"Odiseea" lui Christopher Nolan readuce în prim-plan comorile antice ale Messiniei, o destinație de vis din Grecia

Messinia este o regiune situată în sud-vestul peninsulei Peloponez şi este locuită încă din preistorie. Sursa colaj foto: Getty Images

Ecranizarea "Odiseei" de Homer, regizată de Christopher Nolan, readuce în atenția publicului Messinia, o regiune spectaculoasă din sud-vestul Peninsulei Peloponez, în Grecia, unde miturile antice, comorile arheologice, monumentele medievale și peisajele de coastă se îmbină într-un decor unic, relatează GreekReporter.

Multe dintre filmările pentru "Odiseea" lui Nolan au avut loc în Messinia, inclusiv în zona orașului Pylos, pe plaja Voidokilia, la Peștera lui Nestor, renumită pentru legendele lui Hermes, și la Castelul Methoni. Deși aceste locuri aparțin unor perioade diferite din istoria Greciei – de la Epoca Bronzului până la epocile bizantină și venețiană – toate împărtășesc frumusețea sălbatică și peisajele maritime care au inspirat de-a lungul timpului povești despre eroi, regate și călătorii.

Pelicula a fost lansată în SUA şi la nivel global în weekendul care a trecut şi este pe cale să devină cel mai mare succes de box-office din cariera regizorului Christopher Nolan.

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Pentru călătorii care doresc să descopere traseul filmărilor lui Nolan, Messinia oferă mult mai mult decât decoruri cinematografice. Regiunea găzduieşte unele dintre cele mai importante situri arheologice și monumente culturale din Grecia, inclusiv vestigiile civilizației miceniene asociate în epopeile lui Homer cu legendarul rege Nestor.

Pylos, ținutul legendarului rege Nestor din "Odiseea"

Orașul de coastă Pylos ocupă un loc aparte în mitologia și istoria Greciei, au mai scris jurnaliştii publicaţiei GreekReporter.com. În "Odiseea" lui Homer, Telemach, fiul lui Ulise, călătorește la Pylos în căutarea unor vești despre tatăl său, dispărut după Războiul Troian. Aici, el îl întâlnește pe regele Nestor, bătrânul conducător al cetăţii Pylos și unul dintre cei mai respectați lideri greci din epopeile homerice.

Imagine surprinsă dintr-un avion cu Cetatea Neokastro (Kastro Pylou), aflată în orașul Pylos din regiunea Messinia, Grecia. Sursa foto: Getty Images

Legătura istorică dintre Pylos și civilizația miceniană este la fel de impresionantă. La aproximativ 15 kilometri nord de orașul modern se află Palatul lui Nestor, unul dintre cele mai bine conservate palate miceniene descoperite vreodată.

Messinia, o destinație unde se întâlnesc mitul, istoria și cinematografia

Se preconizează că interesul stârnit de filmul "Odiseea", realizat în regia lui Christopher Nolan, va atrage noi turişti într-o regiune care, de multă vreme, se numără printre cele mai bogate destinații culturale ale Greciei.

Dincolo de locurile în care au avut loc filmările, Messinia găzduiește adevărate comori istorice, precum Messene, unul dintre cele mai bine conservate orașe antice din Grecia, dar și orașul-cetate venețian Koroni, satul pescăresc Gialova și destinația de lux de pe litoral, Costa Navarino.

Împreună, aceste locuri transformă sud-vestul Peninsulei Peloponez într-o destinație rară, unde vizitatorii pot descoperi, în aceeași călătorie, situri arheologice de excepție, peisaje legendare, plaje nealterate, trasee de drumeție și cultura autentică a Greciei.

La aproape 3.000 de ani de când "Odiseea" lui Homer a captivat pentru prima dată imaginația lumii antice, Messinia continuă să ofere peisaje în care istoria și legenda rămân inseparabile.