S-a deschis Transfăgărăşanul: Circulația e permisă doar între anumite ore. Ninsorile și zăpada au ținut DN 7C închis timp de opt luni

1 minut de citit Publicat la 12:56 12 Iun 2026 Modificat la 12:56 12 Iun 2026

Drumul Naţional 7C - Transfăgărăşan s-a redeschis circulaţiei pe 12 iunie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: DRDP Brașov

Circulaţia rutieră pe Drumul Naţional 7C - Transfăgărăşan, sectorul cuprins între Piscu Negru şi Bâlea Cascadă, s-a redeschis vineri, a anunţat purtătorul de cuvânt al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov, Robert Elekes, potrivit Agerpres.

Circulaţia va fi permisă doar între orele 7:00 şi 21:00, pentru siguranţa şoferilor.

Transfăgărăşanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanşe şi condiţiile meteorologice extreme din Munţii Făgăraş, la peste 2.000 de metri altitudine.

Traficul pe Transfăgărăşan a fost închis din 20 octombrie 2025, din cauza avalanşelor şi a stratului foarte mare de zăpadă.

După redeschiderea circulaţiei rutiere pe DN 7C - Transfăgărăşan, turiştii pot parcurge distanţa dintre Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac din Munţii Făgăraş şi cu telecabina.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic și vreme, deoarece la altitudini mari pot apărea schimbări bruște ale condițiilor meteorologice, care afectează vizibilitatea.

Amenzi uriașe pentru cei care hrănesc urșii pe Transfăgărășan

„Atenție la urși! Pe acest sector de drum, prezența urșilor în apropierea carosabilului este frecventă. Nu vă apropiați de animale, nu le hrăniți și anunțați imediat autoritățile dacă observați situații de risc.”, a transmis DRDP Brașov, vineri.

Hrănirea urșilor este interzisă prin lege și se sancționează cu amenzi între 10.000 și 30.000 de lei.

„Hrănirea urșilor nu este doar o contravenție sancționată de lege, ci și un gest care le poate condamna viața. Un urs obișnuit să primească hrană de la oameni își pierde teama naturală și poate deveni agresiv, iar autoritățile pot dispune extragerea sau chiar împușcarea acestuia. Nu transformați un animal sălbatic într-o țintă, din teribilism!”, se mai arată în mesaj.