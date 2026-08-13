Ce a pățit un individ care a trezit din somn un urs polar cu o sirenă de ceață. Trecea cu nava prin zonă și nu s-a putut abține

1 minut de citit Publicat la 22:36 13 Aug 2026 Modificat la 23:10 13 Aug 2026

Un urs polar a fost trezit din somn cu sirena de ceață de un "glumeț" de pe o navă, care apoi a regretat gestul. Imagine cu carcter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un incident bizar care a avut loc în arhipelagul Svalbard din Norvegia a determinat reacția promptă a autorităților, relatează BBC.

Incidentul s-a produs la începutul acestei luni și a implicat o persoană aflată pe un vas ce naviga într-un fiord din nord-vestul insulei Svalbard, la aproximativ 1.000 km de Polul Nord.

Persoana în cauză a folosit o sirenă de ceață pentru a trezi un urs polar care dormea, a declarat un oficial local.

Conform reglementărilor locale, "este interzisă deranjarea, atragerea sau urmărirea fără rost unui urs polar".

Urșii polari au fost declarați specie protejată în Svalbard în 1972.

Aproximativ 250 de exemplare au fost contabilizate în arhipelag în timpul ultimei evaluări științifice, efectuate în 2015.

După ce a fost trezit din somn, ursul a schimbat locul

Într-un comunicat, guvernatorul Lars Fause a declarat că, atunci când nava a trecut pe lângă urs, ocupanții acesteia au observat animalul dormind pe uscat.

"O persoană aflată la bord a folosit apoi sirena de ceață a navei, trezind animalul, care s-a mutat într-o altă locație", a adăugat el.

Joi, persoana - al cărei nume nu a fost dezvăluit - a fost amendată cu 50.000 de coroane (ceva mai mult de 4.500 de euro) pentru incident, fiind de acord să achite suma, notează BBC.

Nu este prima dată când autoritățile dau amenzi celor care au deranjat animale în regiunea Svalbard.

În 2024, un turist a fost amendat cu 11.500 de coroane pentru că s-a apropiat prea mult de o morsă.

Legea mediului din Svalbard prevede că tot traficul din arhipelag trebuie să se desfășoare astfel încât să nu deranjeze inutil fauna locală.

Aceasta include urși polari, foci, balene, reni și vulpi arctice.