UE amendează Google cu aproape 900 de milioane de euro. Este cea mai mare sancțiune dată de Bruxelles în temeiul DMA. Ce urmează

2 minute de citit Publicat la 13:50 23 Iul 2026 Modificat la 14:02 23 Iul 2026

Comisia Europeană a amendat Google cu 900 de milioane de euro. Foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a aplicat, joi, gigantului tehnologic american Google două amenzi, de 460 de milioane euro, respectiv 430 de milioane euro, după ce a constatat nerespectarea de către companie a Regulamentului privind piețele digitale (DMA).

Anunțul a fost făcut de executivul blocului comunitar într-un comunicat de presă.

Compania este acuzată că și-a favorizat propriile servicii prin intermediul Google Search și că a instituit restricții pentru competitori, în vederea direcționării consumatorilor către canale alternative de achiziționare pe Google Play.

Aceasta este cea mai mare sancțiune impusă vreodată de Bruxelles unei companii în temeiul Regulamentului european privind piețele digitale (DMA).

Această lege europeană vizează combaterea abuzurilor de poziție dominantă din partea giganților din sectorul tehnologiei.

"Cele mai bune produse ar trebui să aibă succes pentru că sunt mai bune, nu pentru că sunt deținute de compania care controlează motorul de căutare.

Iar consumatorii europeni au dreptul să li se spună de către dezvoltatorii de aplicații unde să se înscrie la cele mai bune oferte, chiar și atunci când proprietarul magazinului de aplicații nu primește o reducere", a declarat comisarul european pentru Concurență, Teresa Ribera.

Ce prevederi din DMA a încălcat Google

Executivul comunitar a constatat că Google acordă un tratament preferențial propriilor servicii, inclusiv rezultatelor din în Google Search privind cumpărăturile, hotelurile, transportul și sportul, comparativ cu serviciile terților.

Compania americană și-a încălcat astfel obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind piețele digitale.

Potrivit Bruxelles-ului, Google își afișează propriile servicii într-un mod mai vizibil în rezultate, în special în partea de sus a paginii cu rezultatele căutării, sau prin utilizarea unor elemente vizuale și filtre îmbunătățite.

În paralel, serviciilor similare furnizate de terți nu li se acordă aceeași importanță și vizibilitate.

În baza Regulamentului privind piețele digitale, dezvoltatorii care își distribuie aplicațiile prin intermediul Google Play ar trebui să-i poată informa pe clienți în mod gratuit cu privire la ofertele alternative, adesea mai ieftine, și să îi direcționeze către aceste oferte pentru a face achiziții, de exemplu pe site-uri web sau în magazine de aplicații alternative.

Însă Comisia a constatat că Google nu și-a respectat această obligație față de terți.

Google are 60 de zile să se conformeze cerințelor Comisiei

Concret, îi Google împiedică pe dezvoltatorii de aplicații să comunice și să promoveze în mod liber oferte și să încheie contracte cu utilizatorii în canalele de distribuție alese de aceștia, inclusiv în magazinele de aplicații terțe.

Ca parte a celor două decizii de astăzi, Comisia a ordonat gigantului american să pună în aplicare măsuri astfel încât să trateze serviciile terților ce apar în rezultatele căutării Google într-un mod echitabil și nediscriminatoriu în raport cu propriile servicii.

Mai exact, executivul european a somat compania americană să permită dezvoltatorilor de aplicații prin intermediul Google Play Store, atât din punct de vedere tehnic, cât și contractual, să comunice liber, să promoveze oferte și să încheie contracte cu utilizatorii nu numai în interiorul, ci și în afara magazinului de aplicații Google Play.

Google trebuie să se conformeze deciziilor Comisiei în termen de 60 de zile, în caz contrar riscând penalități de până la 5% din cifra sa de afaceri totală la nivel mondial.