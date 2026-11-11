STB a început concedierile: 800 de angajați, inclusiv vatmani și șoferi, vor fi dați afară. Ce salarii compensatorii vor primi

2 minute de citit Publicat la 12:32 11 Noi 2026 Modificat la 12:32 11 Noi 2026

Vor fi dați afară 170 de vatmani și șoferi. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/George Călin

Societatea de Transport Bucureşti (STB) a emis miercuri 796 de preavize de concediere şi va desfiinţa alte 919 posturi vacante, în cadrul unui proces de reorganizare, în condiţiile în care compania înregistrează datorii de peste 3 miliarde de lei. La final, numărul de posturi care vor rămâne în STB, după reorganizare, va fi de 8.428, a anunţat Remus Borza, reprezentantul consorţiului de administratori judiciari ai companiei.

„Societatea de Transport Bucureşti S.A. traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar, caracterizată de un volum foarte mare al datoriilor de peste 3 miliarde lei, o pierdere la 10 luni de 765 milioane lei şi o trezorerie netă negativă de 67 milioane lei. Fără o optimizare a costurilor cu forţa de muncă, care în prezent presupune un efort financiar de 1,2 miliarde lei anual, reprezentând 70% din total venituri, STB riscă falimentul”, a spus Borza.

Potrivit acestuia, concedierile colective vizează desfiinţarea unor posturi considerate redundante, precum şi reducerea numărului de angajaţi din anumite categorii profesionale.

„Concedierea colectivă urmăreşte desfiinţarea unor posturi ce corespund unor meserii redundante. Astfel, se desfiinţează 24 de posturi de curier, 12 posturi de fochist din 88, 17 posturi de statistician, 4 posturi de legător manual, 44 de posturi de operator introducere validare date (studii medii) din 145, 13 posturi referent (studii medii). Concedierea vizează şi reducerea unor posturi aferente unor meserii excesiv reprezentate în organigramă faţă de nevoile reale ale Societăţii. Astfel, se desfiinţează 58 posturi de casier din 374, 28 posturi de economist şi contabil din 293, 37 posturi de sudor din 138, 69 posturi de lăcătuş mecanic din 442, 10 posturi de electrician întreţinere din 166, 16 posturi de mecanic auto din 290, 23 de posturi de repartizor, 7 posturi de consilier juridic din 40, 30 posturi referent de specialitate din 109”, a explicat acesta.

170 de șoferi de autobuze și vatmani vor fi dați afară. „Nu afectează programul de transport”

Reorganizarea include şi concedierea unor conducători de autobuze şi troleibuze, precum şi a unor vatmani.

„Totodată, reorganizarea vizează şi concedierea unor conducători auto sau vatmani, care au avut abateri disciplinare, sunt cercetaţi penal pentru furt de combustibil, au certificat de inaptitudine, au fost depistaţi sub influenţa alcoolului, au abuzat de concedii medicale fără a avea un diagnostic medical real, timp în care prestau activităţi pentru terţi (agenţii de turism, companii de transport persoane). Astfel, s-au emis: 120 preavize de concediere pentru conducători autobuze şi troleibuze din 3.508 şi 50 preavize de concediere pentru vatmani din 850 de posturi”, a precizat Borza.

El a susţinut că disponibilizarea celor 170 de conducători auto şi vatmani nu va afecta programul de transport. STB pune în circulaţie în fiecare zi în jur de 1.250 de autobuze, troleibuze şi tramvaie, deservite de un număr de 4.358 de conducători auto şi vatmani.

În ceea ce priveşte angajaţii disponibilizaţi, aceştia vor beneficia de salarii compensatorii în funcţie de vechime.

„Salariaţii concediaţi vor primi salarii compensatorii între 20.000 şi 40.000 lei, în funcţie de vechime. Sindicatul reprezentativ din STB a fost permanent consultat pe parcursul acestui proces de restructurare”, a mai declarat Borza, care a adăugat că procesul de reorganizare a companiei va continua.

Tribunalul Bucureşti a admis, la începutul lunii septembrie, cererea de intrare în insolvenţă a Societăţii de Transport Bucureşti (STB), fiind desemnat ca administrator judiciar provizoriu un consorţiu format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL şi Ceres Insolv SPRL, cu o remuneraţie de 10.000 lei din averea STB.

La mijlocul lunii iulie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, declara că STB are datorii de peste 1,6 miliarde de lei şi considera că societatea de transport se află „într-o stare de insolvenţă nedeclarată”.