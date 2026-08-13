Asia va avea primul zoo cu safari nocturn prin deșert: Parcul uriaș pentru 2.700 de animale a primit aprobarea. Unde se va construi

3 minute de citit Publicat la 10:37 13 Aug 2026 Modificat la 10:37 13 Aug 2026

Mașină noaptea în deșert. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Gujarat își va consolida atractivitatea în materie de ecoturism după aprobarea de către Central Zoo Authority a primului parc zoologic din India dedicat deșertului. Proiectul ambițios este orientat către conservarea faunei sălbatice și va găzdui aproximativ 2.700 de animale din 83 de specii diferite. Una dintre principalele atracții va fi safariul nocturn, unde vizitatorii vor putea observa, din mașini, animale active pe timpul nopții în habitate special amenajate. Parcul pune accent pe sustenabilitate și va integra tehnologii verzi pentru reducerea impactului asupra mediului, potrivit ET Travel World.

Prima rezervație safari nocturnă drive-through din Asia dedicată deșertului - un parc zoologic de talie mondială conceput în jurul tematicii deșertului care va fi construit la Deesa, în districtul Banaskantha - a primit aprobarea Central Zoo Authority (CZA).

Potrivit comunicatului, proiectul, dezvoltat de Gujarat Forest Department, urmărește să consolideze conservarea faunei sălbatice, să promoveze ecoturismul și să creeze oportunități de angajare în nordul statului Gujarat.

Sub conducerea prim-ministrului Narendra Modi, India a lansat mai multe inițiative pentru conservarea pădurilor și a faunei sălbatice, inclusiv reintroducerea gheparzilor în sălbăticie. Prim-ministrul a subliniat în repetate rânduri că protejarea naturii și a faunei sălbatice reprezintă o parte integrantă a culturii și tradițiilor Indiei.

Zoo de 50 de milioane de euro

Guvernul statului Gujarat, condus de ministrul-șef Bhupendra Patel, implementează mai multe proiecte de conservare a faunei sălbatice în întregul stat, printre acestea numărându-se și parcul zoologic propus la Deesa, cu tematică deșertică.

„Parcul zoologic cu safariul nocturn prin deșert este dezvoltat pe aproximativ 103 hectare de teren guvernamental în Juna Deesa. Proiectul a fost elaborat în conformitate cu orientările Central Zoo Authority și are un cost estimat de 542,14 crore de rupii (n.r. aproximativ 49,3 milioane de euro). Acesta a primit acum aprobarea Central Zoo Authority”, a declarat ministrul Pădurilor și Mediului, Arjun Modhwadia.

Secretarul de stat pentru Păduri și Mediu, Pravin Mali, a declarat că grădina zoologică a fost concepută ca o facilitate modernă pentru conservare, care va găzdui aproximativ 2.700 de animale și păsări native și exotice, reprezentând aproape 83 de specii.

„Proiectul nu le va oferi vizitatorilor doar o experiență unică în mijlocul faunei sălbatice, ci va funcționa și ca centru pentru reproducerea în scopul conservării, salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, educație ecologică și interpretarea științifică a naturii”, a declarat Pravin Mali, care reprezintă circumscripția electorală Deesa.

Ce vor putea vedea turiștii

„Una dintre principalele atracții ale proiectului va fi safariul nocturn la standarde internaționale, unde vizitatorii vor putea observa animale nocturne în spații special concepute după apusul soarelui. Proiectul va include, de asemenea, o grădină zoologică separată pentru vizitele din timpul zilei și cinci spații dedicate safariului nocturn”, a adăugat Mali.

„Parcul a fost conceput în jurul unui ecosistem deșertic, cu peisaje naturale aride. Grădina zoologică va include specii precum chinkara, antilopa neagră, măgarul sălbatic indian, leul asiatic și leopardul, alături de numeroase alte animale specifice zonelor deșertice”, a declarat dr. Jaipal Singh, Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) și Chief Wildlife Warden din Gujarat.

„Grădina zoologică va avea, de asemenea, spații separate pentru erbivore și carnivore, o volieră, o casă a reptilelor, un parc de fluturi, un centru de interpretare, o zonă de restaurante, un magazin de suveniruri, servicii cu mașinuțe de golf și alte facilități pentru vizitatori”, a adăugat dr. Jaipal Singh.

„Grădina zoologică va deveni o importantă atracție turistică”

Potrivit oficialilor forestieri, locația a fost aleasă datorită suprafeței de 103 hectare de teren compact, dunelor naturale de nisip, proximității râului Banas și accesului facil prin rețeaua rutieră și feroviară.

„Proiectul va integra tehnologii verzi precum colectarea apei de ploaie, o stație de tratare a apelor uzate, sisteme de gestionare a deșeurilor solide, energie solară, plantații cu specii native și zone-tampon verzi, pentru a reduce impactul asupra mediului”, a declarat Aradhana Sahu, Chief Conservator of Forests în cadrul Gandhinagar Wildlife Circle.

„Se estimează că grădina zoologică va deveni o importantă atracție turistică, alături de destinații precum Vadnagar, Ambaji și Nadabet. Odată finalizată, aceasta va deveni o destinație emblematică pentru conservarea faunei sălbatice și ecoturism”, a declarat Popattrao Garrdi, Deputy Conservator of Forests în cadrul Banaskantha Wildlife Division.

Grădina zoologică va găzdui numeroase specii de animale indiene specifice zonelor deșertice, printre care porcul-spinos indian, iepurele indian, ariciul, iepurele de deșert, măgarul sălbatic indian, ursul leneș, caracalul indian, lupul indian, șacalul auriu, hiena vărgată și vulpea de deșert indiană. Printre celelalte atracții majore se vor număra un safari dedicat reptilelor, un biom de pădure tropicală și un acvariu.

Speciile de deșert din Africa vor reprezenta o altă atracție importantă a viitorului parc zoologic. Printre acestea se vor afla girafa angoleză, zebra lui Grevy, oryxul cu coarne în formă de sabie, kudu african, springbokul, gazela addra, rinocerul negru, cimpanzeul, suricata, ghepardul african, leul african, vulpea fennec, vulpea cu urechi de liliac și struțul.

Și speciile de deșert din Australia, inclusiv cangurii, emu și wallaby, se vor număra printre atracțiile pregătite pentru vizitatori.