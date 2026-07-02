Germania a inculpat un ucrainean pentru sabotajul de la Nord Stream. Procurorii spun că ar fi implicate și „structuri” ale Kievului

Gazoductul Nord Stream a fost aruncat în aer în 2022. Foto: Getty Images

Procurorii federali germani au confirmat, joi, că au inculpat un cetățean ucrainean pentru sabotajul din 2022 de la gazoductul Nord Stream, relatează Politico. Ucraineanul este acuzat că a acționat drept complice într-o crimă de război. Președintele Volodimir Zelenski a negat că guvernul său ar fi fost implicat în sabotaj.

Conform dosarului de punere sub acuzare emis pe 30 iunie, consultat de Politico, procurorii îl acuză pe un bărbat cu numele de Serhii K. că a acționat drept complice într-o crimă de război prin „lansarea unui atac împotriva unor obiectie civile”, provocând o explozie, distrugând structuri și perturbând servicii de utilitate publică civilă.

Astfel, unul dintre cele mai delicate politic cazuri din Europa se apropie de etapa procesului.

Procurorii germani susțin totodată că, în calitate de ofițer al armatei ucrainene în 2022, acesta și alți militari care „acționau în numele unor structuri ale statului ucrainean” au elaborat un plan de distrugere a conductelor Nord Stream 1 și 2, pentru a opri definitiv livrările de gaze rusești și a împiedica Rusia să folosească veniturile din energie pentru finanțarea războiului.

Președintele Volodimir Zelenski a negat că guvernul său ar fi fost implicat în sabotaj.

Șase explozii submarine au distrus, în septembrie 2022, trei dintre cele patru conducte Nord Stream 1 și 2, care leagă Rusia de Germania, declanșând ani de acuzații reciproce privind responsabilitatea pentru unul dintre cele mai importante acte de sabotaj din Europa. Rusia, Ucraina, Statele Unite și Regatul Unit au fost, pe rând, acuzate sau suspectate de implicare, pe baza unor dovezi de consistență diferită.

După invadarea Ucrainei de către Rusia, Germania a decis să pună capăt importurilor de gaze rusești. Anchetatorii germani au concluzionat ulterior că sabotajul fusese pregătit de o grupare ucraineană încă din 2014, după cum au relatat anterior Welt și Politco.

Anchetatorii cred că Serhii K. a comandat vasul Andromeda, de la bordul căruia ar fi fost lansată operațiunea. Potrivit rechizitoriului, el a intrat în Germania prin Polonia, în septembrie 2022, folosind un pașaport ucrainean falsificat, înainte de a transporta cu iahtul explozibili de uz militar în apele din apropierea insulei daneze Bornholm.

Anchetatorii germani declaraseră anterior că la bordul navei au fost găsite urme ale explozibililor HMX și RDX. Bărbatul a fost arestat în Italia, în august 2025, extrădat în Germania trei luni mai târziu și se află de atunci în arest preventiv la Hamburg.

Serhii K. neagă acuzațiile. Rechizitoriul în cazul său marchează prima dată când procurorii germani au trimis oficial în instanță dosarul privind sabotajul conductelor Nord Stream.