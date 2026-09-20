Motorina s-a scumpit de la o zi la alta în România. Cât costă carburanţii duminică, 20 septembrie. Estimări sumbre pentru octombrie

Motorina s-a scumpit de la o zi la alta în România. Sursa foto: Getty Images

Carburantul diesel se îndreaptă spre pragul de 11 lei, la pompă, în România, iar benzina spre cel de 10 lei. Motorina standard s-a scumpit din nou, duminică, 20 septembrie, şi costă, la unele staţii din Bucureşti, 10,79 lei/litru. Benzina standard se comercializează cu 9,93 lei/litru. Aceste preţuri le găsim în majoritatea oraşelor mari din ţară, notează Peco Online.

Cea mai ieftină motorină standard din România se vinde la o staţie din localitatea Ulmi, Dâmboviţa, unde costă 10,63 lei/litru.

Motorina ar atinge un vârf de ptreţ în octombrie

Prețurile la benzină și motorină în UE au atins niveluri record în această săptămână, potrivit Comisiei Europene. O parte din vină revine marjelor de rafinare, costul transformării țițeiului în combustibil, iar prețurile ar putea rămâne ridicate, având în vedere că experții BCE au declarat, pentru Euronews, că marjele pentru motorină sunt așteptate să atingă un vârf abia în luna octombrie.

Marjele de rafinare reflectă diferența dintre costul țițeiului și prețul produselor rafinate, precum benzina și motorina. Deși marjele pentru benzină par să fi atins deja nivelul maxim, experții BCE au declarat pentru Euronews Business că marjele pentru motorină nu sunt așteptate să atingă vârful înainte de luna octombrie.

„Privind spre viitor, pe baza contractelor futures pentru motorină rafinată de la LSEG din 16 septembrie, se estimează că marja pentru motorină va atinge nivelul maxim în octombrie. În schimb, pe baza contractelor futures pentru benzină rafinată de la LSEG din 16 septembrie, marjele pentru benzină au atins vârful în august”, au precizat aceștia.