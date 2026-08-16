Cum arată „cel mai urât câine din lume”. Jinny Lu are 6 ani și este un mops cu ochii mari și limba strâmbă

1 minut de citit Publicat la 18:42 16 Aug 2026 Modificat la 18:42 16 Aug 2026

Jinny Lu a fost adoptată prin intermediul organizației Pug Rescue în urmă cu patru ani. Foto: Profimedia Images

Jinny Lu, un mops (pug) de șase ani, este oficial cel mai urât câine din lume. El a câștigat ediția din 2026 a competiției „Cel mai urât câine din lume”, care a avut loc în California. Anul trecut, Jinny Lu, cățelul cu ochi mari și limba mereu pe-afară, obținuse locul doi, relatează ABC News.

Jinny Lu este din Ukiah, un oraș din California cu 16.000 de locuitori. „Urâțenia” ei i-a adus stăpânei un premiu de 5.000 de dolari.

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„Ea pur și simplu adoră competiția, să cunoască pe toată lumea și tot ce reprezintă acest eveniment”, a declarat stăpâna ei, Michelle Grady.

Jinny Lu a fost adoptată prin intermediul organizației Pug Rescue în urmă cu patru ani.

„Jinny Lu a mers la mai multe școli primare, cu alți prieteni care au fost salvați, ca să îi învețe pe copii cât este de important să adopți animalele de companie. Ea a adus bucurie și pacienților internați în centre de îngrijire paliativă”, a precizat MUG Root Beer, sponsorul principal al evenimentului, într-un comunicat.

Pinky, un metis albinos între chihuahua și pomeranian a obținut locul doi, iar pe locul trei s-a clasat un chihuahua pe nume Otto.

Anul acesta, în concurs au fost înscriși nouă câini. Aceștia, și stăpânii lor, au călătorit de la sute de kilometri distanță, inclusiv din Polonia, pentru a participa la concurs.

Concursul „Cel mai urât câine din lume” este o tradiție veche de 50 de ani, care celebrează imperfecțiunile unice ce fac fiecare câine special.

Evenimentul are însă și o componentă socială: atrage atenția asupra importanței salvării și adopției animalelor și ne reamintește că fiecare câine merită șansa de a fi iubit, indiferent de aspectul său.