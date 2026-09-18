Putin îşi trimite principalul emisar economic să discute cu AfD. Kremlinul vrea ca Germania să importe din nou gaz rusesc

Kremlinul vrea ca Germania să importe din nou gaz rusesc. Sursa foto: Getty Images

Principalul emisar economic al lui Vladimir Putin și conducerea partidului german de extremă-dreapta AfD au început pregătirile pentru o întâlnire anul viitor, în cadrul căreia vor discuta despre reluarea livrărilor de gaze către cea mai mare economie a Europei, notează Reuters.

Discuțiile privind o întâlnire programată chiar pentru luna martie subliniază relațiile strânse dintre Moscova și AfD, deși partidul a fost împiedicat să ajungă la putere de o coaliție a rivalilor săi, acesta se bucură de cea mai mare popularitate în rândul alegătorilor germani.

La întâlnire ar urma să participe Kirill Dmitriev, consilier apropiat al lui Putin și șef al fondului suveran de investiții al Rusiei, precum și copreședinții AfD, Alice Weidel și Tino Chrupalla. Înainte de sancțiunile impuse ca urmare a invaziei ruse la scară largă în Ucraina, declanșată în 2022, Rusia furniza peste o treime din importurile de țiței ale Germaniei și mai mult de jumătate din necesarul său de gaze naturale.

Întâlnirea va avea doar dacă s-ar agrea întâi un cadru pentru pace între Rusia și Ucraina, iar organizatorii sperau să reunească AfD-ul, Rusia și Statele Unite, a precizat persoana respectivă. Printre posibilele locații pentru summit se numără Israelul, Emiratele Arabe Unite sau India.

Liderul AfD insistă pentru importuri din Rusia

Într-un interviu acordat agenției Reuters în luna iunie, Weidel a pledat pentru renunțarea la boicotul asupra petrolului și gazelor rusești, în scopul revigorării economiei germane, care se confruntă cu dificultăți.

Dmitriev a participat, în cursul acestei luni, la o reuniune la Moscova cu reprezentanții americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Organizatorii sperau ca Witkoff și Kushner să participe și la reuniunea privind gazele, în cadrul căreia urma să se analizeze redeschiderea gazoductelor rusești Nord Stream, a declarat persoana respectivă. Witkoff și Kushner nu au fost informați despre summitul propus și nici nu au fost invitați la acesta.

AfD nu are putere de decizie

Orice astfel de întâlnire ar avea o valoare simbolică, întrucât AfD nu se află la guvernare. Totuși, pregătirile scot în evidență fragilitatea sistemului politic german, în cadrul căruia refuzul de lungă durată al partidelor consacrate de a colabora cu extrema dreaptă este pus la încercare de succesul electoral al AfD.

AfD tocmai a obținut o victorie importantă, devenind cel mai mare partid în urma alegerilor regionale din Saxonia-Anhalt, și urmează să treacă printr-un nou test de popularitate duminică, la alegerile din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară. În acest land intră pe teritoriul Germaniei conductele de gaze rusești Nord Stream.

Camera de Comerț Americană de la Moscova a salutat inițiativa, calificând-o drept „un pas pozitiv și oportun”. „Implicarea Germaniei, în calitate de economie europeană cheie, poate crea o platformă mai amplă pentru discutarea unor probleme semnificative atât pentru aceste țări, cât și pentru restul lumii”, a declarat Robert Agee, președintele AmCham Rusia.

Germania a depus eforturi mari pentru a-și reveni după șocul provocat de oprirea principalelor conducte submarine Nord Stream, dintre care unele au fost scoase din funcțiune în urma unor explozii în septembrie 2022.

Aliaţii Germaniei s-ar opune

Însă orice demers de reluare a livrărilor de gaze rusești sau de repunere în funcțiune a conductelor Nord Stream ar stârni o opoziție acerbă, atât în ​​Germania, cât și în rândul aliaților săi, în special în Europa de Est.

„Germania nu poate redeveni dependentă de Rusia”, a declarat Michael Kellner, deputat din partea Verzilor, care a gestionat politica energetică a guvernului german în timpul crizei declanșate de sistarea livrărilor de gaze rusești după invadarea Ucrainei.

„Nu putem repeta greșelile crizei energetice”, a spus el. „Ne-a costat 50 de miliarde de euro. Nu ne putem dori să revenim la acea situație. Ar fi un act de trădare. Putin folosește AfD în propriul interes.”

Roderich Kiesewetter, deputat din partea Uniunii Creștin-Democrate (CDU), partidul condus de Friedrich Merz, a afirmat că reuniunea AfD ar putea încuraja acele voci din propriul său partid care au susținut, de asemenea, achiziția de gaze rusești:

„AfD este de partea Rusiei, dispus să trădeze atât Ucraina, cât și Germania. Rusia folosește energia, în special Nord Stream, ca armă hibridă în scopuri militare. Redeschiderea Nord Stream ar fi un dezastru pentru securitatea europeană și ar izola Germania.”

Vor energie ieftină din Rusia

AfD și-a prezentat apelul pentru reluarea livrărilor de gaze rusești ca pe o măsură pragmatică, Alice Weidel descriind „energia ieftină din Rusia” drept „secretul succesului etichetei «Made in Germany»”.

AfD speră că această reuniune le va demonstra competența în politica externă și va scoate în evidență inacțiunea guvernului în fața prețurilor ridicate la energie, a declarat una dintre surse. Sprijinul Germaniei pentru Ucraina a devenit o chestiune tot mai controversată.

Relația țării cu Rusia cântărește mai mult în regiunile din est, aflate sub dominație sovietică până la căderea Zidului Berlinului, în urmă cu peste 35 de ani. Mulți locuitori de acolo manifestă simpatie față de Rusia și o atitudine critică față de Statele Unite, principalul garant al securității militare a Germaniei.