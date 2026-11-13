Acuzații grave la STB. Remus Borza: „E o afacere de familie. 4.876 de angajați sunt rude. Au 36 de sporuri și prime”

3 minute de citit Publicat la 14:54 13 Noi 2026 Modificat la 15:06 13 Noi 2026

Administratorul judiciar a dat detalii despre restructurarea STB. Sursă foto: Facebook - Ciprian Ciucu

Societatea de Transport București (STB) este o "societate de familie", în condițiile în care 4.876 de angajați sunt rude, a declarat, vineri, Remus Borza, administratorul judiciar al companiei, conform Agerpres.

"STB este o societate de familie (...) 4.876 sunt rude, dintre care vreo 1.400 soț și soție. Sunt peste 30 de familii cu peste 10 membri fiecare, angajați ai STB. Avem un fruntaș la capitolul acesta, cu 20 de salariați", a adăugat Borza, care a detaliat procesul de restructurare din cadrul societății.

Potrivit acestuia, la data de 8 septembrie STB înregistra venituri de 1,2 miliarde de lei, pierderi de 767 de milioane de lei, iar fondul de salarii pentru primele zece luni era de 1 miliard de lei - reprezentând 81% din venituri - pentru 10.137 de posturi.

Salariul mediu brut la nivelul societății este de 10.700 de lei și există 36 de sporuri.

"Astfel, s-a ajuns ca unii șoferi să aibă, în anumite luni, salarii brute de peste 25.000 de lei", a precizat administratorul judiciar.

El a explicat că, în baza noului contract colectiv de muncă, numărul sporurilor a fost redus de la 36 la 32, generând o economie de 25 de milioane de lei.

Remus Borza a estimat că STB are o schemă de personal "supradimensionată" și excesiv remunerată, iar societatea poate funcționa "mai bine și mai eficient" cu mai puțini angajați.

Urmează o nouă restructurare în care va fi redus la jumătate numărul de directori

Din totalul de 10.137 de posturi, au fost desființate 919 posturi vacante. Pentru alte 796 de posturi au fost emise preavize de concediere.

Potrivit lui Borza, au fost desființate 44 de funcții de conducere din totalul de 163 și va urma o nouă etapă de restructurare, la începutul anului viitor, când va fi înjumătățit numărul directorilor.

"Am desființat tot compartimentul consilierilor generali, care nu făceau mare lucru. Știți și dumneavoastră ce fel de specialiști sau specialiste erau", a menționat el.

Administrator judiciar: Am descins la uzina de reparații a STB. Toți marii meșteri erau muci

Remus Borza a vorbit și despre "Uzina de Reparații – Atelierele Centrale", URAC, din subordinea STB, în legătură cu care a afirmat că este "total ineficientă", în condițiile în care, în zece luni, a realizat doar 39% din producția programată.

"Am descins acum trei săptămâni, la ora 9:30, pentru că am zis să nu îi luăm pe nepusă masă. Din vreo 500 de mari meșteri de la URAC, nu era unul la bancul de lucru. (...) Pe 20 ianuarie, băieții de la Corpul de Control s-au dus la URAC. 68 de mușterii... muci. Vreo 30 au plecat când au văzut că vine potera. Au fugit, au sărit gardul... A doua zi au mai prins 51", a spus el.

Administratorul judiciar a atras atenția asupra faptului că 70% dintre reparații au fost externalizate către 21 de "băieți deștepți" și a subliniat că STB nici măcar nu este autorizat de Registrul Auto Român.

Administrator judiciar: Se sparg parbrize în autobază, să mănânce și gura privaților

"Adică suntem societatea care administrează cel mai mare parc de vehicule din București, dar noi nu avem autorizație RAR să reparăm motoare, cutii de viteze. Dar ce facem? Dăm cu vaselină, verificăm un contactor, mai strângem cu cheia o șaibă.

Asta fac 1.500 de specialiști în reparații. Nu au obiectul muncii. De ce? Pentru că trebuie să trăiască și gura privaților.

Este și motivul pentru care, în medie, avem trei-patru tamponări în fiecare zi, în incinta autobazelor, la manevră de plecare de pe loc sau parcare, ca să dăm de lucru și firmelor cu parbrize. La noi se sparg trei-patru parbrize în fiecare zi, ca să le ducem la privat, să le schimbe", a acuzat Borza.

Acesta a mai arătat că în STB există 4.358 de posturi de șoferi și vatmani, în condițiile unui parc auto de 1.250 de vehicule. Din acest motiv, urmează să fie concediați 50 de vatmani și 120 de conducători auto și de troleibuze. Pe de altă parte, de la 1 ianuarie, veniturile conducătorilor auto și vatmanilor vor crește cu 16%.

"Am încercat să dau un mesaj, care cred că se înțelege (...), că s-a terminat cu lenea, hoția și prostia în STB, că nu mai tolerez acte de huliganism, de atitudine necuviincioasă, de furt de combustibil, de vandalizare", a punctat Remus Borza.

El a concluzionat dezvăluind că, potrivit vechiului contract colectiv de muncă, în caz de restructurare se acordau 16-20 de salarii compensatorii, însă noul CCM prevede doar două până la patru salarii, în funcție de vechime.