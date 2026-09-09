În 2025, Anglia a eliberat 2 castori într-o pădure deasă. În doar un an, barajele lor au transformat-o într-o zonă umedă plină de viață

Unul dintre castorii sălbatici eliberați într-o pădure din Dorset, Anglia, în martie 2025. Sursa foto: National Trust/ Beaver Trust

O pereche de castori sălbatici eliberați în Dorset a transformat o pădure deasă din Marea Britanie într-un habitat umed și luminos în doar 12 luni de la sosirea în noul lor cămin. Datele prezentate de National Trust arată că animalele au modificat peisajul prin încetinirea cursului apei, crearea unor bazine adânci și deschiderea coronamentului arborilor.

Schimbările au atras înapoi mai multe specii native în peisajul Purbeck, printre care vidre, bufnițe de hambar, lișițe de apă și insecte rare. Castorii au fost eliberați în martie 2025, în baza primei autorizații pentru eliberarea în sălbăticie acordate de Natural England. Proiectul face parte dintr-un amplu program de conservare desfășurat în Purbeck Heaths National Nature Reserve.

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Arhitectură peisagistică în acțiune

După ce au explorat zona din jur, perechea de castori s-a stabilit în apropierea lacului Little Sea, un lac cu apă dulce de 33 de hectare. Primele monitorizări au arătat că femela înota în direcția Swanage, pe mare, înainte ca echipele de conservare să o readucă în siguranță în bazinul hidrografic al lacului.

De când s-au stabilit acolo, cei doi castori au construit un baraj lung de 35 de metri peste un pârâu local. Barajul a creat un bazin adânc, în timp ce vegetația subacvatică și copacii doborâți de castori au eliberat mai mult spațiu pe solul pădurii.

Gen Crisford, responsabilă de proiectul pentru zonele umede al National Trust, a urmărit modificările ecosistemului în cadrul programului de monitorizare.

„Efectul asupra ecosistemului într-un timp atât de scurt este uluitor. Dintr-o pădure deasă și încâlcită, castorii au creat o zonă umedă luminoasă și aerisită, plină de viață atât deasupra, cât și sub apă. Abia așteptăm să vedem ce viețuitoare vor apărea în această primăvară și vară – de la libelule, gândaci de apă și fluturi până la broaște și tritoni – și, desigur, toate animalele care se hrănesc cu acestea”, a declarat Gen Crisford.

Copacii doborâți de castori nu mor. Trunchiurile rămase dezvoltă rapid lăstari noi prin procesul natural de regenerare specific arborilor tăiați periodic, iar această nouă vegetație oferă hrană și adăpost păsărilor și mamiferelor.

„Este important să ne amintim că arborii doborâți de castori nu mor - ei dezvoltă rapid lăstari noi. De fapt, tăierea periodică de acest tip este esențială pentru menținerea sănătății pădurii. Nu doar că acești castori au dat o nouă viață peisajului, dar există și indicii că, prin încetinirea cursului pârâului, contribuie la prevenirea inundării drumului din apropiere în timpul ploilor abundente”, a adăugat Gen Crisford.

Fauna sălbatică revine în noua zonă umedă

Camerele de monitorizare instalate de voluntarii National Trust au surprins animalele sălbatice folosind noul bazin de apă. Vidrele au fost văzute pescuind, în timp ce bufnițele de hambar vânau în zonă. Au fost observate, de asemenea, scatii și lișițe de apă în apropierea iazului.

Imaginile de monitorizare au surprins și comportamentul de împerechere al celor doi castori adulți, ceea ce alimentează speranțele că aceștia ar putea avea pui în acest loc mai târziu în acest an.

„Este foarte rar să surprinzi imagini cu castori în timpul împerecherii, așa că acestea au stârnit mult interes. Dar cel mai important lucru pentru noi a fost că reprezintă un semn clar că s-au adaptat bine la noul lor cămin. Programul nostru de monitorizare, realizat cu ajutorul voluntarilor dedicați și al camerelor de supraveghere, ne ține la curent cu starea de sănătate și bunăstarea castorilor”, a declarat Gen Crisford.

Perechea eliberată în baza autorizației împarte lacul cu o altă pereche care a ajuns acolo fără intervenție umană, înainte de începerea programului guvernamental. Acea pereche a construit două adăposturi pe maluri opuse și a reușit să crească trei pui.

Reziliența climatică și politica de viitor

Castorii au dispărut de pe teritoriul continental al Marii Britanii în secolul al XVI-lea, după secole de vânătoare pentru blana, carnea și castoreumul lor. Revenirea lor reprezintă acum o parte importantă a eforturilor de gestionare naturală a inundațiilor, susținute de organizații de mediu din întreaga Mare Britanie.

Barajele construite de castori funcționează ca filtre naturale. Acestea rețin sedimentele, încetinesc apa în timpul ploilor abundente, reduc riscul de inundații în aval și stochează apă în perioadele de secetă din timpul verii.

Ben McCarthy, șeful departamentului pentru conservarea naturii din cadrul National Trust, a declarat că proiectul din Dorset ar putea avea o importanță mai largă pentru politicile de mediu.

„Transformarea aflată deja în desfășurare este remarcabilă și demonstrează rolul vital pe care natura îl poate juca în abordarea presiunilor asupra mediului cu care ne confruntăm”, a spus Ben McCarthy.

„Această reintroducere demonstrează cum acțiunile politice pozitive pot duce la o recuperare ecologică vizibilă într-un interval de timp foarte scurt.”

„Reproducerea unor astfel de soluții bazate pe natură este esențială dacă Guvernul dorește să își respecte promisiunea de a face 30% din suprafața țării favorabilă naturii până în 2030”, a adăugat Ben McCarthy.

După succesul proiectului de la Studland și ulterior al eliberărilor autorizate de la Holnicote Estate, în Exmoor, National Trust intenționează să realizeze mai multe eliberări în Purbeck Heaths National Nature Reserve mai târziu, în această toamnă.

Prin aceste acțiuni, organizația își propune să extindă eforturile de refacere a habitatelor naturale de zone umede și să îmbunătățească reziliența ecosistemelor locale.