UE reacționează după ce Trump a lovit țările blocului cu noi tarife de 10% și a formulat acuzații de "munca forțată": "E un șoc"

2 minute de citit Publicat la 10:45 24 Iul 2026 Modificat la 10:45 24 Iul 2026

Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a calificat drept "un șoc" noile tarife ale Administrației Trump. Foto: Getty Images

Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a reacționat la noile tarife vamale anunțate de administrația SUA, care afectează și bunurile produse în blocul comunitar, relatează Agerpres, care citează Reuters.

Ea a replicat în special la acuzaţiile americane privind deficienţele în controalele asupra muncii forţate la nivelul țărilor Uniunii, acuzații pe care le-a numit nefondate, arată sursa citată.

"Nu se poate spune asta despre Uniunea Europeană", a declarat Kallas în marja reuniunilor ASEAN de la Manila, în Filipine.

"Comparând legislaţia noastră privind munca şi legislația din Statele Unite, se poate vedea că noi avem concedii plătite, condiţii de muncă foarte bune pentru angajaţii noştri, deci (decizia privind tarifele, n.r.) nu este cu adevărat justificată", a adăugat ea.

Vineri, administraţia preşedintelui american Trump a impus noi tarife vamale de 10% şi 12,5% asupra bunurilor provenite de la 60 de parteneri comerciali, inclusiv Uniunea Europeană, pe baza acuzaţiilor de aplicare ineficientă a interdicţiilor privind munca forţată.

Noile măsuri tarifare vin exact în momentul în care expiră un tarif vamal global temporar de 10%.

Întrebată dacă UE se aştepta să fie vizată din nou de tarifele SUA, Kallas a răspuns: "Cine poate urmări introducerea şi eliminarea tarifelor vamale? Nu, nu ne aşteptam la asta".

Curtea Supremă a SUA i-a anulat lui Trump tarifele globale decretate anterior

Tarifele reprezintă cel mai recent efort de a restabili viziunea de campanie a preşedintelui Donald Trump privind un tarif cvasi-global.

Demersul vine după ce Curtea Supremă a SUA a anulat la începutul acestui an tarifele "reciproce" impuse de liderul de la Casa Albă în temeiul puterilor de urgenţă, în încercarea de a reduce deficitul comercial al SUA.

Kallas a declarat că UE va solicita clarificări de la Washington, adăugând că blocul comunitar şi-a respectat angajamentele asumate în cadrul acordului comercial transatlantic, încheiat anul trecut.

Ea a calificat noile tarife drept "un şoc".

"Am avut o înţelegere cu America şi ne-am respectat partea noastră de înțelegere. De aceea, este o surpriză negativă faptul că acest acord nu este respectat", a adăugat Kallas.

Șefa diplomației UE reafirmă hotărârea blocului de a contiuna sancțiunile la adresa Rusiei

Separat, șefa diplomației UE a spus că cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei are ca scop exercitarea unei presiuni sporite asupra Moscovei şi limitarea capacităţii acesteia de a finanţa războiul din Ucraina.

"Este vorba de a-i priva de finanţarea acestui război", a insistat ea.

Kallas a afirmat că sancţiunile au efect asupra economiei Rusiei.

"De asemenea, vedem că, din cauza sancţiunilor, ei nu pot strânge capital în străinătate. Este clar că, dacă punem în aplicare acest lucru, are un efect, împreună cu alte elemente", a explicat șefa diplomației UE.

Uniunea Europeană a aprobat cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului purtat în Ucraina, impunând restricţii asupra sectorului bancar al Moscovei şi asupra reţelelor de criptomonede, a transmis joi Consiliul UE.

Kallas a subliniat că sancţiunile sunt doar un element al unei strategii europene mai ample de a presa Rusia să înceapă negocieri serioase cu Ucraina.

"Avem diferite elemente ale acestei abordări. Sancţiunile sunt doar unul dintre ele. Ne uităm la ce putem face în plus pentru a presa Rusia să se aşeze efectiv la masa negocierilor şi să negocieze cu Ucraina", a conchis ea.