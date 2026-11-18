1 minut de citit Publicat la 16:17 18 Noi 2026 Modificat la 16:17 18 Noi 2026

Ucraina a primit primele avioane de vânătoare Mirage 2000 din partea Franței în februarie 2025. FOTO: Hepta

Franța intenționează să livreze Ucrainei încă două avioane de vânătoare Mirage 2000-5F înainte de sfârșitul anului 2026, alături de bombe ghidate cu precizie, muniție pentru aeronave și un sistem radar avansat, capabil să detecteze rachete balistice, a anunțat Ministerul Apărării din Ucraina, după cea de-a 37-a reuniune în format Ramstein, potrivit united24media.com.

Noile angajamente privind ajutorul militar au fost prezentate în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, organizată la Bruxelles, unde partenerii internaționali ai Kievului au discutat despre sprijinul suplimentar pentru consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei. Uniunea Europeană a aprobat, luni, un ajutor financiar pentru Ucraina de puţin sub 8 miliarde de euro, fiind cea mai mare plată unică efectuată vreodată pentru Kiev.

Pe lângă cele două avioane de vânătoare de fabricație franceză, Ucraina urmează să primească și muniție de 30 mm pentru tunurile de bord ale acestora. Achiziția muniției va fi finanțată printr-un împrumut acordat de Uniunea Europeană.

Pachetul de asistență include și bombe aeriene ghidate cu precizie AASM Hammer 250, de fabricație franceză, pe care forțele ucrainene le folosesc deja pentru a lovi pozițiile militare rusești. Norvegia și Germania vor finanța livrarea acestor arme.

AASM Hammer este echipată cu un sistem de ghidare și un propulsor cu rachetă, care permit aeronavelor să lovească ținte terestre de la distanțe de până la 70 de kilometri, în funcție de altitudinea de la care este lansată bomba.

Pe lângă avioane și armament aviatic, Franța va furniza Ucrainei un sistem radar Ground Fire 300 (GF300), produs de compania franceză din domeniul apărării Thales.

Radarul este conceput pentru a detecta și urmări amenințările aeriene, inclusiv rachetele balistice, consolidând capacitatea Ucrainei de a monitoriza atacurile care se apropie.

Ucraina a primit primele avioane de vânătoare Mirage 2000 din partea Franței în februarie 2025. Înainte de transfer, aeronavele au fost modificate pentru a putea transporta arme aer-sol.

De la intrarea în serviciul armatei ucrainene, avioanele de vânătoare Mirage 2000-5F au fost folosite și pentru contracararea atacurilor aeriene rusești, inclusiv pentru interceptarea rachetelor de croazieră și a dronelor de atac.

Anterior, un avion ucrainean Mirage 2000-5F a reușit o premieră, doborând o rachetă de croazieră rusească S8000 Banderol nu cu o rachetă aer-aer, ci cu rafale trase din tunurile de bord de 30 mm. De asemenea, Belgia va transfera Ucrainei trei avioane de luptă F-16 până la sfârșitul acestui an.