse de administrația Donald Trump și un deficit de memorie legat de cererea în creștere pentru cipuri de inteligență artificială.