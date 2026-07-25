Un italian a construit un fals amfiteatru antic și a convins turiștii să plătească 40 de euro pentru a-l vizita. Cum a fost prins

1 minut de citit Publicat la 10:00 25 Iul 2026 Modificat la 10:00 25 Iul 2026

Arheologii au stabilit că au avut loc modificări ale reliefului. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Franco Malosso von Rosenfranz, un italian în vârstă de 69 de ani, a construit un amfiteatru antic fals în apropierea orașului Vicenza și cerea turiștilor 40 de euro pentru a-l vizita. Bărbatul se prezenta drept „filantrop, antreprenor și dirijor de orchestră”, iar în cele din urmă a fost prins și condamnat la închisoare, potrivit publicației AOL.

Bărbatul le spunea turiștilor că a descoperit în zonă vestigii datând din perioadele neolitică, greacă și romană și că fusese vizitat de numeroase personalități istorice, printre care Iulius Cezar împreună cu Cleopatra.

Acesta a denumit zona „Amfiteatru Maritim Berico”. În realitate, însă, monumentul nu fusese construit înainte de anul 393 d.Hr., așa cum li se spunea, ci la începutul anilor 2000.

De asemenea, potrivit presei locale, în materialele de promovare, acesta descria amfiteatrul drept „cel mai vechi și cel mai mare, unul dintre cele mai spectaculoase din lume”.

Timp de mulți ani, situl a fost inclus chiar într-un ghid turistic și într-o aplicație de promovare a regiunii, finanțate din fonduri europene.

Bărbatul a fost descoperit de către procurori în anul 2016.

Ulterior, arheologii au stabilit că au avut loc modificări ale reliefului, după ce au analizat structura și imaginile din satelit.

La momentul descoperirii fraudei, viceprimarul orașului Vicenza, Jacopo Bulgarini D'Elci, a descris cazul drept „una dintre cele mai incredibile mistificări de la «Războiul lumilor» al lui Orson Welles încoace”.

Acum, Franco Malosso von Rosenfranz a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare pentru falsificare de opere de artă, realizarea neautorizată de artefacte și încălcarea legislației în domeniul construcțiilor.