Siegfried Mureșan a anunțat programul de guvernare: Companii scoase pe bursă, reducerea TVA „când e posibil” și fără taxe noi

Premierul desemnat al României, Siegfried Mureșan. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Premierul desemnat al României, Siegfried Mureșan, a susținut joi că prioritatea Guvernului său, în cazul în care va fi învestit, este „ca economia să crească mai mult decât datoria”, prin gestionarea banului public și susținerea întreprinderilor și capitalului românesc. El a subliniat, printre altele, că „nu va exista o creștere a cotei de TVA de la 21%”, obiectivul fiind, „de îndată ce e posibil”, revenirea la 19%.

„Este evident că România intră acum într-o nouă etapă de creștere economică, în care dăm perspective oamenilor, de creare de locuri de muncă. În urmă cu 1 an, țara noastră s-a aflat într-o situație extrem de fragilă economic, deficit de 9%, cu risc de închetare a fondurilor europene. Datorită măsurilor luate de guvern în acest an, fondurile europene au continuat să vină, lucrările au continuat și țara a fost stabilizată.

E important să fim responsabili și de acum. Obiectivul meu e ca economia să crească mai mult decât datoria. Dacă crește, atunci putem duce această povară a datoriei publice, dar dacă deficitul rămâne mare și datoria crește mai mult, atunci povara pentru oameni ar fi tot mai mare, și eu vreau ca banii să ajungă la școli și spitale, nu la dobânzi”, a spus Mureșan.

Acesta a prezentat câteva măsuri din programul de guvernare care urmează să fie depus la Parlament.

Mureșan vrea privatizarea sau listarea la bursă a companiilor de stat

Astfel, premierul desemnat a spus că noul Guvern „va fi responsabil cu gestionarea banului public” și va acorda o „deosebită atenție” companiilor de stat.

„Vom fi responsabili cu gestionarea banului public. Știm că oamenii au dus greul acestui efort de relaxare, e firesc ca și statul să se adapteze. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai eficient cetățeanul. Guvernul pe care îl voi propune va avea 3 viceprimminiștri cu portofolii. Vom vedea unde putem eficientiza funcționarea instituțiilor din administrația centrală, inclusiv prin comasări de instituții.

Vom acorda o atenție deosebită și companiilor de stat. Companiile de stat trebuie să producă servicii eficiente pentru oameni, nu să fie o sursă de pierdere pentru bugetul de stat. Unele dintre ele înghit peste 90% din subvențiile oferite. Vom sprijini companiile cu sens și, pentru fiecare, în 12 luni de la învestire, vom avea un plan de eficientizare. Le vom lista la bursă dacă e potrivit, le privatizăm dacă e potrivit, toate vor avea management performant.

O atenție deosebită voi acorda și companiilor din energie, pentru că obiectivul e reducerea facturilor. Pentru asta avem nevoie de companii eficiente. Unele au avut sute de milioane de euro fonduri europene și nu au reușit să atragă banii cuveniți. Vom investi în energie, inclusiv creșterea stocării.

Acum producem multă energie solară la amiază, dar nu seara, când oamenii ajung acasă și au nevoie. Creștem stocarea, investim în infrastructură și în interconectivitate”, a subliniat el.

Mai mult, noul Guvern urmează să ajute și „întreprinderile românești și capitalul să se extindă în țările din regiune”.

„Vom ajuta întreprinderile românești și capitalul să se extindă în țările din regiune. Vom ajuta întreprinderile medii, care se pot extinde, sunt interesante și competitive, dar au nevoie de capital.

Vom ajuta unde e sens, vom avea audit pe investițiile publice, orice cheltuială permanentă trebuie să aibă sursă de finanțare bine acoperită. Vom menține cota unică”, a adăugat el.

Cresc pensiile și salariile? Ce spune Mureșan și despre taxe

În privința măsurilor sociale, premierul desemnat a anunțat că „este nevoie de creșteri de salarii in sectorul public și o indexare a pensiilor” și că „nu va exista nicio taxă nouă sau un nou impozit”.

Siegfried Mureșan a reiterat că nu va crește taxele și impozitele, iar obiectivul său este să revină cota de TVA la 19%.

„Nu vor exista creșteri de taxe și impozite pe toată durata mandatului pe care îl propun. Sunt convins că unele măsuri din ultimul an nu au fost luate cu inima ușoară de fostul guvern. Acum situația e mai bună, nu e nevoie de creștere de taxe și impozite, și obiectivul meu e să avem o relaxare fiscală de îndată ce ne permite.

Despre TVA, guvernul meu nu are în vedere și nu va avea nicio creștere a cotei de TVA de la 21%, și ne propunem ca, de îndată ce e posibil, să revenim la 19%.

Un stat eficient, o economie competitivă, un stat care să protejeze cetățenii și care să fie credibil în relația cu partenerii europeni. Vom fi un guvern proeuropean, vom juca un rol activ în toate dezbaterile europene cu impact direct în România. Cele mai importante decizii luate la nivel european vor primi fondurile venite în România”, a reiterat el.

Astfel, „Guvernul pe care îl propun susține un buget ambițios al UE”.

„Acum se negociază bugetul european, 1 ianuarie 2028 – 31 decembrie 2034. Guvernul pe care îl propun susține un buget ambițios al UE, fonduri cel puțin la nivelul celor care au venit până acum în agricultură și în politica de coeziune, pentru a continua construcția de autostrăzi, să anvelopăm blocuri, să facem infrastructură. Cel puțin aceleași fonduri și mai multe în securitate și apărare, unde România, ca stat pe flancul estic, are nevoie de sprijin european.

Ca negociator-șef al Parlamentului European pentru buget, am reușit să impun europarlamentarilor din 27 de state membre o propunere de creștere a bugetului de 10% pe următorii 7 ani, în raport cu proiectul de buget prezentat.

Vom acorda o atenție deosebită parteneriatului transatlantic, relației cu SUA, pe care mi-o doresc cât mai strânsă și consolidată. Până la finalul săptămânii voi depune programul și miniștrii, iar săptămâna viitoare să avem audierea miniștrilor și votul în plen”, a conchis el.

Eurodeputatul Siegfried Mureșan a fost propus săptămâna trecută de Nicușor Dan pentru funcția de premier al României, la mai bine de patru luni după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Acesta urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului săptămâna viitoare. În acest moment, Mureșan nu are cele 233 de voturi necesare, în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu vor vota guvernul.