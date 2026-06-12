Carnagiu pe autostrada M1 din Ungaria. Un microbuz din Republica Moldova a intrat într-un camion. Opt oameni au murit

<1 minut de citit Publicat la 13:28 12 Iun 2026 Modificat la 13:28 12 Iun 2026

În urma tragediei, opt persoane au murit / sursă foto: Profimedia Images

Opt oameni au murit vineri dimineață pe autostrada M1 din Ungaria, după ce un microbuz din Republica Moldova a intrat într-un camion care fusese implicat în alt accident, potrivit The Independent. Premierul ungar Peter Magyar le-a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

Potrivit informațiilor, la ora 4.30 (5.30, ora României), un camion și o mașină s-au izbit puternic, iar șoferul camionului a murit pe loc.

La ora locală 5.10 (6.10, ora României), un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a intrat într-un camion care staționa pe marginea șoselei, și care fusese implicat într-un accident petrecut cu puțin timp înainte. Camionul avea tot numere moldovenești.

În urma tragediei, opt persoane au murit. O purtătoare de cuvânt a poliţiei a anunţat că naţionalitatea victimelor urmează să fie confirmată.

Ulterior, premierul ungar Peter Magyar le-a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor celor opt cetățeni străini care au murit în timpul accidentului.

„În numele Guvernului, vreau să transmit sincere condoleanţe familiilor celor opt cetăţeni străini care şi-au pierdut viaţa în acest accident”, a anunţat pe Facebook premierul ungar Peter Magyar.

Cele două coliziuni au avut loc vineri dimineaţa, în apropierea oraşului Györ (vest).