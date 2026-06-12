Calea Victoriei nu va fi pietonală în acest weekend pentru „Străzi Deschise București”. Alte artere mari se închid pentru 4 evenimente

1 minut de citit Publicat la 13:19 12 Iun 2026 Modificat la 13:19 12 Iun 2026

Mașini pe Calea Victoriei din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: PMB via Facebook

Primăria Municipiului București a anunțat vineri că, în acest weekend, Calea Victoriei nu va deveni pietonală în cadrul programului „Străzi deschise – București”. Vor fi restricții de trafic, în schimb, pe alte artere intens circulate din Capitală.

Reprezentanții administrației locale au explicat decizia prin faptul că în Capitală sunt programate mai multe evenimente, iar autoritățile nu doresc să genereze blocaje suplimentare în trafic.

„Nu închidem circulația pe Calea Victoriei pentru Străzi deschise – București în acest weekend. Nu vrem să blocăm orașul”, a transmis Primăria Capitalei.

Potrivit instituției, bucureștenii sunt așteptați din nou pe promenada urbană în weekendul 20-21 iunie, când programul va fi reluat.

Evenimente în București și restricții de trafic pe 13 și 14 iunie 2026

În acest sfârșit de săptămână sunt programate mai multe evenimente care vor necesita restricții de circulație. Printre acestea se numără festivalul KIMARO, organizat în Piața Constituției în perioada 12-14 iunie, unde Primăria Capitalei este partener.

Festivalul va găzdui concerte susținute de artiști și trupe cunoscute din muzica românească, pe trei scene, printre care Smiley, Ștefan Bănică, Alex Velea, Theo Rose, Bere Gratis, Lupii lui Calancea, Trooper și Robin and the Backstabbers. Accesul publicului este gratuit, pe bază de înscriere.

De asemenea, sâmbătă sunt programate două marșuri în București, iar duminică, de la ora 10:45, pe Șoseaua Kiseleff va avea loc crosul caritabil „Run for Heroes”.

Autoritățile au precizat că reluarea programului „Străzi deschise – București” este programată pentru weekendul următor.