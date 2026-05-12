PNL acuză PSD că nu vrea să dezbată interzicerea cumulului pensie-salariu

Senatoarea PNL Gabriela Horga a acuzat PSD că blochează în Senat discutarea proiectului de lege privind interdicţia cumulului pensiei speciale cu salariul la stat.

”PSD tergiversează discutarea în Senat a proiectului de lege privind interdicţia cumulului pensiei speciale cu salariul la stat. Proiectul iniţiat de Guvernul Ilie Bolojan a fost înregistrat la Senat în procedură de urgenţă. Românii care au muncit 35-40 de ani pentru o pensie normală văd cum unii oameni ies la pensie la 50 de ani, încasează pensii speciale uriaşe şi apoi se întorc imediat la stat sau în companiile de stat pe salarii plătite tot din banii contribuabililor”, spune Gabriela Horga pe Facebook.

Deși Guvernul Bolojan a iniţiat un proiect de lege care rezolvă această problemă, senatoarea PNL precizează că absența raportului comisiilor parlamentare împiedică dezbaterea proiectului de lege, deși acesta figurează de o săptămână pe ordinea de zi:

”Comisia pentru buget, pe care o conduc, a dat avizul încă din 4 mai, chiar în ziua în care a fost sesizată. În schimb, comisiile care trebuiau să dea raportul au întârziat deja cu o săptămână faţă de termenul stabilit, 5 mai. Comisiile care au întârziat raportul, cea de muncă şi cea juridică, sunt conduse de reprezentanţi ai PSD. Proiectul de lege figurează pe ordinea de zi a plenului Senatului de o săptămână, dar nu poate fi discutat în absenţa raportului comisiilor sesizate pe fond”, explică Horga.



Potrivit senatoarei, ”de fiecare dată când Ilie Bolojan propune eliminarea unor privilegii — fie că vorbim despre pensii speciale, sinecuri, companii de stat căpuşate sau “băieţii deştepţi” din energie — PSD pune frână”.



”PSD şi AUR au votat împreună moţiunea de cenzură, având aceeaşi miză: să oprească schimbările. Când reformele ating reţelele de privilegii, sistemul se mobilizează imediat. În acest caz, PSD blochează un proiect menit să facă mai echitabil sistemul de pensii. Actul normativ îi vizează pe pensionarii speciali care lucrează în sistemul bugetar sau în companiile de stat. Aceşti oameni beneficiază de pensii care nu se bazează pe contributivitate. Dacă se angajează în sectorul public, Guvernul propune să poată cumula doar 15% din pensia specială cu salariul de la stat. PSD pretinde că se luptă pentru pensionarii cu pensii mici, dar în Parlament blochează exact măsurile care ar face sistemul mai echitabil pentru pensionarii obişnuiţi”, subliniază Gabriela Horga.

Guvernul a dat undă verde la finalul lunii aprilie proiectului de lege care interzice cumulul pensiilor speciale cu salariul, în administraţia publică din România, premierul Ilie Bolojan anunţând că va fi trimis Parlamentului cu solicitarea să fie adoptat în procedură de urgenţă.

Potrivit proiectului, de la prevederile legii sunt exceptate persoanele alese în funcțiile publice și persoanele numite în instituțiile sau autoritățile publice prin hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a camerelor reunite ale Parlamentului. Acestea pot cumula pensia cu salariu pe durata exercitării mandatului.