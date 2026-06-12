Mascații au venit la ușa prefectului USR de Timiș. Elena Micicoi a fost dusă la audieri într-un dosar de fraudă cu fonduri europene

1 minut de citit Publicat la 12:54 12 Iun 2026 Modificat la 13:33 12 Iun 2026

Domicilul Elenei Micicoi, prefect de Timiș, a fost percheziționat de mascați. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN via Opinia Timișoarei, https://tm.prefectura.mai.gov.ro

Prefectul USR de Timiș, Elena Micicoi, luată vineri de mascați, după ce oamenii legii au făcut percheziții într-un dosar de fraudă cu fonduri europene.

Percheziile au avut loc la domiciliul lui Micicoi, care a fost ulterior dusă de procurori la Prefectură. Aici, anchetatorii i-au percheziționat acesteia mașina aflată in parcarea instituției.

Micicoi a fost apoi dusă la audieri, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Faptele investigate sunt constituire de grup infracțional organizat, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și obținere ilegală de fonduri europene.

Descinderile, care au vizat și alte persoane și locații, vin chiar în ziua în care USR își formalizează decizia vizavi de guvernul premierului desemnat, Eugen Tomac.

"În această dimineață, procurorii și mascații au descins la 11 locații din județul Timiș, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Printre domiciliile percheziționate de procurorii Parchetului European se numără și casa prefectului de Timiș, Elena Micicoi, numită de USR.

Ea ar fi fost urmărită de anchetatori timp de mai multe luni. Vorbim de o anchetă în plină desfășurare.

Potrivit surselor apropiate investigației, oamenii legii cercetează o fundație înființată de prefectul județului Timiș, cu ajutorul căreia ar fi fost accesate fonduri europene printr-un GAL (Grup de Acțiune Locală, n.r.) în vederea formării profesionale a mai multor persoane.

Prejudiciul în acest dosar s-ar ridica la câteva sute de mii de euro. Elena Micicoi a fost dusă la sediul Parchetului European din Timișoara, unde urmează să fie audiată", a relatat Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN.

Presa locală scrie că mascații au mers și la sediul organizației pe care Micicoi a condus-o înainte de a deveni prefect.

"Este un proiect pe care asociația pe care am fondat-o l-a derulat prin GAL-ul Freidorf. N-am fost manager de proiect. Asociația pe care am fondat-o eu, și o vreme am condus-o, a derulat acest proiect. Ceva cu formare profesională … Parchetul European își face datoria… Mi se pare normal să fiu la dispoziția autorităților", a spus Elena Micicoi, citată de Opinia Timișoarei.

Ea a negat că i-ar fi fost aduse acuzații de către procurori.

Cine este Elena Micicoi

Potrivit publicației citate, Cornelia Elena Micicoi, 54 de ani, a devenit prefect USR de Timiș în octombrie 2025.

În cariera sa politică, Micicoi a fost membru în partidul lui Victor Ponta, PRO România, și a ajuns consilier județean în 2020.

A trecut apoi la PNL.

În 2024, a candidat în alegerile locale pentru Consiliul Județean Timiș din partea formațiunii "Forța Dreptei".

A părăsit și acest partid și a trecut la USR.