Veniturile gigantului american de AI, Palantir, au crescut cu 85%. Ce spune CEO-ul Alex Karp despre cererea din SUA

2 minute de citit Publicat la 10:32 05 Mai 2026 Modificat la 10:32 05 Mai 2026

Miliardarul Alex Karp, CEO și cofondator al Palantir Technologies. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Compania americană de inteligenţă artificială şi analiză a datelor Palantir Technologies, fondată de miliardarul Peter Thiel, a raportat luni venituri trimestriale de 1,6 miliarde de dolari, în creştere cu 85% faţă de primul trimestru din 2025, informează dpa.

Veniturile nete au urcat în aceeaşi perioadă la 870,5 milioane de dolari, de la 214 milioane în 2025.

Palantir şi-a ameliorat de asemenea previziunile privind evoluţia pe întregul an curent.

Agenţia citată explică rezultatul ca efect al cererii susţinute din SUA, care a continuat să stimuleze creşterea.

Soft-ul companiei ar fi fost folosit și în războiul din Orientul Mijlociu

Software-ul companiei este utilizat de agenţii precum Departamentul de Securitate Internă al SUA şi Pentagonul. Conform relatărilor din presă, acesta a fost folosit şi în războiul din Iran.

Directorul executiv Alex Karp a declarat, într-o convorbire cu analiştii, că cererea din Statele Unite este în prezent atât de mare încât compania se luptă să ţină pasul.

Cine este miliardarul Alex Karp, CEO-ul Palantir

Alex Karp este un antreprenor american și directorul general al Palantir Technologies, una dintre cele mai cunoscute firme din domeniul inteligenței artificiale și al analizei de date.

Născut în 1967, la New York, Karp are un parcurs atipic pentru un lider din tech, cu studii în drept și un doctorat în teorie socială, ceea ce i-a influențat modul de a aborda rolul tehnologiei în societate.

A cofondat Palantir la începutul anilor 2000, alături de investitori precum Peter Thiel, și conduce compania încă de atunci, fiind responsabil de direcția sa strategică și operațională.

Sub conducerea lui, Palantir a dezvoltat software folosit de guverne, agenții de securitate și mari companii pentru a analiza volume mari de date și a identifica tipare relevante în domenii precum apărarea, sănătatea sau businessul.

Karp este considerat o figură influentă în industria AI, dar și una controversată, din cauza utilizării tehnologiei Palantir în zone sensibile precum supravegherea și securitatea națională.

Averea lui Alex Karp este estimată, în 2026, la aproximativ 13–16 miliarde de dolari, în funcție de evoluția acțiunilor Palantir Technologies pe bursă. Cea mai mare parte a acestei averi provine din participația sa în companie. În unele perioade recente, când acțiunile au crescut puternic, estimările i-au urcat averea chiar mai sus, dar aceasta rămâne volatilă.

Cele mai recente controverse legate de Palantir

Presa a relatat recent că angajații Palantir sunt din ce în ce mai îngrijorați de direcția în care merge compania și încep să pună la îndoială angajamentele firmei față de libertățile civile.

Între timp, poliția metropolitană din Londra a deschis anchete împotriva a sute de ofițeri după ce a folosit timp de o săptămână un software de inteligență artificială dezvoltat de controversata companie Palantir. Instrumentul a identificat 98 de polițiști suspectați de corupție, 42 de ofițeri superiori care declarau fals că sunt la birou, 12 francmasoni care și-au ascuns apartenența și trei ofițeri arestați pentru infracțiuni grave, inclusiv agresiune sexuală și fraudă. Comisarul Mark Rowley a justificat demersul spunând că „poliția trebuie să țină pasul” cu tehnologia, inclusiv în interiorul propriei organizații.

Și bani europeni curg către Palantir. În ultimul an, marile bănci europene și administratorii de active și-au crescut în mod semnificativ investițiile în compania americană de tehnologie.