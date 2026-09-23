Marius Budăi: România are nevoie de o schimbare de direcţie. PSD nu discută despre funcţii şi nici despre rotaţii

Sursă: Facebook

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat miercuri că România are nevoie de mai mult decât o schimbare de nume la Palatul Victoria, "are nevoie de o schimbare de direcţie".

"România nu are nevoie să schimbe omul care stă în fruntea Guvernului dacă păstrează aceeaşi politică. Întrebarea esenţială este: ce se schimbă, de fapt, pentru România şi pentru români? PSD nu discută despre funcţii şi nici despre rotaţii de fotolii. Discutăm despre programul de guvernare şi despre direcţia în care merge ţara. Trebuie să discutăm despre lucruri care se văd în viaţa de zi cu zi a oamenilor. Dacă acum la Palatul Victoria se va schimba un nume, în casele românilor trebuie să se schimbe viaţa, şi să se schimbe în bine. Domnul Siegfried Mureşan vorbeşte despre continuitate. Noi, PSD, credem că România are nevoie de mai mult decât o schimbare de nume la Palatul Victoria: are nevoie de o schimbare de direcţie. Oamenii, domnule Mureşan, nu trăiesc din rotaţii de premieri şi schimbări de nume", a scris Budăi pe Facebook.

El a adăugat că oamenii "trăiesc din salarii, pensii, locuri de muncă, preţuri pe care să şi le permită, servicii medicale, şcoli bune şi siguranţa zilei de mâine".

"Ce le propuneţi concret? România are nevoie de un guvern care să proiecteze speranţă şi dezvoltare, nu teamă şi austeritate. De un guvern preocupat să producă mai mult, să investească mai mult şi să creeze oportunităţi pentru oameni. Nu despre cine ocupă un scaun trebuie să fie discuţia. Despre România trebuie să fie. Despre oameni. Despre ce lăsăm în urma noastră", a conchis acesta.